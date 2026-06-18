Bãi biển kín tiếng 'đẹp nhất thế giới' ở Việt Nam sắp đón khách

Sau 6 năm tạm dừng hoạt động, bãi biển Soi Sim đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và dự kiến mở cửa đón khách trở lại vào cuối tháng 6.

Một góc bãi biển Soi Sim. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 18/6, đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long - Yên Tử, cho biết đơn vị phối hợp Sở Xây dựng Quảng Ninh hoàn tất thủ tục, trong khi doanh nghiệp khai thác đang hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu. Dự kiến đến hết tháng 6, bãi biển Soi Sim có thể chính thức đưa vào hoạt động trở lại.

Hiện bãi biển đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng sau 6 năm tạm dừng đón khách. Toàn bộ khu vực đã được chỉnh trang đồng bộ, hệ thống chòi nghỉ ven biển, lối đi bộ men theo chân núi đá vôi cùng các công trình dịch vụ được cải tạo.

Trước đó, ngày 8/6, tổ chức Corona Beach 100 (Mỹ) công bố danh sách 100 bãi biển đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026. Bãi biển Soi Sim là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Trong phần giới thiệu, Corona Beach 100 gọi Soi Sim là "viên ngọc bích tuyệt đẹp tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long". Từ trên cao, bãi biển hiện lên như một dải cát cong mềm mại ôm lấy chân đảo, bao quanh bởi thảm thực vật xanh tốt.

Đảo Soi Sim nhìn từ trên cao. Ảnh: Corona.

Đảo Soi Sim nằm ở phía Đông Nam, gần trung tâm vịnh Hạ Long, cách Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km, tương đương 90 phút di chuyển bằng tàu. Hòn đảo rộng khoảng 8,7 ha, nổi bật với hai đỉnh cao hơn 100 m, phần giữa võng xuống tạo hình giống yên ngựa.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích tại Soi Sim là leo lên đỉnh đảo qua hệ thống bậc thang để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. Từ điểm quan sát này, du khách có thể chiêm ngưỡng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ nổi trên mặt nước, tạo nên khung cảnh đặc trưng đã nhiều lần đưa vịnh Hạ Long vào các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.

Để tham quan đảo Soi Sim, du khách cần mua vé tuyến số 2 của vịnh Hạ Long, bao gồm các điểm đến: đảo Soi Sim, đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Bồ Nâu và hang Hồ Động Tiên. Tuy nhiên, đảo Soi Sim đã dừng đón khách từ năm 2020 do Dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo, do Công ty TNHH MTV Soi Sim làm chủ đầu tư, gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Theo Kết luận thanh tra số 29 ngày 6/11/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, dự án còn thiếu các quyết định giao đất, giao rừng theo quy định tại Điều 16 Luật Lâm nghiệp năm 2017. Do đó, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (chưa sáp nhập) không đủ cơ sở để ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng trên đảo với Công ty Soi Sim.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những sai sót của đơn vị chức năng trong quá trình tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Theo Luật Di sản văn hóa, không có quy định về đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tại các khu vực sử dụng đất, sử dụng rừng đặc dụng là rừng tự nhiên trong vùng lõi di sản.

Du khách tắm biển tại Soi Sim năm 2014, khi đảo đón khách bình thường. Ảnh: Tripadvisor.