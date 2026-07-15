Bất ngờ về nhóm khách ngoại đông nhất tại Huế nửa đầu năm

Trong báo cáo mới nhất của Huế về ngành du lịch 6 tháng đầu năm, khách Pháp chiếm thị phần lớn nhất. Tệp khách này không quá đông ở Việt Nam, song hiện diện đáng kể tại cố đô.

Biển người đổ về Đại nội Huế trong chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tối 25/4. Ảnh: Kelvin Long.

4,3 triệu lượt khách kéo đến Huế trong 6 tháng đầu năm, kéo tỷ lệ tăng so với cùng kỳ năm trước lên 30%. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 25,1%, còn khách nội địa đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng 30,1%.

Sau một mùa nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 thắng lớn với "một nửa Việt Nam đang ở Huế", thành phố cố đô cho thấy khả năng thu hút du khách ở phạm vi dài hạn.

Đáng chú ý, Pháp là thị trường gửi khách lớn nhất đến Huế giai đoạn này với khoảng 59.000 lượt, chiếm khoảng 15% tổng lượng khách quốc tế.

Bên cạnh các thị trường truyền thống như Mỹ, Đức, Anh và Australia duy trì mức tăng trưởng ổn định, Canada và Trung Quốc cũng ghi nhận sự bứt phá, mở ra triển vọng đa dạng hóa nguồn khách quốc tế trong thời gian tới.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN HUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch thành phố Huế Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Lượt khách Nghìn lượt 240 291 314 318 196 141

Tại sao khách Pháp đổ xô đến Huế?

Sự quan tâm của du khách Pháp với Huế ngày càng rõ nét trong những năm gần đây.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, lượng khách Pháp đến Huế tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước, trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của địa phương. Vị thế này tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm nay.

Trong khi trước đó, các năm 2023 và 2024, dù luôn nằm trong nhóm 10 thị trường đông khách quốc tế của Huế, Pháp chưa phải thị trường dẫn đầu.

Xu hướng này được cho là phù hợp với sở thích du lịch của người Pháp.

Công trình Điện Kiến Trung nổi bật giữa quần thể kiến trúc trong Đại nội Huế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nghiên cứu của CBI (cổng thông tin Trung tâm Xúc tiến Thương mại nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển do chính phủ Hà Lan tài trợ) hồi cuối năm 2025 về thị trường khách châu Âu, các trải nghiệm văn hóa và những điểm đến mang ý nghĩa lịch sử, tôn giáo là một trong những ưu tiên hàng đầu của khách Pháp khi đi du lịch nước ngoài. Có tới 55,6% lựa chọn tham quan các thành phố, thị trấn; 29,4% ưu tiên các hoạt động du lịch văn hóa; và 20,2% tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Đây cũng là những lợi thế nổi bật của Huế. Cố đô sở hữu Quần thể Di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO ghi danh, cùng hệ thống lăng tẩm, đền chùa và nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc.

Bên cạnh đó, nền ẩm thực phong phú với những món ăn nổi tiếng như bún bò Huế, cơm hến hay các loại bánh dân gian cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm phù hợp với sở thích của nhiều du khách Pháp.

Du khách đến Huế trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Quốc Anh, Thiên Minh, Quỳnh Danh.

Về toàn ngành du lịch, khách Pháp chưa khi nào lọt top 10 thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2025, đây là thị trường Tây Âu có mức phục hồi nhanh nhất sau đại dịch với tỷ lệ tăng 21,1% so với năm 2024, bên cạnh khách Anh (+20,3%), Đức (+16,6%), Italy (+20,7%)..., theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Để doanh thu tương xứng số lượng khách

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn là bài toán mà ngành du lịch Huế đang cố gắng thể giải quyết triệt để, đó là hiện tượng "rò rỉ giá trị". Tại hội thảo Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế hồi tháng 6, ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Du lịch TP. Huế), thẳng thắn chỉ ra thực trạng này.

Theo ông, dù Huế sở hữu hệ thống di sản phong phú, cảnh quan đặc trưng với sông Hương, các công trình lịch sử cùng nhiều điểm check-in nổi tiếng, phần lớn du khách vẫn trong trạng thái "đến rồi đi". Thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa tương xứng với tiềm năng khiến giá trị kinh tế tạo ra từ du lịch chưa đạt kỳ vọng.

Đây cũng là thực trạng đã kéo dài nhiều năm. Theo số liệu của ngành du lịch, thời gian lưu trú bình quân hiện vẫn quanh mức 1,7 ngày. Năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách nhưng chỉ có gần 1,98 triệu lượt lưu trú qua đêm, tương đương 31,4%. Điều đó đồng nghĩa phần lớn du khách vẫn rời Huế trong ngày hoặc chỉ ở lại thời gian ngắn, khiến mức chi tiêu bình quân khó được cải thiện.

Khung cảnh Huế mùa Phật Đản hồi cuối tháng 5. Ảnh: Dong Ho Vy.

Đối với tệp khách quốc tế, vốn được cho là có thời gian lưu trú kéo dài và chi tiêu nhiều hơn, Huế có những "lời giải" dành riêng cho "bài toán" này.

Đầu tháng 6, ngành du lịch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Seoul, một trong những sự kiện du lịch lớn nhất Hàn Quốc.

Tại đây, Huế giới thiệu các thế mạnh về du lịch di sản, văn hóa, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, golf, du lịch biển - đầm phá cùng các sản phẩm du lịch xanh. Thành phố cũng tiến hành khảo sát trực tiếp thị hiếu du khách Hàn Quốc nhằm phục vụ việc xây dựng sản phẩm phù hợp hơn trong tương lai.

Cùng thời điểm, đoàn công tác của Huế gặp gỡ các doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư tại Bắc Kinh nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thu hút khách Trung Quốc.

Địa phương kỳ vọng việc mở rộng các đường bay kết nối trực tiếp với những trung tâm du lịch và kinh tế lớn của Trung Quốc sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng khách quốc tế trong những năm tới.

Song song đó, Huế cũng đẩy mạnh chuyển đổi số. Cổng thông tin Visit Hue hiện hỗ trợ 5 ngôn ngữ, ứng dụng Visit Hue được bổ sung nhiều tính năng mới, trong khi trợ lý ảo AI, công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và hệ thống dữ liệu du lịch thông minh đang được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

"Mục tiêu của Huế không chỉ là tăng trưởng về số lượng khách mà còn hướng đến nâng cao chất lượng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 7-7,5 triệu lượt khách trong năm 2026, với tổng thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng ", lãnh đạo Sở Du lịch khẳng định.

Cảnh du khách ùa vào Đại nội Huế như 'ong vỡ tổ' Tối 26/4, đông đảo du khách ùa vào Đại nội Huế tham dự chương trình miễn phí "Hoàng cung huyền ảo". Sự kiện diễn ra từ 20h các tối 25-28/4, tái hiện không gian cung đình kết hợp trình diễn ánh sáng và nghệ thuật.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Huế, bên cạnh quần thể di sản và các giá trị văn hóa đặc trưng, Huế tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch với các loại hình như du lịch sinh thái, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, du lịch cộng đồng, làng nghề, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa tại A Lưới, Phú Lộc. Thành phố cũng mở rộng các sản phẩm du lịch xanh, Net Zero, phát triển homestay, không gian trải nghiệm nghề truyền thống và đưa vào khai thác thí điểm các tuyến du lịch đường thủy kết nối khu vực nội đô. Cùng với chuỗi sự kiện Festival Huế bốn mùa, những sản phẩm mới này góp phần tăng sức hút của điểm đến.