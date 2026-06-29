Mở cửa lại thác nước ở Phú Thọ sau vụ du khách nhảy thác tử vong

Sau 2 tuần tạm dừng đón khách để rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, thác Trăng ở xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ đã mở cửa trở lại.

Du khách vui chơi, tắm thác dịp cao điểm nắng nóng cuối tháng 6. Ảnh: Thác Trăng Eco.

Ngày 29/6, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Bùi Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ, cho biết thác Trăng đã được mở cửa trở lại sau 2 tuần tạm dừng khai thác du lịch.

Theo ông Trường, đây là điểm di tích danh lam thắng cảnh, chủ yếu phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh. Sau sự cố xảy ra tại đây khiến một người tử vong, địa phương yêu cầu đơn vị quản lý điểm tham quan rà soát, bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi cho phép khai thác trở lại.

Hiện tại, các khu vực nguy hiểm tại tầng thác cao đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo. Du khách không được leo trèo, chụp ảnh hoặc nhảy xuống nước tại những vị trí này. Khu vực tắm phía dưới thác cũng được bổ sung áo phao, sào cứu hộ và rào chắn để kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh.

Ông Trường cho biết trong khung giờ đón khách, từ 8h đến 18h hàng ngày, đơn vị quản lý điểm tham quan bố trí 2 người thường xuyên túc trực tại khu vực thác. Lực lượng này có nhiệm vụ nhắc nhở, ngăn chặn du khách tiếp cận các vị trí nguy hiểm, đặc biệt là khu vực tầng thác cao.

“Các tầng thác phía trên đã cấm tuyệt đối, du khách không được leo lên để nhảy xuống nước hay chụp ảnh. Sau khoảng 2 tuần để hợp tác xã khắc phục, bổ sung cảnh báo và thực hiện các biện pháp an toàn, UBND xã mới đồng ý cho điểm tham quan tiếp tục khai thác”, ông Trường nói.

Trước đó, sau vụ tai nạn đuối nước khiến một người đàn ông tử vong tại Thác Trăng, UBND xã Toàn Thắng đã yêu cầu đơn vị quản lý tạm dừng khai thác du lịch từ ngày 11/6. Việc tạm dừng nhằm ngăn du khách vào khu vực tắm thác, đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện an toàn tại điểm tham quan này.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 30/5. Nạn nhân là anh B.V.T., 44 tuổi, trú tại xóm Tử Nê, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, trong lúc tắm thác, nạn nhân đã nhảy xuống nước nhiều lần. Sau một lần nhảy, những người có mặt không thấy nạn nhân nổi lên nên tổ chức tìm kiếm, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.