Tạm dừng đón khách đến mỏm đá 'sống ảo' ở Hà Giang

Từ ngày 1/7, khu vực “mỏm đá sống ảo” ở thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang tạm dừng đón khách để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện điều kiện an toàn.

Du khách check-in tại "mỏm đá sống ảo" ở Mã Pì Lèng, Đồng Văn. Ảnh: @moclago.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ngày 29/6, ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết xã vừa có thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực “mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ ngày 1/7/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo chính quyền địa phương, việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời tăng cường quản lý và bảo vệ cảnh quan tại điểm tham quan này.

Trong thời gian khu vực được thi công, cải tạo, du khách được khuyến cáo không tự ý di chuyển, tham quan hoặc tiếp cận “mỏm đá sống ảo” để tránh nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản.

Nhiều du khách đến mỏm đá sống ảo ở Mã Pì Lèng check-in. Ảnh: Phạm Đức Nam.

UBND xã Đồng Văn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nghiêm túc chấp hành. Trường hợp cố tình vi phạm và xảy ra sự cố, cá nhân hoặc tổ chức liên quan phải tự chịu trách nhiệm.

"Mỏm đá tử thần" là điểm check-in nổi tiếng của Hà Giang (cũ), được nhiều phượt thủ gọi là "mỏm đá sống ảo". Khối đá nhô ra khỏi núi, ở vị trí chênh vênh, mang đến khung cảnh ngoạn mục và những góc chụp độc đáo.

Du khách có thể đi xe máy lên gần khu vực này, sau đó leo bộ khoảng 30-40 m trên đoạn đường nhiều đá nhọn, trơn trượt. Theo người dân địa phương, mỏm đá được hình thành sau khi khối đá lớn từ trên cao rơi xuống do tác động của thời tiết.