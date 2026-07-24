Cụ bà 83 tuổi một mình vượt 9.000 km từ Hà Lan đến Hà Giang

Một mình sang Việt Nam ở tuổi 83, bà Annemarie (Hà Lan) chọn ngồi sau xe máy, rong ruổi qua những cung đèo Hà Giang, tắm thác và hòa mình vào nhịp sống vùng cao.

Bà Annemarie và tài xế Nguyễn Tiến Công chụp ảnh kỷ niệm chuyến đi tại Hà Giang.

Ngày 16/7, bà Annemarie, 83 tuổi, có mặt tại Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), bắt đầu hành trình khám phá vùng cao nguyên đá bằng xe máy. Từ Hà Lan, nữ du khách đã vượt hơn 9.000 km để lần đầu đặt chân đến Việt Nam và thực hiện chuyến đi mà ngay cả nhiều người trẻ cũng phải đắn đo.

Hình ảnh cụ bà có dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạc và ánh mắt luôn ánh lên vẻ thích thú khi ngồi sau xe máy nhanh chóng gây chú ý. Trên những con đường uốn lượn giữa núi cao, một bên là vách đá, một bên là thung lũng chìm trong mây, bà bình thản ngắm cảnh, liên tục mỉm cười và giơ điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc.

Một mình đến từ Hà Lan, bà Annemarie chọn tour ghép khi khám phá Hà Giang, gặp gỡ những người bạn mới.

Quyết định khám phá Hà Giang bằng xe máy

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Dương Văn Chí (28 tuổi), trưởng đoàn dẫn tour thuộc đơn vị lữ hành Hà Giang Go, cho biết bà Annemarie là một trong những vị khách đặc biệt nhất anh từng đồng hành.

Ngay từ khi đặt tour, nữ du khách đã bày tỏ mong muốn khám phá Hà Giang bằng xe máy thay vì ôtô. Đơn vị tổ chức từng tư vấn phương án di chuyển thuận tiện và an toàn hơn vì lo ngại tuổi tác, địa hình nhiều đèo dốc và quãng đường dài. Tuy nhiên, bà vẫn giữ quyết định ban đầu, khẳng định sức khỏe đủ tốt để trải nghiệm cung đường theo cách mình mong muốn.

“Trước lúc xuất phát, chúng tôi rất lo vì cụ đã lớn tuổi, lại đến Việt Nam một mình. Nhưng cụ luôn tự tin vào sức khỏe của bản thân và muốn được đi xe máy để cảm nhận rõ hơn cảnh sắc Hà Giang”, anh Chí kể.

Người trực tiếp cầm lái chở bà Annemarie là anh Nguyễn Tiến Công (36 tuổi), tài xế kiêm hướng dẫn viên địa phương. Bà là vị khách lớn tuổi nhất anh từng phục vụ.

Nữ du khách người Hà Lan nhất quyết chọn khám phá Hà Giang bằng xe máy thay vì ngồi ôtô dù tuổi đã lớn.

Khi nhận nhiệm vụ, anh Công vừa bất ngờ vừa áp lực. Anh lo bà khó ngồi xe máy trong thời gian dài hoặc không đủ sức theo hết lịch trình. Đoàn chuẩn bị sẵn phương án gọi ôtô đưa nữ du khách trở về nếu sức khỏe không bảo đảm.

Những lo lắng ban đầu dần được xua tan. Suốt hai ngày, bà Annemarie giữ tinh thần vui vẻ, sức khỏe ổn định và gần như không than mệt. Chỉ có thời điểm bà cảm thấy hơi chóng mặt vì ngồi xe lâu, đoàn lập tức giảm tốc độ, kéo dài thời gian nghỉ để bà thư giãn và ngắm cảnh.

“Có những lúc tôi cảm thấy nhiều người trẻ còn không khỏe bằng cụ. Cụ ngồi xe máy suốt hai ngày, đến đâu cũng hào hứng, vui vẻ và không kêu mệt”, anh Công nói.

Lịch trình được điều chỉnh phù hợp với tuổi tác và thể trạng của nữ du khách. Đoàn hạn chế những điểm phải leo trèo hoặc đi bộ quá xa, ưu tiên các nơi có thể tiếp cận thuận tiện bằng xe máy, đồng thời dừng nghỉ thường xuyên sau từng chặng.

Dù vậy, bà Annemarie vẫn khiến mọi người bất ngờ khi chủ động tham gia hầu hết hoạt động. Ở những đoạn đường dốc dẫn vào thác, các thành viên trong đoàn đề nghị dìu nhưng bà cho biết có thể tự đi. Mọi người sau đó chỉ đi sát phía sau để hỗ trợ khi cần.

Ngoài món Tây, bà Annemarie rất thích bánh mì Việt Nam, bữa sáng có thể ăn 2 chiếc.

“Nếu biết Hà Giang đẹp thế này, tôi sẽ ở lâu hơn”

Ngày đầu tiên, đoàn khởi hành từ trung tâm Hà Giang, di chuyển về Du Già. Trên đường, bà Annemarie dừng tại nhiều điểm có tầm nhìn rộng để ngắm núi, chụp ảnh và nghỉ ngơi.

Đến Du Già vào giữa buổi chiều, nữ du khách tiếp tục đi bộ xuống thác và ngâm mình dưới làn nước mát gần một giờ. Buổi tối, bà dùng bữa, uống bia, thưởng thức một chút rượu rồi hát hò, giao lưu với các thành viên trong đoàn.

Theo anh Công, bà nhanh chóng hòa nhập với những du khách trẻ tuổi dù đi một mình và gặp trở ngại về ngôn ngữ. Anh thường sử dụng công cụ dịch trên điện thoại để hỏi thăm sức khỏe, giới thiệu điểm đến và trò chuyện với bà dọc đường.

Sáng hôm sau, đoàn rời Du Già, đi qua Yên Minh rồi về Quản Bạ. Trời có lúc mưa nhẹ nhưng khi đến khu vực Cổng trời, nắng đã xuất hiện, để lộ những dãy núi trùng điệp và thung lũng trải dài phía dưới.

Trong hành trình, Lũng Hồ Panorama là một trong những điểm khiến bà Annemarie ấn tượng nhất. Từ vị trí này, du khách có thể phóng tầm mắt ra không gian núi rừng rộng lớn, những con đường nhỏ uốn quanh sườn núi và các bản làng nằm nép dưới thung lũng.

“Đứng trước khung cảnh đó, cụ liên tục thốt lên ‘Beautiful’ và ở lại khá lâu để ngắm cảnh”, anh Chí nhớ lại.

Ở tuổi 83, lần đầu tiên du lịch Việt Nam, bà Annemarie dành trọn 2 ngày khám phá những cung đường, thưởng thức ẩm thực và gặp gỡ những người bạn mới tại Hà Giang.

Nữ du khách chia sẻ bà yêu thiên nhiên và bị thu hút bởi những hình ảnh hùng vĩ của Hà Giang trên mạng xã hội. Đó cũng là lý do bà lựa chọn vùng đất này trong chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam, dù phải di chuyển một quãng đường rất xa từ châu Âu.

Về ẩm thực, anh Chí cho biết bà Annemarie khá cởi mở với món Việt. Bên cạnh các món ăn phương Tây được chuẩn bị tại homestay, bà đặc biệt thích bánh mì và mỗi buổi sáng có thể ăn hai chiếc. Điều này khiến các thành viên trong đoàn không khỏi ngạc nhiên trước sức khỏe và sự thích nghi của nữ du khách lớn tuổi.

Điều nữ du khách nhớ nhất sau chuyến đi không chỉ là núi non mà còn là sự thân thiện của người dân địa phương, không gian yên bình tại các homestay và cảm giác gần gũi khi sinh hoạt trong những căn nhà vùng cao.

Trước khi rời Hà Giang vào chiều 17/7, bà bày tỏ tiếc nuối vì đã lên sẵn kế hoạch đến Sa Pa và các điểm khác ở miền Bắc. Nếu biết Hà Giang có nhiều cảnh đẹp đến vậy, bà cho biết sẽ dành thêm vài ngày để khám phá.

Với anh Công, khoảnh khắc đưa vị khách 83 tuổi trở về an toàn mang lại cảm giác nhẹ nhõm, đồng thời để lại sự khâm phục. Một người phụ nữ tóc đã bạc, một mình vượt hàng nghìn cây số đến đất nước xa lạ, vẫn chọn ngồi sau xe máy băng qua những cung đèo và không bỏ lỡ niềm vui nào trên đường.

“Ban đầu tôi sợ cụ không đủ sức ngồi xe lâu. Nhưng kết thúc hai ngày, cụ vẫn khỏe, vui vẻ và hoàn thành toàn bộ hành trình. Tôi thực sự cảm phục tinh thần của cụ”, anh nói.