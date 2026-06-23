Sau 10 lần đi Hà Giang, nhiếp ảnh gia Andy Trung không còn tìm đến những điểm check-in quen thuộc. Anh chọn cung đường ít người biết đến, khám phá góc nhìn khác về vùng đất này.

Lần thứ 10 đến Hà Giang

Du khách, nhiếp ảnh gia Trần Trung (Andy Trung) vừa hoàn thành chuyến đi Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang) lần thứ 10 từ ngày 10-13/6, xuất phát từ Hải Phòng. Khác với những chuyến đi trước, lần trở lại này anh dành thời gian khám phá những cung đường ít người biết đến, nằm ngoài các tuyến du lịch quen thuộc thường được nhắc tới khi nói về Hà Giang. "Tôi muốn tìm kiếm những góc nhìn mới, những khung cảnh độc đáo để mọi người biết rằng Hà Giang không chỉ có những điểm check-in nổi tiếng mà còn rất nhiều vẻ đẹp nguyên sơ đang chờ được khám phá", anh nói với Tri Thức - Znews. Trung quay lại Hà Giang đến lần thứ 10 bởi theo anh mỗi mùa nơi đây lại mang một diện mạo khác nhau. Có mùa hoa nở rực rỡ trên cao nguyên đá, có mùa lúa xanh trải dài trên những thửa ruộng bậc thang, cũng có mùa mây phủ kín các sườn núi tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Lần này, anh ghi lại được bức ảnh mà bản thân đánh giá là đẹp nhất trong các chuyến đi Hà Giang từ trước đến nay.

Hà Giang đã khác

Nhiếp ảnh gia Andy Trung lần đầu "phượt" Hà Giang vào năm 2023, ngay lập tức bị cuốn hút bởi những cung đèo hùng vĩ, các dãy núi đá tai mèo trải dài cùng hình ảnh các em nhỏ vùng cao và những đoàn khách quốc tế đi phượt trên đường. Nếu như lần đầu anh đơn thuần là một du khách ngỡ ngàng trước cảnh sắc Hà Giang thì nay anh chủ động tìm kiếm những câu chuyện, những cung đường và những khoảnh khắc ít người biết đến hơn. Theo anh, lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng đáng kể, đặc biệt là khách quốc tế, xuất hiện thêm nhiều quán cà phê và dịch vụ. Điều đó cho thấy du lịch địa phương đang phát triển mạnh mẽ, càng thôi thúc anh tìm kiếm những cung đường mới. Tình yêu dành cho thiên nhiên là lý do anh có thể quay lại Hà Giang nhiều lần mà không thấy nhàm chán. Ngay trong tháng 7 tới, anh dự định tiếp tục trở lại vùng đất này. "Sau 10 lần khám phá, Hà Giang trong tôi không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi mang lại nhiều cảm hứng. Mỗi cung đường mới lại mở ra một câu chuyện mới và đó cũng là lý do tôi tiếp tục lên đường. Tôi tin rằng Hà Giang còn rất nhiều vẻ đẹp chưa được biết đến và tôi muốn góp phần kể những câu chuyện ấy bằng chính những bức ảnh của mình", anh nói.