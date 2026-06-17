Chàng trai 'đi hết Việt Nam' trong 6 năm, 10 lần quay lại Điện Biên

Suốt 6 năm rong ruổi, Công chưa từng xây dựng một kế hoạch dài hạn để "đi hết Việt Nam". Anh chỉ chuẩn bị kỹ cho từng chuyến đi, từ thời tiết, cung đường đến văn hóa địa phương để hiểu hơn về vùng đất mình sắp ghé qua. Có thời điểm, anh từng muốn đặt chân tới tất cả tỉnh thành. Nhưng càng đi nhiều, Công càng nhận ra Việt Nam không thể được đo bằng số điểm đến. Mỗi địa phương đều có nhiều câu chuyện, nhiều nét văn hóa riêng mà vài ngày trải nghiệm chưa thể khám phá hết. Vì thế, thay vì chạy theo số lượng, anh chọn đi chậm và trải nghiệm sâu hơn. Ảnh Công chụp tại Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang).