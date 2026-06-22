Du khách New Zealand ở Hội An 11 ngày chưa chán

Dành 11 ngày chỉ ở Hội An, du khách người New Zealand cho biết không cảm thấy chán, thậm chí muốn quay lại nhiều lần.

Du khách khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam, Kerri King, nhà văn du lịch và nhà sáng tạo nội dung đến từ Aotearoa, New Zealand, không chọn lịch trình dày đặc qua Hà Nội, TP.HCM hay Phú Quốc.

Thay vào đó, cô cùng gia đình dành trọn 11 ngày chỉ ở Hội An. Ban đầu, quyết định này xuất phát từ nhu cầu thực tế khi đi cùng con gái 9 tuổi, nhằm tránh cảnh di chuyển liên tục. Nhưng Hội An không chỉ là một lựa chọn tiện lợi. Hơn 10 ngày ở phố cổ khiến nữ du khách New Zealand không cảm thấy chán, thậm chí rời đi với mong muốn quay lại Việt Nam thêm nhiều lần nữa.

Theo Kerri King, Hội An có đủ nhiều điều thú vị để gia đình cô không cảm thấy tiếc nuối khi bỏ qua các điểm đến khác. Thành phố cho phép du khách vừa tận hưởng biển, vừa khám phá văn hóa, ẩm thực, làng nghề và nhịp sống địa phương trong một lịch trình thong thả.

Với Kerri King, biển An Bàng là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chuyến đi ở Hội An.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, gia đình Kerri King chỉ mất khoảng 45 phút để đến khách sạn ở Hội An. Từ đây, họ dễ dàng di chuyển bằng Grab hoặc xe đạp miễn phí của khách sạn để khám phá phố cổ và các điểm lân cận.

Nhịp sống chậm rãi là điều khiến chuyến đi trở nên khác biệt. Buổi sáng, gia đình thư giãn ở bãi biển An Bàng. Buổi chiều, dạo quanh phố cổ, ngắm những bức tường vàng, giàn hoa giấy rực rỡ và các con phố đặc trưng của Hội An.

Dù có thể đi trong ngày đến Ngũ Hành Sơn hoặc Bà Nà Hills, gia đình Kerri King gần như không rời Hội An. Chuyến đi duy nhất ra khỏi phố cổ là đến công viên giải trí. Phần lớn thời gian còn lại được dành để tận hưởng chính Hội An, thay vì liên tục di chuyển giữa nhiều địa điểm.

Mì cao lầu Kerri King thưởng thức.

Ẩm thực là một trong những phần đáng nhớ nhất trong hành trình 11 ngày. Bên cạnh các món quốc tế, Kerri King đặc biệt ấn tượng với cao lầu, cơm gà.

Gia đình cô cũng tìm đến trà Mót, loại đồ uống nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng xã hội. Hương vị thanh mát khiến thức uống này trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Tuy nhiên, thứ để lại dấu ấn mạnh nhất lại là cà phê. Sau nhiều lần thưởng thức cà phê dừa và cà phê sữa đặc tại các quán sân thượng, Kerri King trở thành người yêu thích cà phê Việt. Sau khi trở về Nhật Bản, nơi cô đang sống, nữ du khách vẫn thường xuyên đặt mua cà phê Việt Nam.

Không chỉ phố cổ, các làng nghề truyền thống cũng góp phần khiến Hội An chinh phục du khách New Zealand. Gia đình cô thử nặn gốm ở Thanh Hà, làm đèn lồng lụa, chạm khắc gỗ tại làng mộc Kim Bồng và tìm hiểu cách vỏ quế được nghiền thành bột để làm nhang. Những món đồ thủ công mang về sau chuyến đi trở thành kỷ niệm được trưng bày và sử dụng hàng ngày.

Tại Hội An, Kerri King cùng gia đình tham gia nhiều trải nghiệm thực hành, trong đó có hoạt động làm gốm.

Một khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh khác là chương trình “Ký ức Hội An”, nơi khoảng 500 nghệ sĩ tái hiện lịch sử giao thương hàng trăm năm của vùng đất này trong không gian sân khấu ngoài trời.

Trước khi đến Việt Nam, Kerri King từng lo ngại giao thông có thể khiến chuyến đi cùng trẻ nhỏ căng thẳng. Tuy nhiên, Hội An mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cô hình dung. Phố cổ hạn chế phương tiện cơ giới vào một số khung giờ, còn nhiều hoạt động như nấu ăn, làm đèn lồng, tham quan làng nghề đều phù hợp với trẻ em.

Điều khiến gia đình cô nhớ nhất là sự thân thiện của người dân. Từ nhân viên khách sạn dành thời gian tết tóc cho cô bé 9 tuổi đến những người thợ may trò chuyện cởi mở, lòng hiếu khách xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc nhỏ.

Kerri King cho rằng Việt Nam còn rất nhiều điểm đến đáng khám phá. Tuy nhiên, với gia đình cô, Hội An đã trở thành chuẩn mực để so sánh với nhiều chuyến du lịch khác.