Lần đầu ăn fine dining, nghe hát bội ở Phú Quốc

Nguyên liệu Việt được biến tấu sáng tạo trong không gian kết hợp âm nhạc và nghệ thuật truyền thống, mang đến trải nghiệm fine dining tôn vinh trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Việt.

Các thực đơn được giới thiệu nằm trong chuỗi sự kiện ẩm thực Luxury Dining Series với chủ đề Across the Table. Việt Nam là điểm đến đầu tiên của hành trình ẩm thực diễn ra từ ngày 5 đến 9/8, tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Hoạt động hướng đến việc tôn vinh những giá trị của ẩm thực Việt, đồng thời giới thiệu nguyên liệu địa phương, câu chuyện và bản sắc ẩm thực Việt Nam đến với thực khách quốc tế.

Ăn fine dining, xem 'Ôn Đình chém Tá'

Trích đoạn “Ôn Đình chém Tá” hiện lên như một lát cắt đầy kịch tính và huyền bí của vở tuồng cổ Sơn Hậu. Cao trào nằm ở cảnh Ôn Đình chém Linh Tá, đầu rơi xuống đất nhưng người anh hùng vẫn quờ tay tìm lại đầu, chắp lên cổ rồi tiếp tục chạy theo bảo vệ Ấu chúa.

Diễn viên thủ vai Khương Linh Tá trong trích đoạn "Ôn Đình chém Tá".

“Chém Linh Tá, đầu rơi xuống đất. Nó xách đầu ruổi chạy nhường tên, mắt trông thấy hiển nhiên, hòa mình đều sởn ốc”.

Trong không gian nhà hàng Tempus Fugit, một bàn tiệc dài được chăm chút với những chi tiết mang dấu ấn thủ công Việt Nam, từ lót đĩa đan bằng lục bình đến các tác phẩm Trúc Chỉ cỡ lớn. Dưới ánh nến, những nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn và tương tác cùng thực khách, đưa âm nhạc, chuyển động và nghệ thuật đến gần hơn với bàn tiệc.

Bữa cơm gia đình 5 món được giới thiệu như một phần tiếp nối của câu chuyện, giữ những hương vị quen thuộc của mâm cơm Việt qua sự kết hợp giữa Madam Ánh Tuyết và chef Nguyễn Hải Hưng.

Gỏi hoa chuối và nem cua bể đều giữ khá trọn những hương vị quen thuộc của ẩm thực Việt, với cách biến tấu vừa phải để làm mới món ăn. Gỏi hoa chuối kết hợp tôm Phú Quốc tươi, rang sơ cùng dầu điều rồi trộn với hoa chuối và nước mắm, tạo nên đủ vị chua, cay, mặn, ngọt.

Nem cua bể vẫn giữ lớp vỏ giòn cùng vị ngọt của cua, được điều chỉnh một cách tinh tế để món ăn nhẹ nhàng hơn mà không làm mất đi nét đặc trưng vốn có.

Thăn bò sốt tiêu ghi điểm khi được chế biến vừa chín tới, giữ độ mềm dùng cùng sốt tiêu đen và cơm. Tiêu Phú Quốc, được ví như “vàng đen” của đảo Ngọc, với vị cay nồng cùng hương thơm đậm đà, giúp món ăn có chiều sâu hơn.

Món mì vằn thắn được làm mới nhưng vẫn giữ lại hương vị nguyên bản.

Mì vằn thắn được phục vụ cùng phần nước dùng thanh nhẹ từ nhiều loại nguyên liệu, cân bằng với sợi mì có độ dai vừa phải.

Khép lại bữa ăn là chè bắp, thay vì sử dụng bột bắp để tạo độ sánh, người đầu bếp chọn bắp nếp, nguyên liệu quen thuộc trong đời sống ẩm thực Việt.

Bữa tiệc mang màu sắc ẩm thực Việt rõ nét nhất, khi các món ăn vẫn giữ được nhiều hương vị quen thuộc và cách chế biến gần gũi. Vì vậy, mức độ biến tấu đôi khi chưa quá mạnh, song chính sự tiết chế này lại giúp những giá trị nguyên bản của món Việt được nhận diện rõ hơn.

Thực đơn "Đất - Lửa - Nước"

Ba nguyên tố Đất, Nước và Lửa, vốn hiện diện trong quá trình tạo nên một sản phẩm gốm, được chọn làm mạch xuyên suốt của bữa tiệc. Ý tưởng này được thể hiện đồng thời qua thực đơn, âm nhạc và màn trình diễn làm gốm trực tiếp trên sân khấu của các nghệ sĩ GOM Show.

Nghệ sĩ nhóm Đàn Đó trình diễn trong Gom Show.

Thực khách theo dõi từng chương trong không gian âm thanh được tạo nên từ những nhạc cụ do nhóm tự nghiên cứu và chế tác như trống chum, trống lãng, chiêng sành, chuông sành, gốm xoay, đàn niêu... Mỗi loại mang một âm sắc riêng, gợi nhắc chất liệu và đời sống văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc như M’nông, Tày, Lô Lô, Nùng Dín, Ê Đê, Hà Nhì.

Bên trong không gian của Ballroom Foyer, bàn tiệc dài được bố trí hướng thẳng về sân khấu, giúp thực khách tập trung vào phần trình diễn của các nghệ sĩ. Với thực đơn gồm 8 món đi cùng 8 loại rượu vang, không gian bàn ăn cần khá nhiều diện tích, khiến việc trò chuyện giữa các thực khách đôi lúc trở nên hạn chế.

Trên bàn tiệc, các đầu bếp Olivier Elzer, Summer Le và Cường Nguyễn xây dựng thực đơn 8 món theo ba chương, tương tự từng công đoạn tạo nên một sản phẩm gốm.

Ở chương Đất, ba món Langoustine, Wagyu và Delta lần lượt khai thác những nguyên liệu gắn với nhiều vùng miền Việt Nam. Đáng chú ý, Wagyu được dùng cùng tương bần, loại tương lên men truyền thống của Hưng Yên. Với Delta, nước súp cua có vị thanh, ăn cùng miếng dong, tạo nên sự kết hợp giữa những nguyên liệu quen thuộc và cách trình bày hiện đại.

Sang chương Nước, bào ngư và cá chim trắng đưa hương vị biển vào thực đơn. Hai món kết hợp cùng những nguyên liệu gợi nhớ ẩm thực Việt như ngó sen, ý dĩ và cơm mẻ lên men. Hải sản, rau thơm và các thành phần có nguồn gốc từ biển được xử lý để giữ lại vị đặc trưng của nguyên liệu và tạo nên sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa các món.

Lửa khép lại hành trình với lưỡi bò nướng, khoai mì, dưa hấu, thảo mộc và bánh tart chocolate Marou Grand Cru. Lưỡi bò được chế biến mới lạ cùng các thành phần còn lại tạo sự cân bằng về vị giác. Phần tráng miệng với chocolate mang đến điểm kết cho thực đơn, hoàn tất câu chuyện Đất - Nước - Lửa được kể xuyên suốt từ sân khấu đến bàn ăn.

Các nhạc cụ được biến tấu từ các loại chum, vại.

Có thể thấy, các đầu bếp Việt có phần dễ dàng hơn trong việc truyền tải tinh thần ẩm thực quê nhà qua những nguyên liệu và hương vị quen thuộc.

Trong khi đó, các đầu bếp quốc tế mang đến góc cùng những cách kết hợp mới lạ, dù dấu ấn Việt trong một số món được thể hiện theo cách tiết chế hơn. Chính sự khác biệt này tạo nên nhiều cách tiếp cận với cùng một câu chuyện ẩm thực.

"Đờn ca tài tử" bên bờ biển

Câu ca Dạ cổ hoài lang vang lên bên bờ biển Phú Quốc

Buổi trưa tháng 8, tiếng đàn kìm, đàn tranh hòa cùng câu ca Dạ cổ hoài lang vang lên tại khuôn viên nhà hàng bên bờ biển Red Rum. Sự hiện diện của đờn ca tài tử, vốn gắn với không gian sông nước phương Nam, tạo nên một không thưởng thức khác lạ giữa biển trời đảo Ngọc.

Set menu gồm 3 món, được đồng sáng tạo bởi chef Cường Nguyễn và chef Nguyễn Hải Hưng, tập trung kể câu chuyện về hải sản tươi của Phú Quốc. Các nguyên liệu địa phương được biến tấu theo kỹ thuật hiện đại, nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng vốn có.

Chef Nguyễn Hải Hưng cho biết, “Tôi không dùng đường trong các món ăn của mình, bởi với tôi, hải sản tươi Phú Quốc vốn đã mang vị ngọt thanh”.

Tart ghẹ xanh Hàm Ninh kết hợp thịt ghẹ với sốt yuzu, biến tấu theo phong cách các món gỏi gỏi Việt Nam. Ốc Phú Quốc được chế biến cùng nước mắm, tiêu xanh và bánh tráng mè, gợi nhắc những hương vị quen thuộc của đảo.

Local Seafood Manti lấy cảm hứng từ món bánh nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, thay phần nhân truyền thống bằng tôm, ghẹ, mực hoặc cá địa phương. Món ăn dùng cùng nước dùng được nấu theo cách tương tự phở, tận dụng vỏ tôm và rau củ để tạo vị ngọt.

Tráng miệng với kem men dừa mát lạnh ăn kèm cùng hạt đác và mơ, mang vị dừa quen thuộc nhưng được thể hiện theo cách nhẹ nhàng.

Dù thực khách được thưởng thức đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống văn hóa miền Tây Nam Bộ, dấu ấn ẩm thực của vùng đất này trong các món ăn chưa thật sự rõ nét.

Tuy vậy, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và cách tiếp cận ẩm thực hiện đại vẫn mang đến một trải nghiệm mới lạ, tạo thêm một góc nhìn khác về văn hóa miền Tây.

Những trải nghiệm gắn ẩm thực với văn hóa cũng diễn ra trong bối cảnh du lịch Phú Quốc tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng. Trong 7 tháng đầu năm, đảo Ngọc đón hơn 6,8 triệu lượt khách, tăng 30,36% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 53,49%, trong khi tổng thu từ du lịch ước đạt 36.447 tỷ đồng .

Những con số này cho thấy nhu cầu khám phá điểm đến đang mở rộng, đồng thời tạo thêm dư địa cho các trải nghiệm kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa bản địa.