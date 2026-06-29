Cảnh tượng hiếm thấy sét đánh trúng tháp Eiffel sau ngày nắng kỷ lục

Tia sét đánh trúng tháp Eiffel khi một cơn giông mạnh quét qua Paris tối 27/6, khiến nhiều du khách vội vã tìm nơi trú ẩn.

Sét đánh trúng tháp Eiffel, du khách chạy tán loạn Sau nhiều ngày hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, Paris bất ngờ hứng cơn giông dữ dội với tia sét đánh trúng tháp Eiffel, trong khi nhiều du khách phải chạy tìm nơi trú ẩn giữa thời tiết cực đoan.

Theo Euronews, sau nhiều ngày hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, nước Pháp bất ngờ đối mặt với một cơn giông mạnh quét qua Paris và vùng phụ cận vào tối 27/6. Tại đỉnh tháp Eiffel, gió giật đạt vận tốc 104,8 km/h, trong khi một tia sét cực sáng đánh trúng trực diện công trình biểu tượng của nước Pháp.

Hàng chục nghìn tia chớp cùng những tiếng sấm vang rền đã thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và trở thành "món quà" hiếm có với các nhà quay phim nghiệp dư cũng như nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Tại Paris, bầu trời rực sáng bởi sấm sét, thu hút nhiều người dân theo dõi. Trận chung kết giải bóng bầu dục Top 14 cũng phải tạm dừng khoảng 10 phút vì thời tiết xấu.

Cơ quan khí tượng Pháp ghi nhận khoảng 12.000 cú sét trên toàn quốc trong ngày 27/6, con số được đánh giá là đặc biệt hiếm gặp. Theo dự báo, giông bão sẽ quay trở lại từ chiều 28/6 với cường độ mạnh hơn, tập trung tại khu vực từ dãy Pyrenees đến vùng núi Massif Central.

Cảnh tượng tia sét đánh trúng tháp Eiffel sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục tại Paris, tối 27/6. Ảnh: Bertrand Kulik/X.

Đây không phải lần đầu tiên tháp Eiffel bị sét đánh. Tháng 6/2023, nhiếp ảnh gia Bertrand Kulik đã ghi lại khoảnh khắc tia sét đánh trúng đỉnh tháp Eiffel khi cơn giông quét qua Paris trong đêm, tạo nên những bức ảnh gây ấn tượng mạnh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Là người thường xuyên theo đuổi thể loại nhiếp ảnh thời tiết cực đoan, Kulik cho biết ông đã sở hữu cả một bộ sưu tập ghi lại những lần sét đánh trúng tháp Eiffel. "Đêm đó, tôi liên tục theo dõi bản đồ radar thời tiết để chuẩn bị. Gần như tôi đã thức trắng cả đêm", ông chia sẻ với Le Parisien.

Đợt giông mới nhất tại Paris diễn ra chỉ vài ngày sau khi nắng nóng cực đoan buộc 2 điểm du lịch nổi tiếng của Paris là tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre phải đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Theo thông báo ngày 23/6 được France24 dẫn lại, đơn vị vận hành tháp Eiffel quyết định "đặc biệt đóng cửa" từ 16h (giờ địa phương) do dự báo nhiệt độ tăng cao. Trong mùa cao điểm du lịch, tháp thường mở cửa từ 9h đến 0h45 hôm sau.

Tháp Eiffel cao 324 m, được kiến trúc sư Gustave Eiffel cùng các cộng sự thiết kế và xây dựng từ năm 1887 đến 1889 để kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp. Đây là biểu tượng của nước Pháp và là điểm đến không thể bỏ qua với nhiều du khách lần đầu tới Paris. Năm 2022, công trình từng được cảnh báo đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do rỉ sét và cần được đại tu. Mỗi năm, tháp Eiffel đón khoảng 7 triệu lượt khách mua vé tham quan.

Người dân bơi lội tại đài phun nước Trocadéro bên cạnh tháp Eiffel khi nhiệt độ tăng cao tại Paris, Pháp, ngày 22/6. Ảnh: Reuters.