GĐ công ty từng 'kêu oan' trước khi bị bắt vì lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ

Trước khi bị khởi tố trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, giám đốc công ty Ravi từng lên mạng "kêu oan", cho rằng doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn từ dư luận.

Trần Đạo Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi, cùng 186 bị can khác bị Công an TP. Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ngày 17/6. Ảnh: VTV.

Ngày 17/6, Công an TP. Hà Nội khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán thẻ "sở hữu kỳ nghỉ" hay "hợp đồng kỳ nghỉ". Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các nhóm này chủ yếu sử dụng 2 hình thức lừa đảo gồm: bán kỳ nghỉ và nhận chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, trên thực tế các công ty không thực hiện việc bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như cam kết với khách hàng. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, bị thuyết phục bởi những lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao để thu lợi nhuận.

Trong số các bị can có nhiều người được giới thiệu là lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng hoặc môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Trần Đạo Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi, là một trong số đó.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận khi nhân viên tư vấn cho khách hàng, họ biết khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Một phần nhân viên tin vào thông tin do công ty cung cấp, phần khác được hưởng lợi trực tiếp nên có động lực thực hiện các hoạt động tư vấn lừa đảo.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước khi bị khởi tố, Tú từng đăng tải bài viết trên mạng xã hội phản hồi những thông tin bất lợi liên quan doanh nghiệp. Tú giới thiệu "là chủ của Ravi" cùng 2 dự án tại Hòa Bình và Mũi Né. Người này giải thích mô hình sở hữu kỳ nghỉ (timeshare) đã thành công ở nhiều quốc gia nhưng vẫn tồn tại những điểm chưa thực sự phù hợp với thói quen nghỉ dưỡng và khả năng tài chính của người Việt.

Theo đối tượng, Ravi được xây dựng với một số điều chỉnh như mức phí duy trì cố định, thấp hơn, hỗ trợ khai thác tuần nghỉ và phát triển đơn vị vận hành riêng nhằm phục vụ khách hàng trong tương lai.

Về những tranh cãi liên quan hợp đồng kỳ nghỉ, Tú khẳng định bản thân là người đưa ra mọi quyết định và chịu trách nhiệm tại Ravi. Bị can cho hay nhân viên chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của doanh nghiệp nên kêu gọi dư luận không công kích cá nhân hay gia đình của họ.

Đối với các hoạt động thu mua, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, Tú cho biết Ravi không có chính sách gọi điện mời chào hoặc tư vấn khách hàng mua bán, chuyển nhượng với giá cao. Theo người này, doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc gọi mạo danh thương hiệu để thực hiện các hành vi lừa đảo và khẳng định "công ty từng nhiều lần phát cảnh báo".

"Ravi là một trong số ít doanh nghiệp vẫn hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ, không đóng cửa hoặc đổi tên như nhiều đơn vị khác, nên đang phải đối mặt với áp lực lớn từ dư luận", Tú từng viết.

Đối tượng dụ dỗ người già tham gia mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" để lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ảnh: VTV Đặc biệt.

Liên quan mánh lừa đảo này, Bộ Công an cảnh báo các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" gọi điện mời chào, hứa tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp. Chúng thường đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay".

Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời. Cuối cùng, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Công an cảnh báo người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20%-40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.

Một đối tượng khác tiếp cận, lừa đảo ông Thìn vướng vào các "hợp đồng kỳ nghỉ" lên tới 5 tỷ đồng . Ảnh: VTV Đặc biệt.