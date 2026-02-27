Bà Nà chào đón người dân miền Trung - Tây Nguyên ngắm lễ hội hoa tulip

Tháng 3, Sun World Ba Na Hills “mở hội” tri ân người dân miền Trung - Tây Nguyên về chơi miền tiên cảnh, thưởng ngoạn lễ hội tulip quy mô lớn với giá vé ưu đãi đến 400.000 đồng.

Đến với Ba Na Hills dịp này, du khách sẽ bất ngờ trước không gian lễ hội hoa tulip quy mô lớn. Một triệu bông hoa tưng bừng khoe sắc, tạo nên dải màu lộng lẫy trải dài từ khu vực quảng trường trung tâm, kết nối qua làng Pháp cổ kính, Lâu đài Mặt Trăng nguy nga đến quảng trường Nhật Thực. Tất cả hòa quyện tạo nên “xứ sở Hà Lan” thu nhỏ trên đỉnh Núi Chúa.

Cảnh đẹp trên Bà Nà Hills tháng 3 không thể bỏ lỡ.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, Sun World Ba Na Hills những ngày đầu xuân còn là tâm điểm của hoạt động giải trí và văn hóa đặc sắc. Du khách sẽ được thưởng thức show diễn “Solar warrior” với sự góp mặt của những “chiến binh” uy lực; “After glow” đầy cảm xúc, nơi các nghệ sĩ đa quốc gia trình diễn vũ điệu mê hoặc tại Beer Plaza hay bản tình ca lãng mạn giữa đỉnh mây “Love in the sky” qua ngôn ngữ nghệ thuật mang phong cách vintage.

Vườn hoa tulip rực rỡ sắc màu dần nở rộ tạo nên không gian đẹp mắt.

Một điểm dừng chân mới không thể bỏ qua trong hành trình năm nay là không gian trưng bày nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam tại Ga Hội An 2. Đây là nơi lưu giữ và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống sống động, mang lại chiều sâu cho chuyến khám phá của du khách. Không dừng ở đó, niềm vui còn được kéo dài với thế giới trò chơi phong phú trong nhà và ngoài trời.

Đối với du khách mong muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và cầu an trong dịp năm mới, quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Bà Nà là điểm hẹn lý tưởng. Bạn có thể dành buổi sáng thanh tịnh để chiêm bái tượng Phật Thích Ca tại chùa Linh Ứng, dạo bước nơi Linh Phong Thiền Tự hay đền Lĩnh Chúa Linh Từ. Đây là cơ hội để tái tạo năng lượng và cầu mong bình an cho gia đình trong dịp đầu xuân.

Đừng quên lưu giữ kỷ niệm tại những công trình “biểu tượng” như Cầu Vàng, Thác Thần Mặt Trời hay Quảng trường Nhật Thực - những tọa độ check-in đẹp không góc chết.

Show “After glow” và “Love in the sky” sẽ mang đến cho du khách cảm xúc đáng nhớ.

Tháng 3, Sun World Ba Na Hills dành tặng riêng người dân miền Trung - Tây Nguyên chính sách ưu đãi sâu. Theo đó, từ 1/3 đến 31/3, giá vé cáp treo tri ân chỉ còn 400.000 đồng đối với người lớn và 300.000 đồng đối với trẻ em (từ 1 m đến 1,4 m), người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên). Du khách có hộ khẩu thường trú tại 11 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn này.

Không gian trưng bày nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam đưa du khách khám phá nét độc đáo của văn hóa truyền thống Việt.

Điểm ấn tượng của chương trình năm nay là tấm vé tri ân 400.000 đồng có hiệu lực suốt 3 ngày liên tiếp thay vì một ngày. Với số lượt cáp treo không giới hạn, du khách - đặc biệt là các gia đình có thể thong thả tận hưởng Bà Nà mà không còn áp lực "phải đi cho hết", dễ dàng chủ động lịch trình nghỉ dưỡng.

Chia sẻ về chương trình này, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills - bày tỏ: “Với chúng tôi, người dân miền Trung - Tây Nguyên không chỉ là khách hàng, mà là những người bạn đã đồng hành Sun Group và Sun World Ba Na Hills kể từ thời điểm đặt những viên gạch đầu tiên cho đến khi đưa kỳ quan này vươn tầm châu lục. Chương trình tri ân dành cho người dân miền Trung - Tây Nguyên không đơn thuần là chính sách ưu đãi về giá, mà còn là nỗ lực của chúng tôi để trao tặng du khách cơ hội trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp tại Ba Na Hills. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân miền Trung - Tây Nguyên không chỉ được thụ hưởng dịch vụ đẳng cấp, thưởng ngoạn vẻ đẹp ngoạn mục của đỉnh Núi Chúa mà còn coi Bà Nà là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi dịp tháng 3”.

Lâu đài Mặt Trăng, điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Bà Nà.

Để chuyến đi thêm phần trọn vẹn và tối ưu về mặt chi phí, Sun World Ba Na Hills còn mang đến gói “combo 3 trong 1” hấp dẫn gồm vé cáp treo, buffet trưa và đặc quyền tham quan 3 ngày liên tiếp. Với mức giá 700.000 đồng (người lớn), 600.000 đồng (người cao tuổi) và 500.000 đồng (trẻ em), đây là giải pháp giúp gia đình thảnh thơi thưởng thức ẩm thực chất lượng, đẳng cấp mà vẫn tiết kiệm ngân sách.