Du khách Malaysia thành tội đồ vì che mũi, chê bai người Trung Quốc

Chê người địa phương "hôi" kèm hành vi che mũi, nhóm du khách bị chỉ trích vì thái độ thiếu văn minh và làm xấu hình ảnh của người Malaysia khi du lịch nước ngoài.

Nhóm du khách Malaysia vấp làn sóng chỉ trích sau khi đăng tải các đoạn video mang nội dung được cho là chế giễu và xúc phạm người dân địa phương trong chuyến du lịch tại Trung Quốc, SCMP đưa tin.

Theo đó, các đoạn clip do tài khoản TikTok @ekyn.wong đăng tải cho thấy một số du khách sử dụng tiếng Mã Lai để bình phẩm những người xung quanh. Dù đã bị gỡ khỏi nền tảng, nội dung này vẫn lan truyền trên mạng xã hội tại Malaysia.

Trong video, một phụ nữ nói với nhóm người đang chờ xe buýt: "Ai cũng hôi. Hôi quá. Các người không tắm à?".

Ở một clip khác, người này tiếp tục phàn nàn về những hành khách gây ồn ào trên tàu. Ngoài ra, cô cũng đăng tải video quay một tài xế xe công nghệ kèm lời nhận xét "Dùng lăn khử mùi đi, hôi quá".

Hình ảnh du khách Malaysia che mũi khi nhắc về người địa phương trong chuyến du lịch Trung Quốc. Ảnh: Threads.

Nội dung nêu trên có hơn 920.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng những phát ngôn trên thể hiện thái độ thiếu văn minh và làm xấu đi hình ảnh của người Malaysia khi du lịch nước ngoài.

"Mọi người đến một đất nước khác mà lại cư xử như vậy sao? Thật thiếu tôn trọng. Hãy chú ý đến hành vi của mình khi đến đất nước của người khác"; "Phần đáng lên án nhất là bạn đã quay cận mặt họ, buông lời xúc phạm rồi đăng lên mạng xã hội của mình. Thật sự quá đáng", một số người dùng viết.

Ngày 17/6, tài khoản @ekyn.wong đăng tải nội dung mới, cho biết cô đang thực hiện các biện pháp pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đưa ra những phát ngôn mang tính phỉ báng, cáo buộc vô căn cứ, kích động hoặc lan truyền thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của mình.

Cô cũng khẳng định đã giao vụ việc này cho các cơ quan chức năng và luật sư để tiếp tục xử lý theo đúng quy trình pháp luật. Đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ ai tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật có thể phải đối mặt với các biện pháp pháp lý thích hợp.

Nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng thưởng thức sầu riêng ở Melaka, Malaysia, tháng 6/2024 Ảnh: @bingbing_fan.

Vụ việc gây chú ý trong bối cảnh Malaysia và Trung Quốc mong muốn thúc đẩy du lịch song phương. Ông Âu Dương Ngọc Tĩnh, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia, cho biết những chính sách hợp tác đã mang lại kết quả tích cực.

Ông cũng nhấn mạnh rằng du khách Malaysia luôn được chào đón tại Trung Quốc. Chính phủ nước này sẽ tiếp tục tối ưu hóa các chính sách cũng như dịch vụ để người Malaysia có thể du lịch đến đại lục thuận tiện và thoải mái hơn.

Trong khi đó, theo Cục Du lịch Malaysia, nước này đón khoảng 3,7 triệu lượt du khách Trung Quốc trong năm 2024, tăng 130,9% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn tháng 1-4/2025, Trung Quốc đóng góp 1,4 triệu lượt khách, trở thành thị trường khách lớn thứ 3 của Malaysia sau Singapore và Indonesia.