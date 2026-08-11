Bánh canh cua trong hẻm TP.HCM tăng giá lên 400.000 đồng/tô

Quán bánh canh cua được gọi là "đắt nhất nhì TP.HCM" tiếp tục tăng giá từ 350.000 đồng lên 400.000 đồng/tô, trong khi khẩu phần vẫn giữ nguyên.

Bánh canh cua Loan là địa điểm ăn uống có tiếng ở TP.HCM. Ảnh: @diadiemanuong.

Đầu tháng 8, một video review quán bánh canh cua Loan trong hẻm Phạm Văn Chí (phường Bình Tiên, TP.HCM) đăng tải trên TikTok nhận về gần 350.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận khi thông tin rằng bánh canh cua tại đây đã tăng từ 350.000 đồng lên 400.000 đồng/tô. Theo nhiều thực khách, mức giá này khó chấp nhận với một quán ăn đường phố.

Đây không phải lần đầu quán ăn này vấp phải tranh cãi về mức giá. Năm 2018, quán từng gây chú ý trên nhiều hội, nhóm ẩm thực TP.HCM với giá 300.000 đồng/tô. Đến năm 2023, quán tiếp tục tăng giá lên 350.000 đồng/tô. Hiện mức giá là 400.000 đồng/tô.

Đến quán vào cuối tháng 7, Ngọc Dung (TP.HCM) cho rằng hương vị bánh canh cua vẫn đậm đà như khi cô ăn lần đầu vào năm 2025. Nước dùng sền sệt, nghe rõ mùi hải sản, càng cua khá chặt thịt và bánh nổi dẻo dai.

Tô bánh canh thập cẩm lớn giá 400.000 đồng. Ảnh: Ngọc Dung.

Với cô, hiện mức giá quán đưa ra không quá đắt so với nguyên liệu và vật giá ở TP.HCM, nhưng chưa tương xứng khẩu phần và mô hình quán ăn đường phố, bàn ghế ngoài trời.

"Nếu giá tăng đi kèm khẩu phần cải thiện, trải nghiệm ăn uống sẽ tốt hơn", Dung nói.

Thanh Hải (TP.HCM) cũng nhận xét nước dùng bánh canh dậy mùi, cua và tôm tươi. Tuy nhiên, Hải chỉ đến ăn một lần theo review cho biết vì mức giá đắt so với không gian và vị trí. Với số tiền 400.000 đồng, anh sẽ ưu tiên nhà hàng hoặc buffet.

Trong khi đó, một số thực khách khác lại bày tỏ quan điểm "tiền nào của nấy" và "thuận mua vừa bán". Điển hình, Ngọc Anh (TP.HCM) cho rằng tô bánh canh cua thập cẩm lớn hợp khẩu vị, nguyên liệu đa dạng và đủ no cho một người. Hơn nữa, tôm và càng cua đều là nguyên liệu không rẻ, nếu dùng đồ tươi.

"Thức ăn giá rẻ quá cũng không yên tâm. Dù quán tăng giá, tôi thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé đến ăn", cô bày tỏ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Loan (64 tuổi), chủ quán, thừa nhận mức giá tại quán có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung những quán ăn bình dân, nhưng không "ảo giá". Mức giá 400.000 đồng được điều chỉnh từ khoảng tháng 4, khi vật giá nguyên liệu có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, nguyên liệu và hương vị luôn được bà tuyển chọn kĩ trong 38 năm buôn bán.

Nguyên liệu được bà Loan (áo bà ba) sơ chế và bày gọn gàng trong tủ kính. Ảnh: Tra Do Thanh, frog.

"Cua, tôm, thịt nạc, giò heo đều là hàng tươi mỗi ngày. Bánh nổi được làm từ cá thác lác không pha bột, cua chọn con to, luộc khử tanh. Riêng nồi nước dùng được ninh từ gà, giò heo, cá, tôm, thịt heo nạc, gạch cua. Tất cả đều tự tay tôi chế biến. Nếu chất lượng không tương xứng với giá trị, khách sẽ không quay lại", bà nói.

Theo bà Loan, bánh canh cua có nhiều mức giá khác nhau cho thực khách lựa chọn. Giá 400.000 đồng áp dụng cho tô thập cẩm lớn bán chạy nhất, gồm thịt, cá, tôm, cua. Ngoài ra, tô thập cẩm nhỏ giá 300.000 đồng, banh canh thịt cua giá 250.000 đồng/tô hay tô topping cơ bản dao động 50.000-120.000 đồng/tô.

Loại bánh canh càng cua đại phục vụ theo nhu cầu riêng, giá 600.000-800.000 đồng/tô với lượng topping nhiều hơn.

"Tôi thấy thuận mua vừa bán. Mức giá công khai nên không có chuyện chặt chém. Mỗi thực khách đến với quán, tôi đều đưa thực đơn để họ gọi món tùy theo sức ăn", chủ quán này nói.

Phía quán cho biết thêm trước giờ đã có lượng khách quen nhất định, lượng khách vãng lai cũng ổn định trong thời gian gần đây, đôi lúc khách phải xếp hàng chờ mua hoặc chờ bàn. Quán thường dọn hàng vào 15h và bán trong 3-4 tiếng, nồi nước dùng luôn giữ nóng và bàn ghế kê dọc theo con hẻm.

Bánh canh cua thập cẩm nhỏ giá 300.000 đồng và bánh canh giò cá giá 100.000 đồng tại quán. Ảnh: Nhan Phan, frog.

Trước đó, không ít quán ăn đường phố ở TP.HCM cũng từng vướng ý kiến trái chiều về mức giá. Tháng 3, quầy bánh tráng bà Sáu (phường Cầu Ông Lãnh) từng được Trấn Thành đưa vào series Siêu Thực Thành mùa 2 gây xôn xao khi bán bánh tráng trộn mang về với giá 50.000 đồng/hộp.

Hồi tháng 3/2025, quán bún mắm Vui (phường Vĩnh Hội) cũng bất ngờ trở thành địa chỉ ăn uống "hot", xuất hiện trong hàng loạt video review trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mức giá 80.000-130.000 đồng cho một tô bún mắm được nhiều thực khách nhận xét đắt gấp đôi so với thị trường.