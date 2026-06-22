Thực hư miễn vé xe buýt từ trung tâm TP.HCM đi Vũng Tàu

Dù từng được đề xuất đưa vào diện hỗ trợ, tuyến buýt số 172 kết nối nội thành TP.HCM với Vũng Tàu bị loại khỏi danh sách 134 tuyến được miễn vé.

Du khách Singapore "săn" hoàng hôn ở Vũng Tàu, tháng 4/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thông tin TP.HCM miễn phí vé xe buýt từ ngày 1/7 đến hết năm nay nhận được sự quan tâm từ người dân. Trên mạng xã hội xuất hiện nội dung cho rằng với chính sách nêu trên, người dân và du khách có thể đi xe buýt từ nội thành TP.HCM đến các phường du lịch thuộc TP Vũng Tàu (cũ) như Vũng Tàu, Tam Thắng... miễn phí, tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại.

Tuy nhiên, tuyến buýt số 172 với lộ trình Bến xe Vũng Tàu, qua Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đến Bến xe buýt Sài Gòn không thuộc 134 tuyến được miễn vé từ ngày 1/7 do hành trình dài gần 100 km, một phần đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Mỗi chuyến có thời gian di chuyển 2,5-3 tiếng, giá vé 30.000-110.000 đồng tùy cự ly.

Từ đầu tháng 6, tuyến này đã được chuyển sang khai thác bằng xe buýt điện 40 chỗ. Theo UBND TP.HCM, tuyến buýt số 172 từng được đề xuất miễn vé. Tuy nhiên, phương án cuối cùng không được chấp thuận vì lộ trình đi qua địa bàn Đồng Nai, vượt ra ngoài phạm vi áp dụng của chính sách hỗ trợ từ ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cho rằng hành lang vận tải từ TP.HCM đến Vũng Tàu hiện đã có nhiều tuyến xe khách hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cảnh đông đúc tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) ngày 1/5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nghị quyết vừa được HĐND TP.HCM thông qua, từ ngày 1/7 đến hết năm nay, hành khách sẽ được miễn phí khi sử dụng 134 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.Trong số này có 109 tuyến xe buýt trợ giá và 25 tuyến xe buýt không trợ giá.

Ngoài tuyến 172, khoảng 22 tuyến xe buýt liên tỉnh khác cũng không nằm trong diện miễn vé. Lý do là các tuyến này có hành trình đi qua nhiều địa phương khác nhau, vượt phạm vi hỗ trợ của TP.HCM.

Tương tự, các tuyến xe buýt du lịch hai tầng thoáng nóc và các tuyến xe buýt kết nối sân bay với khu du lịch hoặc trung tâm đô thị cũng không được áp dụng chính sách miễn phí vì được xem là các loại hình dịch vụ đặc thù.