Tại sao bánh mì vẫn vắng mặt trong Michelin Guide?

Từ phở, bún bò Huế đến bánh cuốn, nhiều món ăn Việt xuất hiện trong Michelin Guide. Riêng bánh mì, cái tên quen thuộc, vẫn chưa được xướng tên.

Du khách quốc tế thưởng thức bánh mì tại Lễ hội Bánh mì ở TP.HCM ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Tối 4/6, tại Hà Nội, Michelin Guide công bố danh sách các nhà hàng và cơ sở ăn uống được vinh danh tại Việt Nam năm 2026. Sau 4 mùa có mặt tại Việt Nam, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới hiện ghi nhận 193 địa chỉ, gồm 11 nhà hàng một sao Michelin, 72 Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng), 110 Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc) và 3 nhà hàng đạt Michelin Green Star (ngôi sao xanh cho hoạt động kinh doanh ẩm thực bền vững).

Danh sách ngày càng dài hơn, số lượng quán ăn bình dân được ghi nhận tăng lên đáng kể. Từ phở, bún bò Huế, bún chả, bánh cuốn, mì Quảng, cơm gà đến nhiều món ăn đường phố khác đều đã có mặt trong các hạng mục của Michelin.

Tuy nhiên, giữa hàng loạt món ăn quen thuộc, bánh mì vẫn tiếp tục "vắng bóng".

Bánh mì gặp "bất lợi" gì trước tiêu chí của Michelin?

Thực tế, Michelin không đánh giá một món ăn cụ thể mà chấm điểm từng cơ sở kinh doanh.

Theo Michelin Guide, các thanh tra trên toàn thế giới sử dụng chung 5 tiêu chí gồm: Chất lượng nguyên liệu; Kỹ thuật chế biến; Sự hài hòa hương vị; Dấu ấn cá nhân của đầu bếp; và Tính ổn định theo thời gian. Chỉ những địa chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn này tại thời điểm khảo sát mới được lựa chọn.

Các nhà hàng được trao một sao và giữ vững danh hiệu một sao Michelin trong buổi lễ tối 4/6 tại Hà Nội. Ảnh: Đan Châu.

Trong khi đó, bánh mì là món ăn có nhiều đặc thù riêng. Một ổ bánh mì phụ thuộc vào nhiều thành phần như bánh, pate, thịt, rau, đồ chua hay nước xốt..., nên chỉ cần một thành phần thay đổi cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể.

Phần lớn tiệm bánh mì nổi tiếng tại Việt Nam hoạt động theo mô hình bình dân, phục vụ lượng khách lớn mỗi ngày, khiến việc duy trì chất lượng đồng đều trong thời gian dài không dễ dàng.

Bên cạnh đó, hương vị bánh mì ở mỗi địa phương, thậm chí mỗi cửa hàng có công thức và phong cách riêng. Sự đa dạng này tạo nên sức hấp dẫn của món ăn, nhưng cũng khiến việc lựa chọn một đại diện tiêu biểu trở nên khó khăn hơn so với nhiều món Việt khác.

Bánh mì của một cửa tiệm góp mặt trong Lễ hội Bánh mì 2024 tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bánh mì vẫn là "ngôi sao" của ẩm thực Việt

Việc chưa xuất hiện trong Michelin Guide không làm giảm sức hút của bánh mì Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Từ năm 2011, từ "banh mi" đã được đưa vào từ điển Oxford và giữ nguyên tên gọi khi bước ra quốc tế. Những năm gần đây, món ăn này liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng ẩm thực toàn cầu và được nhiều du khách xem là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Việt Nam, bên cạnh phở hay cà phê.

Tháng 3/2024, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí số 1 trong danh sách 100 loại sandwich ngon nhất thế giới, vượt qua nhiều đại diện nổi tiếng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hay Italy.

Tháng 6/2025, CNN Travel đưa bánh mì vào danh sách những loại sandwich đáng thử nhất toàn cầu. Đến tháng 11, trang này tiếp tục xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí thứ 2 trong top 25 sandwich ngon nhất thế giới và nhận xét đây là món ăn "nhỏ nhưng bùng nổ hương vị".

Một tiệm bánh mì trên phố cổ Hà Nội thu hút đông khách nước ngoài. Ảnh: Châu Sa.

Sức hút của bánh mì thậm chí còn tạo nên một trào lưu riêng trong cộng đồng khách quốc tế. Trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội, nhiều du khách nước ngoài chia sẻ video đứng ăn bánh mì ngay trên vỉa hè, trước xe đẩy hoặc cửa hàng và gọi đó là "stand banh mi". Không chỉ thưởng thức món ăn, họ còn xem việc cầm ổ bánh mì nóng hổi giữa phố phường Việt Nam là một phần trải nghiệm du lịch đặc trưng.

Từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng, nhiều cửa hàng bánh mì thường xuyên xuất hiện trong vlog du lịch và các bài viết giới thiệu điểm đến tại Việt Nam. Với lớp vỏ giòn, phần nhân phong phú cùng mức giá dễ tiếp cận, bánh mì vẫn là một trong những món ăn Việt được du khách quốc tế nhắc đến nhiều nhất, dù đến nay chưa có đại diện nào góp mặt trong danh sách Michelin Guide.