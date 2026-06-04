Michelin lần đầu trao giải 'Màn ra mắt của năm' tại Việt Nam

Michelin Guide công bố 9 cơ sở mới vào danh sách Michelin Selected và 11 địa chỉ vào hạng mục Bib Gourmand, đồng thời lần đầu trao giải "Màn ra mắt của năm" tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ trao giải của Micheline Guide tối 4/6 tại Hà Nội.

Tối 4/6, Michelin vinh danh 9 cơ sở ăn uống tại 3 thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong danh mục Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc). Như vậy, sau 4 năm xuất hiện tại Việt Nam, "hãng lốp xe" vinh danh tổng cộng 110 nhà hàng Michelin Selected.

Theo Ban tổ chức, các cơ sở mới được bổ sung vào danh sách này cho thấy sự xuất hiện của những cái tên mới đầy triển vọng, đồng thời ghi nhận sự ổn định và tinh tế trong tay nghề ẩm thực tại 3 trung tâm ẩm thực lớn của Việt Nam.

▸ Khu vực Hà Nội (3 cơ sở):

MÀU

Phở gà Huyền Hương

Zao

▸ Khu vực TP.HCM (5 cơ sở):

Apero

NÔM

Quán ăn Ngự Bình

Sóno

Tales by Chapter

▸ Khu vực Đà Nẵng (1 cơ sở):

Dì Hoa

6 trong số 9 nhà hàng nhận giải Michelin Selected trong buổi lễ tối 4/6 tại Hà Nội.

Ngoài ra, tối cùng ngày, Michelin cũng công bố 11 cơ sở mới đạt giải thưởng Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng). Đến nay, 43 nhà hàng được vinh danh "món ngon giá mềm". Giải thưởng khẳng định các cơ sở ăn uống với chất lượng món ăn "tuyệt vời" đi kèm giá trị tương xứng.

Danh sách các cơ sở ăn uống Bib Gourmand được cộng đồng sử dụng Michelin Guide theo dõi nhằm tìm kiếm những bữa ăn ngon với giá cả phải chăng song vẫn đảm bảo chất lượng cũng như hương vị.

Ngoài ra, Michelin cũng vinh danh 3 nhà hàng Michelin Green Star (ngôi sao xanh cho hoạt động kinh doanh ẩm thực bền vững), gồm: Nén Danang (Đà Nẵng), Lamai Garden (Hà Nội) và Tales by Chapter (TP.HCM).

Lần đầu nhận giải, đại diện Tales by Chapter cho biết Michelin là nguồn cảm hứng lớn đối với nhà hàng từ những ngày đầu theo đuổi nghề bếp. "Danh hiệu Michelin Green Star tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin rằng vẫn có thể phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời góp phần bảo vệ môi trường", vị đại diện nói.

4 trong số 11 nhà hàng nhận giải Bib Gourmand trong buổi lễ tối 4/6 tại Hà Nội.

Bên cạnh các hạng mục quen thuộc, Michelin năm nay lần đầu giới thiệu tại Việt Nam giải thưởng "Opening of the Year Award" (Màn ra mắt của năm). Giải thưởng được trao cho nhà hàng NÔM ở TP.HCM, dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Chris Fong.

Phát biểu nhận giải, đầu bếp Chris Fong bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trên sân khấu Michelin tại Việt Nam dù không phải người bản địa. "Tôi là người Singapore nhưng luôn tự hào khi đưa văn hóa Việt Nam vào các món ăn của mình", ông nói.

Vị đầu bếp cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ cộng sự và người chú - người đã truyền cảm hứng để ông theo đuổi nghề bếp. Khép lại bài phát biểu, ông nhắc lại câu nói yêu thích: "Điều quan trọng không phải bạn đến từ đâu, mà là bạn muốn đi đến đâu".

Michelin còn dành một giải riêng nhằm vinh danh cá nhân xuất sắc trong ngành với 3 hạng mục Young Chef (Đầu bếp trẻ), Sommelier Award (Chuyên gia nếm rượu) và Service Award (Dịch vụ tốt nhất), lần lượt trao cho: Trần Phước Hậu (The Monkey Gallery Dining, TP.HCM), Mai Bích Ngọc (ONVIT Fine Dining Hàn Quốc, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Vân (Tales by Chapter, TP.HCM).

Như vậy, tổng cộng 193 cơ sở ở ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM được Michelin Guide vinh danh ở các hạng mục năm nay.

Tất cả cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn đều được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu: chất lượng nguyên liệu, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn, sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.