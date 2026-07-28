Vì sao bãi biển kín tiếng 'đẹp nhất thế giới' ở Việt Nam vẫn đóng cửa?

Được vinh danh trong top 100 bãi biển "đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026", Soi Sim vẫn chưa thể mở cửa đón khách như kế hoạch tháng 7 dù hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện.

Một góc bãi biển Soi Sim. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Ngày 28/7, đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Quảng Ninh) cho biết mục tiêu hiện nay là đưa bãi biển Soi Sim vào hoạt động trong tháng 8.

Trước đó, sau đợt kiểm tra hiện trạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 6, đơn vị này từng kỳ vọng mở cửa bãi tắm ngay trong tháng 7. Dù chủ đầu tư đang tiếp tục tôn tạo bãi tắm và hoàn thiện các hạng mục xuống cấp, nhiều thủ tục pháp lý vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long hi vọng cơ quan chức năng sớm chốt thời gian cụ thể để doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình và bán tour. Theo các doanh nghiệp, nhiều năm qua, không ít du khách thắc mắc vì sao vé tham quan tuyến 2 vẫn có điểm dừng Soi Sim nhưng tàu không được đưa khách lên đảo.

Kế hoạch đưa Soi Sim trở lại đón khách càng được quan tâm sau khi bãi biển này được tổ chức Corona Beach 100 (Mỹ) bình chọn vào danh sách 100 bãi biển đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026. Trong phần giới thiệu, tổ chức này gọi Soi Sim là "viên ngọc bích tuyệt đẹp, tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long". Từ trên cao, bãi biển hiện lên như dải cát cong mềm mại ôm lấy chân đảo, bao quanh bởi thảm thực vật xanh tốt.

Du khách quốc tế tại bãi biển Soi Sim trước năm 2020. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Đảo Soi Sim nằm ở phía Đông Nam, gần trung tâm vịnh Hạ Long, cách Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km, tương đương 90 phút di chuyển bằng tàu. Hòn đảo rộng khoảng 8,7 ha, nổi bật với hai đỉnh cao hơn 100 m, phần giữa võng xuống tạo hình giống yên ngựa.

Đây là một trong những đảo đất lớn của vịnh Hạ Long, từng có nhiều cây sim mọc tự nhiên nên được đặt tên là Soi Sim. Nằm ở trung tâm khu vực bảo vệ tuyệt đối của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, hòn đảo vẫn giữ được cảnh quan hoang sơ, phù hợp cho các hoạt động khám phá hệ sinh thái, thể thao dưới nước, vui chơi trên bãi cát và tắm biển.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là leo lên đỉnh đảo qua hệ thống bậc thang để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. Từ điểm quan sát này, du khách có thể chiêm ngưỡng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ trên mặt nước - khung cảnh đặc trưng nhiều lần đưa vịnh Hạ Long vào các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.

Để tham quan Soi Sim, du khách cần mua vé tuyến số 2 của vịnh Hạ Long, gồm các điểm: đảo Soi Sim, đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Bồ Nâu và hang Hồ Động Tiên.

Du khách tham quan đảo Ti Tốp trên hành trình tuyến 2 khám phá vịnh Hạ Long hồi cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Tuy nhiên, hòn đảo đã dừng đón khách từ năm 2020 do Dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo, do Công ty TNHH MTV Soi Sim làm chủ đầu tư, gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Theo Kết luận thanh tra số 29 ngày 6/11/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, dự án còn thiếu các quyết định giao đất, giao rừng theo quy định tại Điều 16 Luật Lâm nghiệp 2017. Vì vậy, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (trước khi sáp nhập) không đủ cơ sở để ký hợp đồng thuê môi trường rừng trên đảo với Công ty Soi Sim.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những sai sót của đơn vị chức năng trong quá trình tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Theo Luật Di sản văn hóa, không có quy định cho phép đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tại khu vực sử dụng đất, rừng đặc dụng là rừng tự nhiên trong vùng lõi di sản.