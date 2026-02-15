Tạm đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng sau bức ảnh của Jennie (BlackPink)

Từng là điểm ngắm hoàng hôn yên tĩnh ở dãy núi Blue Mountains, mỏm đá Lincoln's Rock (Australia) nay đón tới hàng nghìn người mỗi ngày sau một bức ảnh của Jennie (BlackPink).

Jennie (BlackPink) ngồi ở mép vách Lincoln's Rock, thả chân xuống vực sâu, năm 2023. Ảnh: Jennierubyjane/Instagram.

Lincoln's Rock là mỏm đá nhô ra giữa thung lũng bạch đàn thuộc Blue Mountains, cách Sydney không xa. Nơi đây vốn được biết đến như điểm ngắm cảnh thanh bình, ít đông đúc. Tuy nhiên vài năm gần đây, địa điểm này bất ngờ trở thành "tọa độ check-in" nổi tiếng toàn cầu, theo CNN.

Bước ngoặt xảy ra năm 2023, khi Jennie (BlackPink) đăng ảnh ngồi ở mép vách đá, thả chân xuống vực sâu. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích trước khi bị xóa, song hình ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng quốc tế.

Theo chính quyền địa phương, lượng khách tăng đột biến sau đó, nhiều người xếp hàng chỉ để chụp lại đúng góc ảnh của thần tượng. Vào cao điểm, mỗi ngày khu vực này đón tới khoảng 2.000 lượt khách, gây quá tải đường vào vốn hẹp và bãi đỗ xe chỉ có 16 chỗ.

Trước lo ngại về an toàn và tác động môi trường, từ tháng 1 vừa qua, Hội đồng thành phố Blue Mountains đã tạm thời đóng cửa Lincoln's Rock để xây dựng phương án quản lý lâu dài. Quyết định này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng.

Mỏm đá Lincoln's Rock nhìn ra dãy núi Blue Mountains của Australia. Ảnh: CNN.

Blue Mountains là di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm 8 khu bảo tồn thiên nhiên và lưu giữ ít nhất 22.000 năm lịch sử của người bản địa. Ông David King, trưởng lão cộng đồng Gundungurra, cho biết khu vực này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc và gần như còn nguyên sơ.

Đây cũng là nơi sinh sống của loài vẹt Glossy Black Cockatoo quý hiếm. Theo Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), hiện Australia chỉ còn chưa đến 8.000 cá thể. Các nhà bảo tồn cho rằng lượng khách đông khiến chim tránh xa khu vực có thảm thực vật thấp vốn là nguồn thức ăn chính của chúng.

Du khách đổ xô kéo đến Lincoln's Rock. Ảnh: Bruce Palme.

Dù vậy, không phải cư dân nào cũng phản đối làn sóng du khách. Christina Doyle, chủ một xe cà phê nhỏ gần khu vực, cho biết việc đóng cửa điểm ngắm cảnh khiến lượng khách giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Theo bà, du lịch là nguồn sống của nhiều doanh nghiệp địa phương và cần tìm giải pháp cân bằng.

Chính quyền địa phương đang cân nhắc một số phương án như lắp hàng rào bảo vệ tại các vị trí nguy hiểm, giới hạn số lượng khách mỗi ngày hoặc áp dụng khung giờ tham quan.

Câu chuyện của Lincoln's Rock phản ánh bài toán quá tải du lịch đang diễn ra tại nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới sau khi "gây sốt" trên mạng xã hội.

Tại Rome (Italy), đài phun nước Trevi đã bắt đầu thu phí 2 USD mỗi lượt vào cửa. Ở Nhật Bản, một thị trấn dưới chân núi Phú Sĩ từng phải dựng rào che để ngăn du khách chụp ảnh tại góc nhìn lan truyền trên mạng.

Đối với cư dân Blue Mountains, mong muốn của họ không phải đóng cửa hoàn toàn điểm du lịch, mà là tìm được sự cân bằng giữa bảo tồn cảnh quan và nhu cầu tham quan ngày càng tăng.