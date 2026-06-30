Thêm lý do để 'một nửa Việt Nam' tiếp tục đổ về Huế

Bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng" lấy bối cảnh cung đình triều Nguyễn ghi hình tại nhiều di tích nổi tiếng ở Huế, được kỳ vọng quảng bá hình ảnh cố đô và thu hút thêm khách du lịch.

Biển người đổ về Đại nội Huế trong chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tối 25/4. Ảnh: Kelvin Long.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng lấy bối cảnh cung đình triều Nguyễn được ghi hình tại nhiều di tích tiêu biểu của Huế như Đại nội, cung An Định, lăng vua Tự Đức, cửa Quảng Đức... Mỗi địa điểm không chỉ mang giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc sắc mà còn góp phần tạo nên bối cảnh chân thực, giàu chiều sâu nghệ thuật cho bộ phim.

Đơn vị đánh giá các di tích Huế tiếp tục được lựa chọn làm bối cảnh điện ảnh là minh chứng cho sức hấp dẫn của điểm đến di sản giàu bản sắc, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc và trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Trung tâm kỳ vọng dự án sẽ góp phần quảng bá hình ảnh di sản Huế, thu hút thêm du khách như những sự kiện lớn từng diễn ra tại đây như "Hoàng cung huyền ảo" dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Thời gian qua, lượng khách đến cố đô tăng mạnh, những hình ảnh đông đúc lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người ví von "một nửa Việt Nam đang ở Huế".

Hồi tháng 3, đoàn phim tổ chức lễ cúng khai máy tại điện Kiến Trung thuộc Đại nội Huế. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết hơn 90% nội dung phim xoay quanh cuộc sống hoàng gia bên trong Tử Cấm Thành, tái hiện giai đoạn 1930-1945.

Đại nội Huế, điện Kiến Trung, cung An Định được chọn làm bối cảnh của dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: Kelvin Long, Quỳnh Danh, Lê Đình Hoàng, Quốc Anh.

Kịch bản lấy cảm hứng từ nhiều tư liệu về tình sử Nam Phương Hoàng hậu, từ tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu của Trần Thị Hảo và công trình nghiên cứu lịch sử của Lê Lan Khanh. Bộ phim kể về hơn 10 năm sống trong Tử Cấm Thành của Nam Phương Hoàng hậu, từ những năm tháng hạnh phúc đến giai đoạn biến động khi hoàng gia rời Đại nội Huế.

Nhà sản xuất cho biết dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ, tạo điều kiện ghi hình phần lớn thời lượng tại quần thể di tích Huế. Trong đó, điện Kiến Trung - nơi từng là nơi ở và làm việc của vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu cùng các hoàng tử, công chúa - là bối cảnh chính.

Ngoài điện Kiến Trung, nhiều công trình khác như điện Thái Hòa, Diên Thọ Cung, Trường Sanh Cung và Thái Bình Lâu cũng sẽ xuất hiện trong phim. Bên cạnh Huế, đoàn còn ghi hình tại Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, TP.HCM và vùng Chabrignac (Pháp), nơi Nam Phương Hoàng hậu sống những năm cuối đời.

Bên trong điện Kiến Trung, từng là nơi sinh hoạt của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Điện Kiến Trung là công trình có quy mô nổi bật trong Đại nội Huế, từng là nơi sinh hoạt của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Công trình gồm hai tầng xây trên nền cao, cao hơn các kiến trúc khác trong Đại nội.

Điện có ba bậc cấp lớn dẫn lên khoảng sân rộng lát gạch ca-rô kiểu Pháp trước khi vào sảnh chính. Bên trong có đầy đủ phòng khách, phòng làm việc của vua, phòng ăn, phòng ngủ, phòng giải trí, phòng để dụng cụ thể thao, phòng hớt tóc, phòng giặt ủi và nhà bếp với kiểu lò phương Tây.

Theo các ghi chép lịch sử, sau khi vua Bảo Đại kết hôn, toàn bộ gia đình nhà vua cùng Nam Phương Hoàng hậu và các con đều sinh sống tập trung tại tầng trên của điện Kiến Trung, thay vì ở phân tán tại các cung điện như các triều vua trước.

Thành phố Huế quảng bá du lịch trên kênh truyền hình CNN của Mỹ Du khách quốc tế được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa của vùng đất cố đô Huế, thông qua chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN.

Nam Phương Hoàng hậu (1913-1963) tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh tại Sài Gòn, con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính, thuộc một gia đình điền chủ giàu có. Năm 18 tuổi, bà và vua Bảo Đại gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt. Ông chọn bà là người sát cánh trên cương vị "Đại Nam thiên tử" vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình trâm anh, có học thức. Theo sách Nam Phương hoàng hậu: Vị Quốc mẫu tân thời qua tư liệu báo chí (tác giả Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính), suốt khoảng thời gian tại vị, hoàng hậu ảnh hưởng lớn đến công cuộc trị vì, góp phần giúp đỡ người dân lúc bấy giờ. Bằng học thức và tài năng, Nam Phương hoàng hậu hỗ trợ hoàng đế trong công việc và đời sống. Bà trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào phụ nữ dấn thân vào xã hội, học tập, làm việc và phát triển bản thân.