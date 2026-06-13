Quán cà phê toàn siêu xe của Văn Mai Hương

Ca sĩ Văn Mai Hương vừa khai trương quán cà phê tại "khu nhà giàu" Thảo Điền (TP.HCM) với phong cách tối giản, gây chú ý với dàn siêu xe cho khách check-in trong khuôn viên.

Nữ ca sĩ check-in cùng siêu xe tại quán. Ảnh: Văn Mai Hương.

Đầu tháng 6, Văn Mai Hương mở bán thử quán cà phê Đèn Dầu trên đường Trần Ngọc Diện (phường Thảo Điền, TP.HCM). Chỗ ngồi bố trí ngoài trời rộng rãi và bên trong khép kín, thích hợp cho những cuộc gặp gỡ hơn làm việc.

Không gian cải tạo từ căn nhà cấp 4, lấy tone màu xám tối làm chủ đạo, thiết kế dựa trên phong cách wabi sabi truyền thống của Nhật Bản, tôn vinh vẻ đẹp của sự dở dang với những mảng tường trắng thô và xi măng. Nội thất tiết chế tối đa, chỉ chừa lại sự ấm áp từ tủ và bàn ghế gỗ.

Khuôn viên gây ấn tượng với khoảng sân xanh mát và dàn siêu xe dành cho khách chụp ảnh theo phong cách cá tính.

Một số góc tại quán cà phê mới của Văn Mai Hương. Ảnh: Quiz Đi Đó Đây.

Ấp ủ dự án F&B đã lâu, đến nay nữ ca sĩ mới chính thức đầu tư để thực hiện. Mỗi góc nhỏ đều được Văn Mai Hương chăm chút, với sự kết hợp của nhiều đơn vị thi công để tạo ra không gian phù hợp vị trí và thị hiếu của giới trẻ.

Thế mạnh trong thực đơn là cà phê được pha từ phin gốm thiết kế riêng và trà trái cây thanh vị. Đi kèm các loại bánh ngọt như flan, bánh sò Pháp... Phần trang trí cũng đi theo trường phái tối giản.

Sau một tuần mở bán thử, vì lượng khách đến đông đúc, quán phải tạm đóng cửa một ngày để nâng cấp và điểu chỉnh lại quy trình vận hành. Chỗ ngồi tại quán khá hạn chế, nếu đi vào những khung giờ cao điểm dễ hết bàn.

Khách check-in với siêu xe và không gian ngoài trời. Ảnh: @gigi.huonggiang, @dendaucafe.

Theo chia sẻ từ đội ngũ điều hành, quán được tạo ra như một không gian dành cho những cuộc trò chuyện, kết nối và những khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống thường ngày. Đội ngũ mong mỗi vị khách sẽ có những trải nghiệm tốt nhất để cảm nhận hương vị cà phê.

Quán cũng đưa ra một số lưu ý về việc chụp ảnh như di chuyển vừa phải; không thực hiện các buổi chụp ảnh kéo dài hoặc sản xuất nội dung trong khuôn viên quán nếu chưa có sự trao đổi trước; không di chuyển bàn ghế, tranh ảnh, sách, đèn hoặc các vật dụng trang trí; không sử dụng đèn chiếu sáng hoặc các phụ kiện hỗ trợ chụp ảnh chuyên dụng gây ảnh hưởng tới khách xung quanh.

Văn Mai Hương (Hà Nội) được biết đến sau khi đạt á quân Vietnam Idol 2010 khi mới 16 tuổi. Cô ghi dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc, phong cách âm nhạc trưởng thành và bền bỉ theo đuổi ballad, pop hiện đại. Trong sự nghiệp, Văn Mai Hương sở hữu nhiều bản hit như Nếu như anh đến, Cầu hôn, Một ngàn nỗi đau, Hương…