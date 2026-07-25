Sắp mở tour ngắm bình minh vịnh Hạ Long trên thuyền buồm 3 vách

Sau khi chính thức đón khách từ ngày 29/6, trải nghiệm thuyền buồm 3 vách chuẩn bị mở thêm tour "Bình minh trên thuyền 3 vách vịnh Hạ Long" với tổng lộ trình dài 2 tiếng.

Thuyền buồm đỏ 3 vách xuất hiện nổi bật trong nắng ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Phan Cảnh.

Theo đại diện đơn vị quản lý thuyền buồm đỏ 3 vách trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), tour mới "Bình minh trên thuyền 3 vách vịnh Hạ Long" chuẩn bị ra mắt, kỳ vọng làm phong phú trải nghiệm du lịch trên vịnh Hạ Long và quảng bá văn hóa biển của địa phương.

Tour diễn ra trong khung giờ 5h30-6h30 mỗi ngày. Xe buýt 2 tầng sẽ đón du khách từ 5h tại một số điểm ở phường Bãi Cháy, gồm khu vực Hùng Thắng, ngã 5 đường Hạ Long và Công viên Sun World Hạ Long.

Lộ trình bắt đầu từ Bến tàu khách thủy Hòn Gai (phường Hồng Gai), du khách sẽ được đón bình minh, hít thở không khí trong lành và ngắm kỳ quan thiên nhiên thế giới từ góc nhìn của những chiếc thuyền buồm truyền thống.

Thuyền có kết cấu gồm 3 tấm ván ghép (một đáy, hai mạn), buồm hình cánh dơi, nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, lướt sóng và giữ thăng bằng tốt. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Khi thuyền buồm cập bến, trong khung giờ 6h30-7h30, du khách tiếp tục lên xe buýt 2 tầng để tham quan các điểm đến nổi tiếng như Bảo tàng Quảng Ninh, bãi tắm Hòn Gai, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, Công viên hoa Hạ Long và cầu Bãi Cháy. Tour kết thúc sau khi xe buýt đưa du khách trở lại điểm đón ban đầu.

Tour có giá 400.000 đồng cho người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em cao 1-1,3 m. Miễn phí đối với trẻ em cao dưới 1 m.

Trước đó, ngày 29/6, Liên doanh Công ty CP Vận tải khách thủy Quảng Ninh và Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam đã khai trương sản phẩm trải nghiệm thuyền buồm 3 vách trên vịnh Hạ Long, sau nhiều lần tạm dừng hoạt động.

Trong giai đoạn đầu, 6 thuyền buồm 3 vách ngắm vịnh Hạ Long được đưa vào khai thác, mỗi thuyền chở tối đa 12 khách. Nếu lượng khách khả quan, số lượng thuyền sẽ tăng lên 10-12 chiếc để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm.

Tour khởi hành từ 8h mỗi ngày, trung bình một giờ có một chuyến. Lộ trình xuất phát từ bến vận tải khu vực chợ Hạ Long 1 (phường Hồng Gai), đi qua khu vực bãi tắm Cột 5, gần cung Cá Heo (phường Hạ Long) trước khi quay trở lại điểm xuất phát. Tổng chiều dài hành trình khoảng 12 km.

Du khách check-in cùng thuyền buồm đỏ hồi tháng 2. Ảnh: Thanh Huyền, Phương Dung.

Thuyền buồm 3 vách là phương tiện truyền thống gắn liền với đời sống ngư dân Quảng Ninh, nổi bật với khả năng vận hành bằng sức gió. Đây từng là phương tiện mưu sinh quen thuộc của ngư dân trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, nhưng dần mai một theo thời gian.

Những thuyền buồm đưa vào khai thác lần này thuộc dự án đóng mới 10 thuyền buồm 3 vách nhằm khôi phục di sản hàng hải truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Hạ Long.

Tham gia dự án có nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn, truyền nhân đời thứ 17 của nghề đóng tàu, thuyền 3 vách truyền thống ở Quảng Ninh. Theo chia sẻ từ nghệ nhân, ông trực tiếp tham gia nhiều công đoạn quan trọng như tư vấn kỹ thuật, giám sát quá trình đóng thuyền và hoàn thiện các chi tiết để bảo đảm những chiếc thuyền giữ được đúng kết cấu, kỹ thuật truyền thống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt trên 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu đạt gần 35.200 tỷ đồng . Năm 2025, ngành du lịch Quảng Ninh đón 21,28 triệu lượt khách, với 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu đạt khoảng 57.003 tỷ đồng .