Huế 'không còn là ngoại lệ' của ngành F&B

Từng được xem là "ngoại lệ" của ngành F&B khi người dân chuộng quán địa phương hơn thương hiệu lớn, Huế nay chứng kiến làn sóng mở rộng của Highlands, Phê La, Starbucks, Katinat.

Du khách chụp ảnh bên ngoài Đại nội Huế ngày 27/4. Ảnh: Quốc Anh.

Ngày 30/7, khi Highlands Coffee thông báo mở cửa hàng mới nằm cạnh cầu đi bộ gỗ Lim, nhìn ra sông Hương, Thành Đạt (sống tại Huế) cảm thấy hào hứng khi ngày càng nhiều thương hiệu F&B lớn (dịch vụ kinh doanh ẩm thực, nhà hàng, ăn uống) chọn thành phố làm điểm đến.

"Những quán cà phê này rất tiện khi cần nơi làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè", Đạt nói với Tri Thức - Znews. Dù vẫn ưu tiên các quán cà phê địa phương vì yên tĩnh, ít ồn ào hơn, anh cho rằng sự xuất hiện của các chuỗi lớn mang đến nhiều lựa chọn mới và giúp khách du lịch có thêm trải nghiệm.

Chỉ 2 ngày trước, Hue Cafe Roastery, một quán cà phê địa phương quen thuộc, thông báo ngừng hoạt động sau 9 năm, khép lại hành trình từ năm 2017. Hai diễn biến trái chiều phản ánh bức tranh F&B đang thay đổi tại Huế.

TẦN SUẤT "ĐI CÀ PHÊ" TRUNG BÌNH CỦA NGƯỜI HUẾ NĂM 2024 Nguồn: Nhãn 1-2 lần/tuần 3-4 lần/tuần Hàng ngày 1-2 lần/tháng Không bao giờ

% 43.22 31.64 16.95 7.63 0.57

Từ "ngoại lệ" thành thị trường hấp dẫn

Giữa tháng 11/2025, Phê La chính thức gia nhập thị trường Huế với cửa hàng đầu tiên tại mặt bằng "kim cương" đối diện cầu Tràng Tiền.

Đến nay, bản đồ F&B của thành phố tiếp tục nóng lên khi Highlands Coffee mở cửa hàng thứ 13, Phúc Long mở rộng từ trung tâm thương mại ra mặt phố, Katinat hiện diện tại vị trí đắc địa trên đường Lê Lợi, còn Starbucks đặt cửa hàng ở tầng trệt một nhà hàng nổi trên sông Hương.

Trước đây, Huế từng được iPOS.vn gọi là "ngoại lệ của ngành F&B". Khảo sát hành vi tiêu dùng năm 2024 của đơn vị này cho thấy người Huế không bị hấp dẫn bởi tên tuổi thương hiệu mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm và mức độ "đáng tiền".

Hơn một nửa người được khảo sát sẵn sàng chi 21.000-35.000 đồng cho một đồ uống như cà phê, trà sữa hay nước ép, trong khi nhóm chi trên 50.000 đồng chỉ chiếm chưa tới 5%. Dù vậy, theo các chuyên gia, thị trường đã thay đổi đáng kể trong khoảng 2-3 năm gần đây.

Các "ông lớn" đồng loạt đổ bộ thị trường Huế trong 2-3 năm gần đây. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, cho rằng Huế không còn là thị trường "trầm lặng" như trước. Lượng khách du lịch tăng nhanh, tốc độ đô thị hóa cao cùng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ khiến ngành F&B sôi động hơn.

Theo ông, các chuỗi lớn nhìn thấy nhiều tiềm năng từ quy mô thị trường mở rộng, thu nhập bình quân tăng và nhu cầu trải nghiệm ngày càng rõ nét. Đặc biệt, Huế vẫn còn nhiều "khoảng trống" cho những thương hiệu trước đây chưa hiện diện.

"Huế đang chuyển mình từ thị trường 'đủ ăn đủ mặc' sang thị trường sẵn sàng trải nghiệm với mức giá cao hơn", ông nói với Tri Thức - Znews.

Đồng quan điểm, ông Võ Phan Thế Anh, Chủ tịch GarPlus - F&B Setup & Operations, nhận định Huế đang trở thành một trong những thị trường F&B giàu tiềm năng.

Theo ông, thành phố từng được xem là nơi có tốc độ tiêu dùng chậm, khách hàng chuộng thương hiệu địa phương và chi tiêu khá tiết chế. Nhưng vài năm gần đây, doanh số tiêu dùng, sức mua ở phân khúc trung - cao và nhu cầu trải nghiệm các thương hiệu bài bản đều tăng rõ rệt.

"Các thương hiệu lớn đồng loạt mở rộng, đặc biệt tại những vị trí đắc địa và đầu tư mạnh vào không gian, cho thấy Huế không còn là 'vùng trũng' mà đã trở thành thị trường có dư địa tăng trưởng rất lớn", ông nhận định.

Huế bùng nổ khách du lịch những tháng qua. Trong ảnh, biển người đổ về Đại nội Huế trong chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tối 25/4. Ảnh: Kelvin Long.

Không thay thế quán địa phương

"Đặt cửa hàng ở Huế không chỉ để bán hàng, mà còn để làm thương hiệu", ông nói Thế Anh nói, chỉ ra 4 động lực chính khiến các "ông lớn" đồng loạt đổ bộ vào Huế:

Sức mua tăng rõ rệt , đặc biệt ở giới trẻ, nhân viên văn phòng và khách du lịch nội địa.

, đặc biệt ở giới trẻ, nhân viên văn phòng và khách du lịch nội địa. Hà Nội và TP.HCM đã bão hòa , chi phí mặt bằng cao khiến các chuỗi cần mở rộng sang thị trường tiềm năng hơn.

, chi phí mặt bằng cao khiến các chuỗi cần mở rộng sang thị trường tiềm năng hơn. Thói quen tiêu dùng và tiêu chuẩn kỳ vọng của người Huế đang thay đổi.

của người Huế đang thay đổi. Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, du lịch phát triển, giúp chuỗi tăng độ phủ thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia. Các thương hiệu nhắm tới tệp khách du lịch vãng lai, bao gồm khách toàn quốc, khách quốc tế, Việt kiều về thăm quê.

Theo ông Hoàng Tùng, sự xuất hiện của các chuỗi lớn thường tạo hiệu ứng bùng nổ trong giai đoạn đầu nhờ hoạt động check-in, trải nghiệm và khuyến mãi. Tuy nhiên, để tồn tại lâu dài tại Huế, các thương hiệu vẫn phải đáp ứng tiêu chí "value for money" - mức giá tương xứng với giá trị khách hàng nhận được.

Ông cho rằng chuỗi lớn và quán địa phương không thay thế nhau mà phục vụ những nhóm khách khác nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, các quán địa phương cần chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, nâng cấp dịch vụ và cải thiện không gian để giữ chân khách.

Du khách đến Huế trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Quốc Anh, Thiên Minh, Quỳnh Danh.

Theo chuyên gia, lợi thế lớn nhất của Huế vẫn nằm ở những câu chuyện bản địa, chiều sâu văn hóa ẩm thực và nguồn nguyên liệu địa phương - những giá trị mà các chuỗi khó có thể sao chép. "Nếu khai thác tốt nền tảng này, các thương hiệu địa phương không chỉ giữ được bản sắc mà còn có thể phát triển mạnh hơn", ông nói.

Ông cũng cho rằng làn sóng các chuỗi lớn đổ vào Huế không chỉ tạo áp lực cạnh tranh mà còn mở ra cơ hội để chính các thương hiệu địa phương vươn ra những thị trường lớn như Đà Nẵng, Hà Nội hay TP.HCM.

"Không chỉ có xu hướng các thương hiệu lớn đến Huế, mà các thương hiệu Huế cũng hoàn toàn đủ khả năng đi ra ngoài", ông nói.

Trong tháng 7, Huế đón khoảng 798.700 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 122.300 lượt. Lũy kế 7 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 5,1 triệu lượt khách du lịch, gồm hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế. Thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Huế gồm: Mỹ, Lào, Australia, Pháp, Anh, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Tây Ban Nha.