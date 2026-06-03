9 nhà hàng 1 sao Michelin ở Việt Nam giờ ra sao?

Sau 3 mùa Michelin Guide tại Việt Nam, 9 nhà hàng 1 sao Michelin có nhiều chuyển biến. Có đơn vị liên tục đổi mới, có nơi vẫn kiên định với công thức làm nên thành công.

Năm 2023, khi Michelin Guide lần đầu công bố danh sách tại Việt Nam, chỉ có 4 nhà hàng được trao một sao Michelin. 2 năm sau, con số này đã tăng lên 9, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của phân khúc ẩm thực cao cấp trong nước cũng như sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Danh hiệu Michelin không chỉ mang đến sự chú ý từ giới sành ăn trong nước, mà còn kéo theo lượng du khách quốc tế tìm đến trải nghiệm. Trước sự quan tâm ngày càng tăng, nhiều nhà hàng đã mở rộng quy mô, làm mới thực đơn hoặc đầu tư thêm vào trải nghiệm dịch vụ. Trong khi đó, một số địa chỉ khác lại lựa chọn giữ nguyên công thức làm nên tên tuổi, tiếp tục theo đuổi bản sắc đã giúp họ chinh phục các thẩm định viên Michelin.

Trước thềm mùa công bố Michelin Guide 2026 sẽ diễn ra ngày 4/6, đây là diện mạo hiện tại của 9 nhà hàng một sao Michelin tại Việt Nam.

Gia

Địa chỉ: 61 Văn Miếu, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Kể từ khi nhận sao Michelin năm 2023, Gia vẫn trung thành với mô hình fine dining lấy cảm hứng từ văn hóa và nguyên liệu Việt Nam, đồng thời liên tục làm mới trải nghiệm bằng các tasting menu theo mùa.

Thay vì duy trì thực đơn cố định, nhà hàng đều đặn giới thiệu những bộ thực đơn theo chủ đề như Inside the River (2024) lấy cảm hứng từ sông Hồng và văn hóa ẩm thực Hà Nội, hay A Triumph of Homecoming (2025) đánh dấu cột mốc 5 năm hoạt động. Trong khi không gian tối giản gần như không thay đổi, việc liên tục làm mới thực đơn giúp Gia duy trì sức hút với thực khách và giữ vững một sao Michelin suốt 3 năm liên tiếp.

Tầm Vị

Địa chỉ: 4B Yên Thế, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Sau khi được Michelin vinh danh năm 2023, Tầm Vị gần như không thay đổi triết lý ban đầu. Nhà hàng vẫn trung thành với những món ăn quen thuộc trong mâm cơm Bắc Bộ như chả ốc, canh cua, rau muống, cá kho hay thịt kho...

Thay đổi lớn nhất nằm ở quy mô phục vụ khi nhà hàng mở rộng thêm không gian để đáp ứng lượng khách tăng mạnh. Dù vậy, phong cách nhà cổ Hà Nội với bàn ghế gỗ, đồ gốm và cảm giác của một ngôi nhà Bắc Bộ vẫn được giữ gần như nguyên vẹn, trở thành điểm hấp dẫn với nhiều du khách quốc tế.

Hibana by Koki

Địa chỉ: tầng hầm B1, khách sạn Capella Hanoi, 11 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khác với nhiều nhà hàng Michelin tại Việt Nam, Hibana by Koki theo đuổi phong cách teppanyaki cao cấp với số lượng khách giới hạn trong mỗi buổi phục vụ.

Sau khi nhận sao Michelin năm 2023, nhà hàng liên tục giới thiệu các thực đơn theo mùa, tập trung vào nguyên liệu Nhật Bản và trải nghiệm chế biến trực tiếp trước mặt thực khách. Năm 2025, nhà hàng lần lượt giới thiệu Summer Menu và Autumn-Winter Menu, nhấn mạnh nguyên liệu theo mùa của Nhật Bản và trải nghiệm trình diễn teppanyaki ngay trước mặt thực khách.

Việc thường xuyên thay đổi món ăn nhưng vẫn duy trì mô hình phục vụ quy mô nhỏ giúp Hibana by Koki giữ được tính cá nhân hóa, yếu tố được nhiều thực khách đánh giá cao.

Anan Saigon

Địa chỉ: 89 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Là nhà hàng đầu tiên của TP.HCM nhận sao Michelin, Anan Saigon (Ănăn Saigon) gắn liền với tên tuổi đầu bếp Peter Cường Franklin và định hướng ẩm thực Việt đương đại. Sau khi được Michelin vinh danh, nhà hàng tiếp tục phát triển các món ăn đã làm nên tên tuổi như phở, bánh mì hay bánh xèo theo phong cách fine dining, đồng thời trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách quốc tế.

Danh hiệu Michelin và sự xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng kéo theo áp lực lớn từ kỳ vọng ngày càng cao của thực khách về chất lượng món ăn và dịch vụ. Trong bối cảnh thị trường F&B liên tục biến động, bài toán quan trọng nhất với nhà hàng là duy trì sự bền vững.

"Bước sang năm 2026, nhà hàng có nhiều dự án mới, sớm ra mắt Pho 2.0 và Anan 2.0, với thực đơn hoàn toàn mới", Peter Cường Franklin, bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng, chia sẻ với Tri Thức - Znews

Akuna

Địa chỉ: 9F, Khách sạn Le Méridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Gia nhập danh sách một sao Michelin năm 2024, Akuna tiếp tục phát triển các tasting menu lấy cảm hứng từ nguyên liệu và câu chuyện vùng miền Việt Nam. Thực đơn của nhà hàng được xây dựng từ những chuyến đi tìm hiểu nguyên liệu trên khắp cả nước, kết hợp kỹ thuật hiện đại với sản vật địa phương. Bên cạnh món ăn, Akuna cũng đầu tư vào trải nghiệm đồ uống với các lựa chọn rượu vang, cocktail và pairing không cồn.

Sau một năm nhận sao Michelin, nhà hàng làm mới nhiều nguyên liệu và món ăn trong thực đơn. Một số nguyên liệu mới được đưa vào gồm cua huỳnh đế, trứng sam, bào ngư Tasmania, hải sâm hay bò Wagyu A5 Sendai.

The Royal Pavilion

Địa chỉ: Tầng 4, Khách sạn The Reverie Saigon, Tòa nhà Times Square, số 22-36 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

So với nhiều nhà hàng khác trong danh sách Michelin, The Royal Pavilion không có nhiều thay đổi sau khi được vinh danh năm 2024. Nhà hàng tiếp tục theo đuổi phong cách ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) truyền thống với dimsum, hải sản và các món tiệc cao cấp.

Thay vì làm mới concept, địa chỉ này tập trung duy trì chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm vốn đã tạo nên danh tiếng trong nhiều năm qua.

La Maison 1888

Địa chỉ: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, phường Sơn Trà, Đà Nẵng.

Là nhà hàng duy nhất tại miền Trung sở hữu một sao Michelin, La Maison 1888 tiếp tục giữ vững danh hiệu trong năm 2025. Dưới sự điều hành của bếp trưởng Florian Stein, nhà hàng phát triển theo hướng ẩm thực Pháp đương đại với các thực đơn thử món được làm mới định kỳ. Bên cạnh món ăn, trải nghiệm rượu vang và không gian nằm trong khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bán đảo Sơn Trà tiếp tục là những điểm nhấn giúp La Maison 1888 duy trì sức hút.

Sau một năm nhận sao Michelin, nhà hàng cũng có những điều chỉnh về giá. Theo ghi nhận, 2 bộ tasting menu chủ đạo của nhà hàng đều được điều chỉnh tăng giá so với trước, trong khi thực đơn gọi món cũng được bổ sung nhiều lựa chọn mới. Những thay đổi này phản ánh nỗ lực nâng cấp trải nghiệm và duy trì vị thế của một trong những địa chỉ fine dining nổi bật nhất Việt Nam.

CieL Dining

Địa chỉ: 50 Đường 6/3, phường An Khánh, TP.HCM.

CieL Dining là 1 trong 2 nhà hàng gia nhập danh sách một sao Michelin năm 2025. Chỉ khoảng 7 tháng sau khi mở cửa, nhà hàng đã nhận sao Michelin, đồng thời bếp trưởng Lê Việt Hồng được trao giải Đầu bếp trẻ xuất sắc của Michelin Guide Việt Nam 2025.

Sau khi được Michelin vinh danh, CieL tiếp tục thu hút sự chú ý của giới ẩm thực quốc tế. Tháng 4 năm nay, nhà hàng đứng thứ 3 trong danh sách những nhà hàng quốc tế xuất sắc năm 2026 của giải thưởng Tastemakers Awards do tạp chí Food & Wine bình chọn. Trước đó, CieL cũng là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách những nhà hàng mới tốt nhất thế giới năm 2025 của Condé Nast Traveller.

CieL theo đuổi mô hình fine dining với thực đơn tasting menu thay đổi theo mùa. Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Lê Việt Hồng, nhà hàng kết hợp kỹ thuật ẩm thực hiện đại với nguyên liệu Việt Nam.

Coco Dining

Địa chỉ: 143 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Trước khi nhận một sao Michelin năm 2025, Coco Dining từng góp mặt trong danh sách Michelin Selected. Dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Võ Thành Vương, nhà hàng tiếp tục theo đuổi triết lý khai thác nguyên liệu Việt Nam bằng ngôn ngữ ẩm thực đương đại. Các thực đơn được thay đổi theo mùa, cân bằng giữa tính sáng tạo và bản sắc địa phương, giúp Coco Dining trở thành một trong những địa chỉ fine dining đáng chú ý tại TP.HCM.

Những năm gần đây, nhà hàng gây chú ý khi đưa nhiều nguyên liệu quen thuộc vào thực đơn tasting menu, trong đó có cả mì gói. Món ăn này được phát triển từ ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt, kết hợp cùng các nguyên liệu cao cấp và kỹ thuật chế biến hiện đại. Cách tiếp cận này cũng phản ánh hướng đi mà Coco Dining theo đuổi: nâng tầm những nguyên liệu gần gũi thay vì chỉ tập trung vào các sản vật đắt đỏ hoặc xa lạ.

"Không khuôn mẫu. Không vay mượn. Xuyên suốt 11 dấu mốc dọc theo hình hài đất Việt, tôi trở về với linh hồn của từng đặc sản, bóc tách đến gốc rễ, lắng nghe câu chuyện của vùng đất, từ các nghệ nhân, rồi tái tạo lại theo cách kể của riêng mình", Võ Thành Vương, bếp trưởng nhà hàng, chia sẻ.