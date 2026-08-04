Quán chè Hoa ở TP.HCM quá tải sau bài đăng của Trấn Thành

Từ một quán nhỏ vắng khách, tiệm chè người Hoa ở TP.HCM bất ngờ quá tải sau khi được Trấn Thành giới thiệu. Nhiều người chấp nhận chờ bàn hoặc quay lại sau vì hết chè.

Không khí tại quán chè vào lúc 19h, ngày 2/8. Ảnh: Trúc Hồ.

Quán chè Minh Ký ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) mở bán từ đầu tháng 3, chuyên phục vụ món chè người Hoa. Sau khi được đạo diễn, MC Trấn Thành đăng bài giới thiệu trên fanpage hơn 18 triệu lượt theo dõi vào tối 26/7, quán bắt đầu đông khách, khác với khung cảnh lặng lẽ trước đó.

Ghi nhận ngày 2-3/8, khoảng 19-21h, thực khách lấp kín bàn từ trong ra ngoài. Có người quay lại nhiều lần, cũng có người chấp nhận chờ bàn hoặc ra về. Ở khu vực chế biến, khách mua mang đi cũng đông, chủ quán phải liên tục bổ sung chè.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng Phương, chủ quán, cho biết trước đây quán khá vắng vẻ, chủ yếu khách vãng lai. Sau bài review bất ngờ của MC nổi tiếng, một tuần qua, lượng khách tăng gấp 7-8 lần, đặc biệt vào cuối tuần. Khung giờ cao điểm là 15-16h và 19h30-21h. Có ngày, đến 21h nhiều nồi chè gần hết, dù chưa đến giờ đóng cửa.

"Lượng khách tăng đột ngột khiến tôi chưa kịp thích nghi, hiện chỉ phục vụ được khoảng 50-60% số khách mới. Do quán ít người, toàn bộ chè đều do tôi tự nấu nên cần thời gian chuẩn bị nguyên liệu để đảm bảo chất lượng", cô nói.

Không gian quán chỉ có 7-8 bàn, lối trang trí đậm phong cách người Hoa với tranh tường tái hiện các khu China Town, câu đối đỏ và những bức ảnh diễn viên phim TVB. Ảnh: Trúc Hồ.

Theo chủ quán, Trấn Thành đã ghé quán nhiều lần, nhưng lần này việc nam nghệ sĩ đăng bài giới thiệu giúp quán tiếp cận nhiều thực khách hơn.

Ghé quán ngày 2/8, Phương Anh (26 tuổi) và Thanh Sang (24 tuổi, phường Rạch Ông) đã gọi 3 món như Trấn Thành giới thiệu, gồm chè mè đen - đậu phộng, đậu xanh bột báng, chè khúc bạch, thêm sâm bửu lượng với giá 165.000 đồng.

Đôi bạn nhận xét mỗi loại chè đều ngon và có hương vị riêng. Độ ngọt phụ thuộc vào khẩu vị, nhưng nhìn chung vừa phải so với chè người Hoa, không gây cảm giác gắt cổ hay nhanh ngấy.

"Chúng tôi đều thích đậu xanh bột báng vì hương vị béo bùi và thơm tự nhiên. Riêng chè khúc bạch và sâm bửu lượng thanh mát, có thể ăn thường xuyên để giải nhiệt. Chúng tôi quay lại nếu thèm chè người Hoa", Phương Anh nói.

Phương Anh và Thanh Sang cho biết thỉnh thoảng vẫn đi ăn uống theo review của Trấn Thành hoặc những quán "hot" trên mạng xã hội. Ảnh: Trúc Hồ.

Tuyết Trinh (24 tuổi, phường Bàn Cờ) đến quán sau khi Trấn Thành đăng bài review một ngày nhưng không mua được vì quán hết chè sớm. Đến ngày 2/8 quay lại, cô mới ăn được chè mè đen.

Trong khi đó, Minh Khánh (27 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) là khách quen của quán từ khi mở bán do hợp khẩu vị. Những ngày qua, anh phải chờ 10-15 phút vì khách quá đông. So với các quán chè Hoa cùng khu vực, Khánh cho rằng mức giá tại đây hợp lý, tương xứng chất lượng và vị chè không quá ngọt. Tuy nhiên, không gian bên trong hơi nóng nên khó ngồi lâu.

Minh Khánh ăn chè bánh lọt cốt dừa vào tối 3/8. Ảnh: Trúc Hồ.

Nói thêm về độ ngọt của chè người Hoa, chủ quán Hồng Phương cho rằng chè ngọt vừa hoặc đậm sẽ phù hợp số đông, nhưng cô vẫn chọn giữ vị ngọt nhẹ.

Khi chè ít ngọt, thực khách sẽ dễ ăn hết phần mà không bị gắt cổ, đồng thời lượng đường thấp hơn cũng phù hợp xu hướng ăn uống lành mạnh. Trong thực đơn, chè mè đen - đậu phộng, chè khúc bạch và các loại chè đậu bán chạy nhất. Món được cô đánh giá cao nhất là chè khúc bạch, với viên khúc bạch mềm và nước dùng thanh vị.

Hiện quán đang bán chè nóng và lạnh với khoảng 35 loại. Mức giá dao động 25.000-50.000 đồng/món.

Chủ quán (áo đen) tất bật thêm chè để phục vụ khách, ảnh chụp ngày 2/8. Ảnh: Trúc Hồ.

Theo báo cáo Restaurant Marketing Statistics 2026 của Worldmetrics, có đến 70% thực khách thừa nhận mạng xã hội ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi ăn uống, trong đó đến 97% người tìm kiếm thông tin trực tuyến về quán ăn trước khi đưa ra lựa chọn.

Việc bất ngờ được chú ý nhờ mạng xã hội cũng đặt ra cho quán bài toán giữ khách khi hiệu ứng "viral" qua đi. Tuy nhiên, Hồng Phương cho biết quán không chạy theo lượng khách ồ ạt, mà tập trung phục vụ trong khả năng, tránh tình trạng khách đến vì tin tưởng, nhưng chất lượng thực tế trái với kỳ vọng.

"Từ khi mở quán, tôi luôn xác định khách sẽ quay lại vì hương vị các món chè và không gian gợi nhắc văn hóa người Hoa giữa lòng TP.HCM", cô bày tỏ.

Trước đó, tháng 8/2025, quán ăn Wok Of Love ở phường Tân Hưng và An Phú (TP.HCM) cũng chứng kiến lượng khách tăng 60-80% sau khi xuất hiện trong series review ẩm thực Siêu Thực Thành mùa 2. Đại diện bộ phận marketing quán ghi nhận đây là mức tăng khách kỷ lục từ khi mở bán.

Trường hợp của quán chè Hoa hay quán ăn Hàn Quốc cho thấy sức ảnh hưởng của Trấn Thành và nền tảng số đối với việc lựa chọn hàng quán của thực khách. Mỗi địa điểm nam nghệ sĩ giới thiệu đều tạo hiệu ứng lan truyền mạnh, giúp nhiều hàng quán bứt phá về lượng khách chỉ trong thời gian ngắn và chuyển thành doanh thu thực tế.