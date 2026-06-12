Quán Việt bán bánh mì chảo, cà phê mắm gây chú ý tại Mỹ

The New York Times vừa giới thiệu một quán cà phê Việt tại New York (Mỹ) với món bánh mì chảo và cà phê nước mắm, xem đây là một trong những địa chỉ đáng thử.

Ngày 4/6, chuyên mục ẩm thực của The New York Times đăng tải bài viết giới thiệu những nhà hàng, quán cà phê tại New York có chất lượng nổi bật cả về đồ ăn và đồ uống. Trong danh sách này, một địa chỉ mang đậm dấu ấn Việt Nam được nhắc đến là Phê, quán cà phê mới mở tại khu Chinatown.

Món bánh mì chảo được phục vụ tại quán Phê (New York, Mỹ). Ảnh: Cole Saladino/ The New York Times.

Phê được vận hành bởi đội ngũ đứng sau nhà hàng Mắm, địa chỉ từng lọt top 100 nhà hàng tốt nhất New York do chính The New York Times bình chọn. Theo tờ báo Mỹ, những bàn ăn với bánh mì, trứng, thịt nguội và cà phê Việt Nam tại đây thường thu hút sự chú ý của người qua đường.

Phê nằm ngay cạnh đó, hiện chỉ phục vụ một món ăn duy nhất là bánh mì chảo. Món được mang ra với nhiều thành phần khác nhau. Đồ chua, pate, nước sốt, dầu hành tím... được phục vụ miễn phí và có thể gọi thêm không giới hạn. Đi kèm là các ổ bánh mì nhỏ đặc trưng của quán với lớp vỏ mỏng, giòn và khác biệt so với nhiều loại bánh mì khác tại New York.

Điểm nhấn của món ăn nằm ở chiếc chảo nóng gồm xúc xích, giăm bông, hành tây và trứng ốp la lòng đào. Thực khách có thể tự kết hợp bánh mì, thịt, trứng và rau củ theo ý thích rồi thưởng thức cùng cà phê nước mắm.

Không chỉ nhắc đến món ăn, tờ báo Mỹ còn nhấn mạnh trải nghiệm ngồi hàng giờ bên suất bánh mì chảo, vừa ăn vừa trò chuyện theo phong cách rất gần với văn hóa cà phê Việt Nam.

Bánh mì tại một quầy hàng ở Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 diễn ra tại TP.HCM, ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Những năm gần đây, bánh mì Việt Nam liên tục được truyền thông quốc tế nhắc đến như một trong những biểu tượng ẩm thực nổi bật nhất của Việt Nam.

Tháng 4/2026, CNN tiếp tục đưa bánh mì vào danh sách những món ăn ngon nhất thế giới, gọi đây là "di sản ẩm thực" được người Việt biến tấu từ baguette thời Pháp thuộc. Theo mô tả của kênh truyền thông Mỹ, ổ bánh mì hội tụ đủ vị giòn, chua, mặn, béo và thơm, đồng thời có thể dễ dàng tìm thấy từ TP.HCM, Hà Nội đến Hội An hay Đà Nẵng.

Trước đó, vào tháng 11/2025, CNN Travel cũng xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí thứ hai trong danh sách 25 loại sandwich ngon nhất thế giới. Chuyên trang này nhận định chỉ với một ổ bánh nhỏ nhưng bánh mì Việt mang đến trải nghiệm hương vị phong phú, từ lớp vỏ giòn, ruột mềm cho đến phần nhân đa dạng gồm pate, thịt, rau thơm và đồ chua.

Du khách quốc tế tham gia Lễ hội Bánh mì tại TP.HCM ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.