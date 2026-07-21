Vợ Việt, chồng Tây mở quán pizza ở Hà Giang với 10 triệu đồng

Nghỉ việc, lên Hà Giang với 10 triệu đồng, đôi vợ Việt, chồng Tây từng bước biến quán pizza trong ngõ thành điểm dừng quen thuộc của khách quốc tế.

Phương Anh và Josep đều đem lòng yêu Hà Giang sau những chuyến du lịch.

Trước khi "đứng bếp" tại quán pizza ở Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), Josep Prat Vinolas, 34 tuổi, là một nhà báo sống tại Tây Ban Nha. Những chuyến đi dài ngày qua miền núi phía Bắc để tìm hiểu đời sống người Mông khiến anh đặc biệt yêu vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Ở Hà Nội, Trần Thị Phương Anh (33 tuổi, quê Nghệ An), đang có công việc ổn định trong ngành logistics. Hai người yêu nhau từ năm 2019 nhưng phần lớn thời gian sống cách nhau gần 10.000 km.

Dịch Covid-19 (2019) khiến việc đi lại quốc tế gần như đóng băng. Năm 2021, không muốn tiếp tục chờ đợi, Josep nghỉ việc, rời Tây Ban Nha sang Việt Nam. Phương Anh cũng từ bỏ công việc ổn định, cùng người đàn ông sau này trở thành chồng mình lên Hà Giang khởi nghiệp.

Josep (áo đen) và Phương Anh (áo đỏ) chụp ảnh cùng thực khách tại cơ sở 2 của quán.

10 triệu khởi nghiệp

Ý tưởng bán pizza đến từ những chuyến đi dài ngày của Josep qua vùng núi phía Bắc. Sau nhiều tuần ăn cơm và món địa phương, anh thường thèm một hương vị quen thuộc nhưng gần như không tìm thấy. Josep từng nói với vợ nếu giữa đường bắt gặp một tấm biển bán pizza, anh sẽ ghé vào ngay.

Từ nhu cầu cá nhân, hai người nhận ra khoảng trống dành cho đồ Âu tại Hà Giang, nơi ngày càng có nhiều khách quốc tế tìm đến.

Chân dung Josep Prat Vinolas, người chồng Tây giúp Phương Anh kiên định bám trụ lại nơi địa đầu Tổ quốc.

Khi bắt đầu, gia đình Phương Anh phản đối kịch liệt. Năm 2021, khi nhiều hàng quán phải thu hẹp hoặc đóng cửa vì dịch, vợ chồng chị lại lên vùng cao mở tiệm khởi nghiệp với 10 triệu.

“Nghĩ lại tôi thấy bản thân rất liều. Lúc đó chúng tôi không quen ai, không có bạn bè, người thân bên cạnh hỗ trợ. Dù đời sống dần trở lại bình thường sau Covid-19 nhưng nhiều dãy phố, nhà dân vẫn im lìm. Nhưng cũng thời điểm này, tôi nghĩ đây chính là cơ hội để mình bước vào thị trường”, Phương Anh kể.

Ngày 11/5/2021, tiệm pizza đầu tiên mở cửa trong một căn nhà hai tầng nằm sâu trong ngõ nay thuộc phường Hà Giang 1, giá thuê 2 triệu đồng mỗi tháng. Phương Anh tìm nhà qua mạng, chỉ kịp xem mặt bằng bằng cuộc gọi video. Đến nơi, hai vợ chồng mới biết vị trí khó tìm hơn tưởng tượng. Tầng dưới được tận dụng làm bếp, tầng trên vừa để ở, vừa chứa đồ. Bàn ghế, thiết bị đều được mua cũ hoặc giản lược đến mức thấp nhất.

Trước mỗi khoản chi, họ đều tính phải bán bao nhiêu chiếc bánh mới thu hồi được vốn. Thời gian đầu, quán bán trực tuyến. Hai vợ chồng đóng cửa làm bánh bên trong, khi có đơn mới mở cho người giao hàng vào nhận.

Thời điểm mới mở quán trong con ngõ, không gian chật đến nỗi khách phải ngồi tràn ra vỉa hè. Anh Josep (áo đen) chụp ảnh cùng thực khách.

Pizza khi ấy vẫn là món lạ với nhiều người dân địa phương. Josep lại là một trong số ít người nước ngoài có mặt tại Hà Giang giữa mùa dịch nên đôi khi bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng. Có ngày, quán chỉ bán được vài chiếc bánh.

Phương Anh tự đi phát tờ rơi, rong ruổi từng ngõ ngách Hà Giang để mời khách. Họ còn làm thêm biển chỉ đường từ phố vào ngõ.

“Có lúc tôi chỉ muốn đóng cửa rồi quay về Hà Nội, nhưng chồng là người kiên trì giữ tôi ở lại”, chị nói.

Menu của quán chiếm 80% chiều theo khẩu vị khách Âu.

Khách Tây tìm đến, người trẻ vùng cao đứng bếp

Bước ngoặt đến khi du lịch mở cửa trở lại. Nhiều nhà hàng chưa kịp hoạt động, còn tiệm pizza nhỏ trong ngõ vẫn sáng đèn. Khách quốc tế vừa đến thành phố Hà Giang thường ghé ăn tối, nghỉ lại một đêm rồi tiếp tục hành trình lên Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Ít lựa chọn đồ Âu, họ tìm đến quán ngày một đông. Từ chỗ chỉ bán mang đi, hai vợ chồng phải kê thêm bàn ghế. Khi 20 chỗ ngồi kín khách, nhiều người ngồi tràn ra cửa và dọc lối đi.

Ngày cao điểm, quán bán hơn 100 chiếc pizza, gần như dồn hết trong hai giờ từ 17h đến 19h. Phương Anh và Josep phải sắp xếp lại bếp, chuẩn bị nguyên liệu từ sớm và rút ngắn từng công đoạn.

Mức giá pizza tại quán dao động trong khoảng 125.000-180.000 đồng/chiếc.

Phần lớn du khách chỉ đi qua thành phố Hà Giang một lần trước khi lên cao nguyên đá. Vì thế, quán không có nhiều cơ hội sửa sai. Món ăn phải đủ tốt ngay từ lần đầu để một đánh giá trên Google trở thành lời giới thiệu cho những người đến sau.

Những phản hồi tích cực giúp tiệm dần có tên trên bản đồ du lịch của khách nước ngoài.

Năm 2023, vợ chồng Phương Anh mở thêm một cơ sở lớn hơn, có thể phục vụ 40-50 người cùng lúc. Đến nay, hai cửa hàng có khoảng 20 nhân viên, đón khoảng 3.000 lượt khách quốc tế mỗi năm. Khách nước ngoài chiếm khoảng 85%.

Phần lớn nguyên liệu được nhập qua các nhà phân phối tại Hà Nội rồi chuyển lên Hà Giang. Khoảng 80% thực đơn giữ hương vị châu Âu, phần còn lại được điều chỉnh để gần hơn với khẩu vị người Việt.

Quán mở thêm cơ sở thứ 2 với mặt tiền rộng rãi và khang trang hơn.

Theo Phương Anh, sau nhiều ngày đi qua bản làng và thưởng thức đặc sản vùng cao, không phải vị khách nào cũng tìm kiếm một món ăn cầu kỳ. Đôi khi, điều họ cần chỉ là một chiếc pizza có hương vị giống ở quê nhà. Đặc biệt, những chiếc bánh ấy lại được làm bởi các nhân viên trẻ người Tày, Mông và Dao.

Nghĩ về dàn nhân viên bản địa, Phương Anh tự hào chia sẻ: "Nhiều bạn trước khi vào quán chưa từng biết pizza là gì, được chế biến ra sao, thậm chí lúc mới đến còn không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Bây giờ, chính bạn ấy đứng bếp, làm pizza cho khách quốc tế”.

Sau gần 5 năm, Phương Anh cho biết điều khiến cô và chồng cảm thấy hạnh phúc và viên mãn không chỉ là hai cửa hàng vận hành ổn định, mà còn là sự trưởng thành của những người trẻ địa phương từng bắt đầu từ con số không giống vợ chồng họ.

Hiện tại, Phương Anh và Josep chưa có ý định mở thêm chi nhánh. Họ muốn đi sâu hơn vào lĩnh vực F&B, từ xây dựng sản phẩm, quy trình đến tư vấn vận hành.

Còn tại Hà Giang, mục đích ban đầu của căn bếp vẫn không đổi: nướng một món ăn quen thuộc cho những vị khách phương xa vừa đặt chân đến thành phố, trước khi họ tiếp tục đi sâu vào miền đá.