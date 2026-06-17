Resort đến 260 triệu đồng/đêm nơi Ronaldo lưu trú ở World Cup 2026

Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha được cho là lưu trú tại Four Seasons Resort Palm Beach, khu nghỉ dưỡng sang trọng ở bang Florida, trong thời gian tham dự World Cup 2026.

Ronaldo xuất hiện tại bãi biển Palm Beach cạnh khách sạn ngày 15/6. Ảnh: @cristiano/Instagram.

FIFA xác nhận Palm Beach Gardens là đại bản doanh của Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha ở giai đoạn vòng bảng World Cup 2026. Dù chưa công bố chính thức khách sạn nơi đội tuyển lưu trú, nhiều nguồn tin từ truyền thông Bồ Đào Nha, trong đó có PortuGOAL, cho biết Four Seasons Resort Palm Beach (bang Florida, Mỹ) là địa điểm được lựa chọn.

Quyết định này phù hợp với định hướng nhiều năm qua của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, vốn ưu tiên các cơ sở lưu trú và tập luyện có tiêu chuẩn cao, đảm bảo sự riêng tư, an ninh và điều kiện phục hồi thể lực cho cầu thủ. Trước đó, đội tuyển từng chọn khu nghỉ dưỡng Fairmont Mayakoba ở Riviera Maya (Mexico) làm nơi tập trung trước trận giao hữu với tuyển Mexico.

Nằm bên bờ Đại Tây Dương, Four Seasons Resort Palm Beach sở hữu bãi biển riêng, hệ thống phòng nghỉ và biệt thự cao cấp, khu spa cùng trung tâm thể hình hiện đại. Khách sạn có hơn 200 phòng và suite, tất cả đều có ban công riêng hướng biển hoặc hướng vườn. Từ khu lưu trú, du khách chỉ mất vài phút đi bộ để tiếp cận bãi cát trắng và vùng biển đặc trưng của Palm Beach.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Palm Beach ở bang Florida, Mỹ, được cho là nơi lưu trú của Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Business Insider, Four Seasons.

Khu nghỉ dưỡng từng được Real Madrid lựa chọn làm nơi đóng quân tại FIFA Club World Cup năm ngoái. Giá phòng dao động từ khoảng 1.000 đến hơn 8.500 euro mỗi đêm (tương đương khoảng 30,5 triệu đến hơn 259 triệu đồng). Đây cũng là khách sạn duy nhất tại Palm Beach cùng lúc đạt chuẩn Five-Star (5 sao) của Forbes Travel Guide và Five-Diamond của Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA).

Four Seasons Resort Palm Beach nằm cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 7 km. Palm Beach từ lâu được xem là một trong những khu vực nghỉ dưỡng sang trọng và đắt đỏ nhất nước Mỹ, nơi tập trung nhiều dinh thự ven biển cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong thời gian lưu trú tại Florida, HLV Roberto Martínez và các học trò sẽ tập luyện tại Gardens North County District Park, một trong những tổ hợp sân bóng đá được đánh giá hàng đầu nước Mỹ. Trung tâm này nằm cách khách sạn khoảng 30 km, có diện tích hơn 82 ha với 10 sân bóng cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ các đội thể thao chuyên nghiệp.

Trước khi tuyển Bồ Đào Nha tới đây, tuyển Anh cũng sử dụng địa điểm này để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Bên trong phòng suite có tầm nhìn toàn cảnh khu nghỉ dưỡng và đường bờ biển. Ảnh: Four Seasons.

Theo truyền thông địa phương, bãi biển Palm Beach từng thu hút lượng lớn người hâm mộ khi Ronaldo và các đồng đội xuất hiện ngày 15/6. Lo ngại không thể đảm bảo khoảng cách an toàn tuyệt đối giữa cầu thủ và đám đông tại khu vực bãi biển mở, lực lượng an ninh đã khuyến cáo đội tuyển nhanh chóng quay trở lại khách sạn.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Ở tuổi 41, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý lớn nhất giải đấu. Do đó, mọi thông tin liên quan đến hành trình của đội tuyển, từ lịch thi đấu, nơi tập luyện đến địa điểm lưu trú, đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và truyền thông quốc tế.

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