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Ẩm thực

Chi 10 triệu đồng làm bánh Trung thu đẹp như bình hoa thật

  • Thứ bảy, 8/8/2026 15:34 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Kết hợp bánh nướng Trung thu với nghệ thuật nặn tò he, Nguyễn Thị Thùy Dương (31 tuổi, Hà Nội) tạo nên những bình hoa có thể ăn được trong vòng 3 tháng.

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Mỗi dịp Trung thu, Nguyễn Thị Thùy Dương (31 tuổi, Hà Nội) lại dành thời gian sáng tạo những mẫu bánh mới từ chất liệu truyền thống. Năm nay, cô cùng các cộng sự gây bất ngờ khi thực hiện 3 chiếc bánh Trung thu hình bình hoa với kích thước gần như thật, kết hợp giữa bánh nướng và nghệ thuật nặn tò he. Tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng.
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Ba chiếc bánh Trung thu được tạo hình bình sen, bình ly và bình hoa chuối, cao khoảng 20-30 cm. Khi cắm hoa hoàn chỉnh, mỗi bình đạt chiều cao 50-60 cm. Thoạt nhìn, nhiều người nhầm tưởng là bình hoa thật. Theo Thùy Dương, nhóm luôn ưu tiên khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống trong những sản phẩm sáng tạo. Năm nay, cô và cộng sự muốn kết hợp bánh nướng Trung thu với bột tò he - một chất liệu di sản khác của Việt Nam.

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Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm mất hơn 3 tháng nghiên cứu và thử nghiệm, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 7. Thách thức lớn nhất là tìm ra cách tạo chiếc bình bằng bánh Trung thu có thể đứng vững, không nứt hoặc biến dạng sau khi nướng.

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Phần bình được làm hoàn toàn từ bánh nướng nhân đậu xanh kết hợp trứng muối. Trong khi đó, phần hoa sử dụng bột tò he nhưng được điều chỉnh công thức bằng cách bổ sung mạch nha để tăng độ dẻo, giữ ẩm và giúp bột có thể cán mỏng hơn so với cách làm truyền thống.
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"Công đoạn làm phần bình cũng tương tự làm bánh Trung thu thông thường. Chúng tôi tạo hình phần nhân đậu xanh trước, sau đó bọc lớp vỏ bánh nướng bên ngoài rồi đưa vào lò. Với bột tò he, nhóm cán thật mỏng thành từng mảng lớn, cắt thành từng cánh hoa, đợi khô mới ghép lại thành hoa hoàn chỉnh", Thùy Dương cho biết.

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Riêng hoa sen mất gần 3 tháng để hoàn thiện. Theo Thùy Dương, nhóm sử dụng lò nướng thông thường nhưng phải thử nhiều mẻ, liên tục điều chỉnh thời gian và cách nướng để chiếc bình không nứt hay biến dạng. Do có kích thước lớn, những chiếc bánh được bảo quản trong không gian kín, sử dụng gói hút ẩm và hạn chế côn trùng. Sau gần một tháng hoàn thành, các tác phẩm vẫn giữ được hình dáng gần như nguyên vẹn và hiện được trưng bày tại nhà.

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Khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người nhầm tưởng đây là bình hoa nghệ thuật hoặc hoa thật, không tin có thể ăn được. Dù nhận được nhiều lời hỏi mua, nhóm vẫn từ chối vì từ đầu không hướng đến mục đích kinh doanh. Cô chia sẻ: "Những sản phẩm này chỉ để trưng bày, thỏa mãn đam mê và lan tỏa tình yêu với các giá trị truyền thống nên nhóm không bán cũng như không định giá".

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Thùy Dương hy vọng trong những mùa Trung thu tiếp theo, nhóm sẽ tiếp tục có thêm thời gian và ý tưởng mới để đưa các chất liệu văn hóa truyền thống vào những sản phẩm sáng tạo, góp phần đưa di sản Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ.

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Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

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https://tienphong.vn/chi-tien-trieu-lam-banh-trung-thu-binh-hoa-dep-nhu-tac-pham-nghe-thuat-post1865839.tpo

Gia Linh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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