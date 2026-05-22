Khách sạn tìm thấy gì sau khi khách trả phòng?

Từ sạc điện thoại, đồng hồ triệu USD đến cả thú cưng, những món đồ bị bỏ quên sau khi trả phòng hé lộ kho thất lạc kỳ lạ bên trong các khách sạn.

Các món đồ bị bỏ quên nhiều nhất ở khách sạn vẫn là những vật dụng gắn với sinh hoạt hàng ngày như sạc điện thoại, quần áo, tai nghe, mỹ phẩm, kính mắt... Ảnh: Taryn Elliott/Pexels.

Nhân viên dọn phòng tại các khách sạn trên thế giới vốn đã quen với cảnh khách để quên đồ sau khi trả phòng. Theo khảo sát thường niên của Hotels.com, những món bị bỏ quên phổ biến nhất thường là quần áo, sạc điện thoại, mỹ phẩm, bàn chải điện hay tai nghe không dây. Tuy nhiên, ngoài những món đồ quen thuộc trên, danh sách đồ thất lạc ở khách sạn ngày càng kỳ lạ và đắt đỏ.

Theo The Independent, nhiều khách sạn từng phát hiện đồng hồ Rolex, túi Hermès Birkin, nhẫn đính hôn, chìa khóa siêu xe cùng lượng lớn tiền mặt bị bỏ lại trong phòng. Thậm chí có trường hợp khách để quên chiếc đồng hồ được định giá khoảng 6 triệu USD sau khi check-out.

Một số khách sạn cho biết nhân viên phải lập tức liên hệ an ninh nội bộ hoặc khóa riêng khu vực lưu trữ vì giá trị món đồ quá lớn.

Không chỉ đồ xa xỉ, các khách sạn còn thường xuyên bắt gặp những món đồ khó hiểu đến mức chính nhân viên cũng không biết vì sao chúng xuất hiện trong phòng nghỉ. Theo khảo sát được Indian Express dẫn lại, danh sách này bao gồm nồi cơm điện, lốp ôtô, máy xay sinh tố, ống nước công trình, răng giả, bó bột nguyên chân hay cả một chiếc răng riêng lẻ.

Để hạn chế thất lạc, nhiều chuyên gia lưu trú khuyên du khách nên kiểm tra phòng theo một trình tự cố định trước khi trả phòng: ổ cắm, ngăn kéo, két sắt, phòng tắm, gầm giường và sau rèm cửa. Ảnh: Kateryna/Pexels.

Một trong những nhóm đồ thất lạc khiến nhân viên khách sạn đau đầu nhất lại là thú cưng. Hotels.com cho biết từng có khách bỏ quên thằn lằn cảnh, gà con và nhiều vật nuôi nhỏ trong phòng nghỉ. Đầu năm nay, truyền thông Mỹ còn đưa tin một khách sạn ở bang Michigan phát hiện cá sấu dài gần 1 m nằm dưới gầm giường sau khi khách rời đi. Chủ nhân của con vật sau đó nói rằng ông tưởng nó đã “trốn mất”.

Bên cạnh những món đồ kỳ quặc, nhiều nhân viên khách sạn cho biết thứ họ gặp nhiều nhất vẫn là các vật dụng gắn với sinh hoạt thường ngày. Real Simple dẫn lời các chuyên gia lưu trú cho biết khách thường bỏ quên kính mắt, thuốc kê đơn, thẻ ngân hàng, gối cá nhân hay giày dép vì nhịp di chuyển vội vàng khi du lịch. Không ít món bị kẹt dưới gầm giường, lẫn trong chăn ga hoặc nằm khuất sau rèm cửa nên chủ nhân chỉ phát hiện khi đã rời thành phố.

Theo các chuyên gia du lịch, việc rời khỏi môi trường quen thuộc khiến con người dễ mất tập trung hơn bình thường. Giáo sư Charan Ranganath thuộc Đại học California Davis nhận định trên Hotels.com, kỳ nghỉ giúp con người thư giãn, nhưng đồng thời cũng làm gián đoạn các thói quen ghi nhớ thường ngày. Đây là lý do nhiều người quên đồ ngay cả khi đó là vật có giá trị cao hoặc gắn với đời sống cá nhân.