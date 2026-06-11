2 khách sạn Việt Nam lọt top 10 tốt nhất thế giới

2 khách sạn lần lượt tại Hội An và Hà Nội vừa được vinh danh trong top 10 tốt nhất thế giới năm 2026, dựa trên đánh giá của hàng triệu du khách toàn cầu.

Khu vực tiền sảnh của khách sạn tại Hội An vừa được vinh danh.

Ngày 9/6, nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor công bố kết quả giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Hotels 2026, danh sách thường niên tôn vinh những khách sạn nhận được đánh giá xuất sắc từ du khách trên toàn thế giới.

Theo New York Post, danh sách năm nay quy tụ những khách sạn được đánh giá cao nhất thế giới về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm lưu trú và mức độ hài lòng của khách hàng.

Trong bảng xếp hạng năm nay với 25 cái tên, Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong top 10, gồm La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hội An) ở vị trí thứ 6 và La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hà Nội) ở vị trí thứ 10.

Nằm ở vị trí số 6, khách sạn tại Hội An được miêu tả là kết hợp hài hòa giữa khung cảnh khu vườn xanh mát và nét quyến rũ của một khu nghỉ dưỡng boutique.

Nằm giữa khu vườn xanh mát tại Hội An, La Siesta Hoi An Resort & Spa được Tripadvisor mô tả là sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng thanh bình và nét quyến rũ của một khách sạn boutique (kiểu khách sạn quy mô nhỏ, thiết kế độc đáo, mang dấu ấn riêng và chú trọng trải nghiệm cá nhân của khách lưu trú).

Khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng với nhà hàng, quầy bar, khu lounge, phòng gym, spa cùng 4 hồ bơi.

Các phòng nghỉ được đánh giá rộng rãi, thiết kế tinh tế, một số phòng có sân hiên riêng và bồn tắm spa ngoài trời. Tripadvisor đặc biệt nhấn mạnh chất lượng dịch vụ, không gian mang phong cách hoài cổ và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng đã giúp nơi đây để lại ấn tượng với nhiều du khách quốc tế.

Bên trong một hạng phòng của khách sạn tại Hà Nội vừa được vinh danh ở top 10.

Trong khi đó, đại diện còn lại của Việt Nam là La Sinfonía del Rey Hotel & Spa nằm ngay trung tâm Hà Nội. Theo Tripadvisor, khách sạn ghi điểm nhờ vị trí thuận lợi để khám phá các điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô, đồng thời mang đến trải nghiệm lưu trú kết hợp giữa sự tiện nghi và nét thanh lịch.

Ngoài khu spa, phòng xông hơi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khách sạn còn có sân thượng, rooftop bar và không gian giải trí về đêm. Tripadvisor đánh giá cao chất lượng nhà hàng, tầm nhìn đẹp cùng sự hiếu khách của đội ngũ nhân viên, những yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách khi ghé thăm Hà Nội.

Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026, theo Tripadvisor:

GH Universal Hotel (Indonesia). Colline de France Hotel (Brazil), Sporting Family Hospitality (Italy). Royal Lancaster London (Anh). FivePine Lodge & Spa (Mỹ). La Siesta Hoi An Resort & Spa (Việt Nam). Abigail's Hotel (Canada). Bucuti & Tara Beach Resort Aruba (Aruba). Hotel Moments Budapest (Hungary). La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Việt Nam).

Theo Tripadvisor, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá, xếp hạng do người dùng để lại trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/12/2025.

"Bảng xếp hạng Best of the Best Hotels năm nay phản ánh lựa chọn của hàng triệu du khách đã trực tiếp lưu trú, trải nghiệm và dành thời gian đánh giá các khách sạn này", bà Laurel Greatrix, Giám đốc truyền thông của Tripadvisor Group, cho biết.