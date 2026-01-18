Jennie lại gây tranh cãi

Sau bộ ảnh bán nude táo bạo, Jennie lại tiếp tục bị chỉ trích vì tổ chức bữa tiệc sinh nhật tại một club ở Nhật Bản mới đây.

Ngày 18/1, tờ Maekyung đưa tin đoạn video ghi lại bữa tiệc sinh nhật của Jennie (thành viên BlackPink) tại một club ở Nhật Bản đang lan truyền và gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong video, Jennie xuất hiện tại một không gian tiệc tùng sôi động, nhảy theo nhạc cùng những người xung quanh. Đáng chú ý, phía sau nữ thần tượng là một số phụ nữ mặc trang phục gợi cảm, cầm chai champagne có gắn pháo sáng.

Hỉnh ảnh khiến Jennie bị chỉ trích. Ảnh: Maekyung.

Đoạn video nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc một nghệ sĩ quốc tế như Jennie tổ chức sinh nhật tại câu lạc bộ là điều bình thường. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích không khí tiệc tùng xa hoa, việc sử dụng nhân viên nữ nhảy múa trong trang phục táo bạo, gợi dục và pháo sáng gắn vào chai rượu. Nhiều ý kiến cho rằng bữa tiệc quá táo bạo, khiêu khích và thiếu tôn trọng phụ nữ, Maekyung viết.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn. Họ nhớ lại vụ cháy nghiêm trọng tại một club ở Thụy Sĩ vào dịp đầu năm mới, khiến 40 người thiệt mạng và 116 người bị thương. Nguyên nhân được cho là do pháo sáng gắn vào chai champagne bắn lên trần nhà, bén vào lớp vật liệu cách âm và gây cháy lan.

Theo dõi video của Jennie, nhiều khán giả lo ngại khi thấy các nhân viên nữ cầm chai champagne gắn pháo sáng. Các tia lửa từ pháo sáng được cho là nhiều lần bắn lên trần nhà, có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào.

Jennie vừa bước sang tuổi 30 vào 16/1. Trước đó, cô cũng chia sẻ một video khác về bữa tiệc sinh nhật trên trang cá nhân. Trong đoạn video này, Jennie cầm chiếc bánh kem có tạo hình nhân vật hoạt hình, trên đó cắm cây nến số “30”. Tuy nhiên, video này cũng gây tranh cãi vì Jennie ngậm cây nến trong miệng và được người khác châm lửa.

Một số ý kiến bày tỏ sự không thoải mái, cho rằng hình ảnh này gợi nhớ đến tranh cãi liên quan đến việc Jennie hút thuốc lá điện tử trong nhà vào năm 2024.