FIFA hành động sau vụ CĐV Mexico xúc phạm nữ YouTuber Hàn Quốc

FIFA mời nữ YouTuber Hàn Quốc tới dự trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico tại World Cup 2026 sau khi cô trở thành nạn nhân của hành vi mang tính phân biệt chủng tộc.

YouTuber Hàn Quốc Yoon Su-jin trên sân Akron ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, Mexico, trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026, ngày 11/6. Ảnh: Instagram nhân vật.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã gửi lời mời chính thức tới nữ YouTuber Hàn Quốc Yoon Su-jin tham dự trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico tại World Cup 2026 diễn ra ngày 18/6, sau khi cô bị một cổ động viên Mexico có hành vi mang tính phân biệt chủng tộc trong trận đấu trước đó, theo SCMP.

FIFA cho biết trận đấu sẽ mang thông điệp chống thù ghét và thúc đẩy sự hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau. Trận đấu diễn ra đúng Ngày Quốc tế chống ngôn từ thù ghét, được Liên Hợp Quốc thiết lập từ năm 2021 nhằm đối phó với sự gia tăng của các phát ngôn thù ghét, tư tưởng bài ngoại và các hành vi phân biệt đối xử trên toàn cầu.

Theo tuyên bố được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, Yoon Su-jin, chủ kênh YouTube InoCat, đã đồng ý nhận lời mời của FIFA.

Cổ động viên Mexico thực hiện cử chỉ được cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026, trên sân Akron ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, Mexico, ngày 11/6. Ảnh: Instagram nhân vật.

Sự việc xảy ra trong trận đấu thuộc bảng A giữa Hàn Quốc và CH Czech trên sân Jalisco ở thành phố Zapopan, gần Guadalajara, Mexico, ngày 12/6. Đây cũng là trận đấu Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1.

Trong video do Yoon Su-jin đăng tải, người đàn ông Mexico ban đầu mỉm cười và vẫy tay về phía máy quay trước khi dùng hai ngón tay kéo đuôi mắt sang hai bên. Động tác này thường được gọi là "slant-eye", từ lâu bị xem là hành vi mang tính miệt thị đối với người Đông Á.

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, danh tính cổ động viên Mexico được xác định là Ulises Fernando Bernal Miramontes, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Trắc địa và Địa chính bang Jalisco (CITGEJ). Làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận khiến CITGEJ thông báo miễn nhiệm ông Bernal khỏi vị trí chủ tịch. Người này sau đó cũng công khai xin lỗi.

"Tôi chân thành xin lỗi nữ YouTuber, cộng đồng người Hàn Quốc và những người Mexico thất vọng về hành động của tôi", Bernal nói trong video đăng trên mạng xã hội.

FIFA, tổ chức theo đuổi chính sách không khoan nhượng với mọi hình thức phân biệt chủng tộc trong bóng đá, cho biết đã khóa tài khoản mua vé của Bernal.

Các cầu thủ và người hâm mộ Hàn Quốc ăn mừng sau trận thắng CH Czech ở bảng A World Cup 2026 trên sân Estadio Guadalajara, thành phố Guadalajara, Mexico, ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng ngày 17/6, Yoon mô tả việc trở thành mục tiêu của cử chỉ kỳ thị là "một khoảnh khắc rất buồn", nhưng khẳng định sự việc không làm thay đổi tình cảm của cô dành cho Mexico.

"Một người không đại diện cho cả đất nước Mexico. Phần lớn người Mexico tôi gặp đều rất tử tế", cô viết, cho biết vẫn sẽ tiếp tục hành trình khám phá và chia sẻ những địa điểm đẹp nhất tại quốc gia này.

Sự việc cũng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng hành động của Bernal chỉ là "kiểu hài hước của người Mexico" và không nhằm xúc phạm ai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác kêu gọi người hâm mộ bóng đá lên án hành vi này. "Đừng mong các nền văn hóa khác coi sự thiếu suy nghĩ của bạn là trò đùa", một tài khoản bình luận.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.