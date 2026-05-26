Vì sao không nên đi chân trần trong phòng khách sạn?

Phòng khách sạn có thể trông sạch sẽ khi vừa check-in, nhưng các chuyên gia lưu trú và vi sinh cho rằng đi chân trần trong không gian này không phải lựa chọn nên thử.

Nhiều du khách thường bỏ giày dép và đi chân trần ngay khi nhận phòng khách sạn để cơ thể được thả lỏng sau hành trình di chuyển. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Sau một chặng di chuyển dài, nhiều người khi bước vào phòng khách sạn thường cởi giày ngay để chân được thư giãn. Nhưng theo các chuyên gia lưu trú quốc tế, đây lại là thói quen nên cân nhắc.

Chuyên trang du lịch Daily Passport dẫn lời các chuyên gia về khách sạn và chăm sóc bàn chân tại Mỹ, sàn phòng khách sạn, đặc biệt là khu vực trải thảm, thường là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn và vi khuẩn hơn khách nghĩ.

Bề mặt này được hút bụi thường xuyên để giữ vẻ ngoài sạch sẽ, nhưng không phải lúc nào cũng được giặt hoặc khử khuẩn sâu giữa mỗi lượt khách. Với nhịp thay phòng liên tục, nhiều khách sạn ưu tiên dọn nhanh để kịp nhận khách mới, khiến việc làm sạch sâu không phải lúc nào cũng diễn ra.

Không chỉ nằm ở thảm, khu vực sàn phòng tắm cũng là nơi các chuyên gia khuyên nên cẩn trọng. Nền gạch thường xuyên ẩm ướt, cộng với việc nhiều người sử dụng liên tiếp, có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn hoặc nấm phát triển. Đây là lý do dép đi trong phòng hoặc ít nhất một đôi tất thường được xem là lựa chọn an toàn hơn.

Nếu trong phòng không có dép, chuyên gia khuyên du khách nên mang tất sạch để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với sàn. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Ngoài ra, theo giáo sư vi sinh lâm sàng Primrose Freestone của Đại học Leicester, thảm khách sạn có thể lưu lại bụi mịn, vi khuẩn và những mảnh vụn nhỏ sau nhiều lượt sử dụng. Dù không phải khách sạn nào cũng gặp tình trạng này, nguy cơ vẫn hiện hữu, đặc biệt ở các khu vực có mật độ lưu trú cao. Việc đi chân trần có thể khiến da bàn chân tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chưa được vệ sinh kỹ hoặc vô tình dẫm phải vật nhỏ khó nhận ra.

Ngoài vấn đề vệ sinh, đi chân trần cũng dễ mang theo bụi hoặc độ ẩm từ sàn lên giường, sofa hay hành lý. Đây là lý do không ít tiếp viên hàng không và người thường xuyên công tác có thói quen mang dép mỏng riêng trong vali. Chúng không chiếm nhiều diện tích nhưng giúp việc di chuyển trong phòng thoải mái hơn mà vẫn hạn chế tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn.

Các chuyên gia lưu trú quốc tế thường gợi ý một cách đơn giản: sau khi check-in, thay sang dép hoặc tất sạch trước khi đi lại trong phòng. Chỉ một thao tác nhỏ, nhưng có thể giúp du khách thoải mái hơn trong suốt kỳ nghỉ và bớt đi một rủi ro không đáng có từ nơi tưởng như sạch sẽ nhất.