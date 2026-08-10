Chàng trai Nga bất ngờ khi thấy người Việt ăn trái cây chấm muối

Nhà sáng tạo nội dung đến từ Nga bất ngờ trước cách người Việt kết hợp trái cây với vị mặn. Anh còn rất tò mò về những loại muối chấm khác nhau.

Chàng trai Nga trong hành trình khám phá cuộc sống và ẩm thực tại Việt Nam.

Cuối tháng 7, Sam (quốc tịch Nga), một nhà sáng tạo nội dung đang sống tại Việt Nam, khoe khoảnh khắc thử ăn trái cây chấm muối theo cách người Việt thường dùng.

Sam đã sống tại Việt Nam gần 4 năm. Không lâu sau khi đến đây, anh bắt đầu để ý thấy người Việt thường ăn trái cây cùng những gói muối nhỏ được bán tại các cửa hàng tiện lợi. Khi đó, anh thấy cách kết hợp này khá lạ và chưa muốn thử.

Không có ai đặc biệt giới thiệu cho Sam về thói quen này. Anh chỉ tình cờ nhận thấy người Việt ăn trái cây theo cách như vậy và dần biết đến một nét văn hóa ẩm thực khác biệt.

“Đối với các bạn thì trái cây chấm muối là điều bình thường. Nhưng với người nước ngoài như tôi, kiểu ăn này rất lạ”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Sam bày tỏ sự thích thú và bất ngờ khi ăn trái cây chấm muối.

Xoài xanh chấm muối là loại trái cây đầu tiên Sam thử cách ăn này của người Việt. Một người bạn Việt Nam đang ăn xoài và đưa cho anh thử, đồng thời hướng dẫn chấm vào muối trước khi ăn. Theo Sam, loại muối hôm đó không phải muối tôm mà là hỗn hợp đơn giản gồm muối và tiêu.

Điều khiến anh bất ngờ lại là chính quả xoài. “Tại sao mọi người lại ăn xoài chưa chín?”, Sam nhớ lại suy nghĩ của mình khi đó.

Ở nơi anh sinh sống, mọi người thường đợi xoài chín hẳn, có vị ngọt rồi mới ăn. Vì vậy, việc nhìn thấy người Việt thoải mái ăn xoài xanh có vị chua khiến anh khá ngạc nhiên.

Khi kết hợp với muối, Sam cũng không lập tức thích hương vị này. Sau vài lần thử, anh mới bắt đầu hiểu vì sao cách ăn tưởng như đơn giản lại phổ biến tại Việt Nam.

Theo Sam, vị mặn không lấn át vị trái cây mà ngược lại, làm vị chua nổi bật hơn và khiến tổng thể hương vị thú vị hơn. Sam cho biết anh vẫn không thường xuyên ăn trái cây theo cách này, nhưng giờ đã hiểu vì sao nó được nhiều người Việt yêu thích.

Sam đã sống tại Việt Nam 4 năm.

Sau xoài xanh, Sam thử thêm ổi và roi (mận). Đây là hai loại trái cây khác mà anh từng ăn cùng muối.

Anh cũng bất ngờ khi biết Việt Nam có nhiều loại muối chấm trái cây. Không chỉ muối tiêu, người Việt còn kết hợp muối với ớt, tôm và nhiều nguyên liệu khác, tạo thành những loại muối có hương vị riêng.

“Tôi nghĩ đây cũng là một ví dụ cho thấy văn hóa Việt Nam dành nhiều sự quan tâm đến ẩm thực như thế nào. Ngay cả một thứ đơn giản như muối chấm cũng có rất nhiều biến thể. Tôi thấy điều đó thực sự thú vị”, Sam chia sẻ.

Sam cho biết, trong những chuyến đi quanh Việt Nam, anh muốn tiếp tục thử nhiều loại trái cây với các loại muối chấm khác nhau. Với anh, đây là một cách thú vị để tìm hiểu văn hóa địa phương.

Chàng trai Nga đi đến nhiều nơi tại Việt Nam, thử rất nhiều món ăn địa phương.

Câu chuyện của Sam diễn ra trong bối cảnh lượng khách Nga đến Việt Nam đang tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 742.700 lượt khách Nga, tăng 185,8% so với cùng kỳ năm trước. Nga tiếp tục là thị trường gửi khách lớn thứ 3 của Việt Nam và là thị trường lớn nhất tại châu Âu.

Trước đó, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón khoảng 504.000 lượt khách Nga, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách này khi đó đã tiến gần tổng số khoảng 690.000 lượt khách Nga của cả năm 2025.

Sự gia tăng của khách Nga mở ra cơ hội để những trải nghiệm đời thường của Việt Nam được du khách quốc tế chú ý nhiều hơn. Không chỉ các món ăn nổi tiếng như phở hay bánh mì, những cách ăn rất quen thuộc với người Việt cũng có thể trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá văn hóa.