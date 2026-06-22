Hồi sinh bãi biển kín tiếng 'đẹp nhất thế giới' ở Việt Nam

Công tác tháo gỡ vướng mắc, cải tạo và hoàn thiện hạ tầng bãi biển Soi Sim (vịnh Hạ Long, Quảng Ninh) được đẩy nhanh với kỳ vọng đón khách trong mùa du lịch cao điểm.

Sau bài viết "Sự thật ít người biết về bãi biển Việt Nam vừa lọt top đẹp nhất thế giới", PV Tiền Phong cùng lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long - Yên Tử đã có chuyến kiểm tra thực tế tại đảo Soi Sim.

Trái với hình dung về một công trình hoang phế sau nhiều năm đóng cửa, tại thời điểm kiểm tra, trên đảo đã xuất hiện hoạt động sửa chữa, hoàn thiện khá khẩn trương.

Nhiều hạng mục đang được chủ đầu tư tiến hành chỉnh trang, nâng cấp như khu nhà đón tiếp, khu dịch vụ, hệ thống nhà vệ sinh, đường dạo ven biển, các điểm ngắm cảnh, lối lên rừng sim và các công trình phụ trợ.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long - Yên Tử kiểm tra thực tế bãi biển Soi Sim, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Dọc tuyến đường ven biển, công nhân đang hoàn thiện các hạng mục gỗ, gia cố lan can, bổ sung cây xanh và vệ sinh môi trường. Một số công trình dịch vụ sau nhiều năm bỏ không cũng đã được sửa chữa, hoàn thiện nội thất, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi đủ điều kiện pháp lý.

Đáng chú ý, bãi tắm Soi Sim hiện nay khá sạch sẽ, cảnh quan hài hòa giữa rừng và biển. Dù diện tích không lớn, khu vực này có lợi thế nằm trong vùng biển kín gió, mặt nước lặng, bao quanh là hệ thống núi đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý, thời gian qua đơn vị đã phối hợp các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp rà soát toàn bộ các vướng mắc liên quan đến dự án trên đảo Soi Sim.

Các hạng mục trên đảo Soi Sim đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện.

Những khó khăn của dự án chủ yếu liên quan các thủ tục về đất đai, môi trường rừng, khu vực biển và việc hoàn thiện các điều kiện pháp lý đối với một dự án nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Do tính chất đặc thù của di sản, mọi hoạt động đầu tư, cải tạo, khai thác trên đảo đều phải bảo đảm yêu cầu bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái và giá trị nổi bật toàn cầu của vịnh Hạ Long.

Hiện nay, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tích cực phối hợp các cơ quan liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, yêu cầu chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ.

Nhiều hạng mục tại Soi Sim đã được đầu tư tương đối đồng bộ.

Mục tiêu được đặt ra là sớm đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động, phục vụ du khách trong mùa du lịch cao điểm năm nay. Việc Soi Sim được một tổ chức quốc tế đưa vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới đã tạo hiệu ứng truyền thông đáng kể đối với du lịch Quảng Ninh.

Tuy nhiên, danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi điểm đến được đưa vào khai thác hiệu quả, trở thành sản phẩm du lịch mang lại giá trị cho địa phương và trải nghiệm cho du khách.

Qua kiểm tra thực tế, có thể thấy nhiều hạng mục tại Soi Sim đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Khu nhà dịch vụ, hệ thống nhà vệ sinh, đường dạo ven biển, các điểm ngắm cảnh, lối lên đỉnh đảo… đều có kiến trúc hài hòa với cảnh quan tự nhiên và cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ du lịch sinh thái.

Các công trình kiến trúc hài hòa với thiên nhiên.

Sau nhiều năm nằm trong tình trạng "đắp chiếu", việc các công trình được sửa chữa, hoàn thiện trở lại đang mở ra kỳ vọng về sự hồi sinh của một điểm đến từng được kỳ vọng trở thành mô hình du lịch sinh thái, bảo tồn và giáo dục môi trường giữa lòng Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.