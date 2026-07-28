Vịnh Hạ Long được tìm kiếm nhất hè 2026

Vịnh Hạ Long dẫn đầu lượt tìm kiếm điểm đến trong nước hè 2026, vượt Phú Quốc, Đà Lạt và Nha Trang, dữ liệu từ Cốc Cốc.

Thuyền buồm đỏ 3 vách xuất hiện nổi bật trong nắng ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 do Cốc Cốc công bố chiều 24/7, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là điểm đến trong nước được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn từ ngày 1/5 đến 20/7.

Xếp sau vịnh Hạ Long lần lượt là Phú Quốc (An Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Quan Lạn (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) và đảo Phú Quý (Lâm Đồng). Huế, Quy Nhơn (Gia Lai) và núi Bà Đen (Tây Ninh) cũng góp mặt trong top 10.

Danh sách này cho thấy biển và đảo tiếp tục giữ sức hút lớn trong mùa hè. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đà Lạt, Huế và núi Bà Đen cũng phản ánh nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển đến khám phá thiên nhiên, văn hóa và các hành trình ngắn ngày.

Trong hơn hai tháng, Cốc Cốc ghi nhận khoảng 638.000 lượt tìm kiếm liên quan đến du lịch. Trong top 1.000 từ khóa phổ biến nhất, ba nhóm gồm di chuyển, điểm đến trong nước và lưu trú chiếm tới 93,8% tổng lượng tìm kiếm.

Trong đó, nhóm từ khóa về di chuyển dẫn đầu với tỷ trọng 47,9%, tiếp theo là điểm đến trong nước với 25,8% và lưu trú với 20,1%.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất chủ yếu xoay quanh hãng hàng không, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến và doanh nghiệp vận tải hành khách. Vietjet, Agoda, vé máy bay, Traveloka, Booking và Vietnam Airlines nằm trong nhóm dẫn đầu.

Phương Trang, Vexere và từ khóa “khách sạn” cũng góp mặt trong top 10, cho thấy người dùng thường tìm kiếm đồng thời phương tiện, nơi lưu trú và dịch vụ trước khi lên đường.

Bên cạnh tổng lượng quan tâm, dữ liệu Cốc Cốc còn cho thấy nhiều điểm đến ghi nhận mức tăng mạnh về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm 2025. Hà Giang (Tuyên Quang) dẫn đầu với mức tăng 220%, Quảng Bình (nay là Quảng Trị) tăng 104%, Phú Yên (Đắk Lắk) tăng 100%.

Cần Thơ và Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) lần lượt tăng 47% và 45%. Các điểm đến gồm Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Quảng Trị, Phú Quốc (An Giang), hồ Đồng Đò (Hà Nội) và Vân Đồn (Quảng Ninh) tăng 24-36%.

Dữ liệu từ tính năng tìm kiếm chuyến bay trên Cốc Cốc ghi nhận khoảng 246.000 lượt tìm kiếm, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chặng Cần Thơ - Hải Phòng có mức tăng mạnh nhất, lên tới 2.800%. Các từ khóa “đi Thái Lan” và “Hà Nội - Quy Nhơn” lần lượt tăng 2.138% và 1.169%.

Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) là điểm đến có mức tăng mạnh về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm 2025, tăng 220%. Ảnh: Andy Trung.

Ở nhóm lưu trú, Mường Thanh, Vinpearl, Flamingo, FLC, Amanoi và Centara nằm trong số những thương hiệu được tìm kiếm nhiều.

Các từ khóa tăng trưởng nổi bật chủ yếu gắn với Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Cửa Lò và Phú Quốc. Trong đó, “đặt phòng khách sạn Đà Nẵng” tăng 629%.

Các cụm từ “khách sạn Sài Gòn Hạ Long”, “khách sạn Sa Pa” và “khách sạn Phú Quốc” lần lượt tăng 317%, 300% và 205%.

Trong top 10 website du lịch có lượng người dùng truy cập cao nhất, năm vị trí thuộc về Traveloka, Mytour, Agoda, Booking và Klook. Vietnam Airlines đứng thứ hai, trong khi Vexere và Vietjet Air lần lượt xếp thứ sáu và thứ bảy.

Tripadvisor cũng góp mặt trong danh sách, cho thấy người dùng không chỉ tìm nơi đặt dịch vụ mà còn chủ động tham khảo đánh giá về điểm đến và chất lượng trải nghiệm trước khi ra quyết định.

Ngoài các chuyến đi dài ngày, nhiều lựa chọn vui chơi trong ngày hoặc cuối tuần cũng được quan tâm. Suối Tiên, Công viên nước Hồ Tây, các thủy cung tại Hà Nội và một số công viên nước ở địa phương nằm trong nhóm từ khóa nổi bật.