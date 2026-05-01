Bên trong khách sạn view 'triệu đô' ngắm pháo hoa 30/4 ở TP.HCM

Từ khách sạn và nhà hàng trên tòa nhà cao nhất Việt Nam, tôi ngắm pháo hoa 30/4 rực sáng bầu trời TP.HCM. Kỳ staycation trọn vẹn, dù đôi lúc ảnh hưởng vì lượng khách tăng cao.

Sau một ngày gặp gỡ bạn bè, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tôi quyết định dành tặng bản thân kỳ "staycation" (du lịch tại chỗ) ngay ở trung tâm TP.HCM. Đó là một đêm nghỉ dưỡng tại phòng khách sạn nằm trên tầng 62 của tòa nhà cao nhất thành phố. Với tầm nhìn toàn cảnh, ôm trọn sông Sài Gòn đoạn qua trung tâm, căn phòng có thể giúp tôi tận hưởng thời khắc pháo hoa rực rỡ từ một góc nhìn khác biệt.

Sau những ngày dài vùi mình vào công việc, tôi cần một khoảng nghỉ để nạp lại năng lượng, nhưng vẫn muốn có thêm trải nghiệm mới. Do đó, một đêm sống trọn vẹn với chính mình giữa những tầng mây, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ, chính là phần thưởng xứng đáng nhất.

Tận hưởng sự yên bình

Để đảm bảo có được vị trí ưng ý, tôi đã liên hệ đặt phòng từ cách đây 2 tuần. Tôi chọn căn phòng có 2 giường đơn với mức giá 4,3 triệu đồng cho một đêm bởi ban đầu dự định có thêm bạn bè.

Tôi check-in lúc 16h, thời điểm thành phố vẫn còn nắng gắt. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, điều khiến tôi ấn tượng đầu tiên là lớp kính cao từ sàn đến trần. Toàn bộ không gian như bức tranh 360 độ ôm trọn lấy thành phố nhộn nhịp bên dưới. Thành phố trải dài, những con đường nhỏ dần thu lại thành những vệt chuyển động.

Căn phòng mang tông màu trang nhã từ thảm, bàn ghế đến tủ kệ, tạo cảm giác thanh lịch và dễ chịu. Điểm cộng lớn nhất là chiếc nệm êm ái cùng những chiếc gối mềm mại; chỉ cần ngả lưng, cảm giác đầu và cổ được nâng niu, chìm nhẹ vào trong, khiến mọi mệt mỏi của những ngày làm việc căng thẳng cứ thế mà tan biến.

Khách sạn trang bị hệ thống điều khiển thông minh qua bảng điện tử cảm ứng hiện đại. Thú vị nhất là bảng điều khiển ngay tại đầu giường, cho phép tôi tùy chỉnh toàn bộ hệ thống đèn trong phòng mà không cần bước xuống sàn.

Tuy nhiên, lớp kính bao quanh cũng mang lại một điểm trừ. Giữa cái nóng đầu mùa hè ở TP.HCM, dù đã bật điều hòa, nếu kéo hết rèm để ngắm cảnh, nhiệt độ trong phòng vẫn không mát như tôi kỳ vọng.

Để “hạ nhiệt”, tôi thưởng cho mình trái dừa tươi và hai thanh socola, món quà chào mừng từ khách sạn. Giữa không gian yên tĩnh, tách biệt hẳn với sự xô bồ ngoài kia, tôi cứ ngồi đó nhâm nhi ngụm nước dừa mát lạnh rồi thong dong ngắm nhìn thành phố bên dưới. Cảm giác lúc ấy thực sự rất dễ chịu.

Tôi vào phòng tắm, bật một playlist yêu thích rồi ngâm mình trong bồn nước ấm. Cảm giác nóng nực và mệt mỏi sau một ngày dần dịu lại. Không còn tiếng ồn bên ngoài, chỉ còn lại âm nhạc và sự yên tĩnh, đủ để tôi thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian cho riêng mình.

Khi bước ra khỏi phòng tắm và bắt đầu trang điểm, ánh sáng bên ngoài đã dịu lại. Hoàng hôn phủ một lớp màu hồng nhẹ lên toàn bộ thành phố. Từ tầng 62, mọi thứ trông chậm hơn, gần như có chút gì đó “nên thơ” dù vẫn là những tòa nhà quen thuộc, chỉ là nhìn từ một góc độ mới.

Tôi tự pha cho mình một tách trà nóng từ khu vực minibar, nơi cũng có sẵn những gói cà phê cho những ai cần sự tỉnh táo. Ngồi bên khung kính sát trần, tôi chậm rãi nhấm nháp vị trà thanh nhẹ, lặng lẽ quan sát đường chân trời đang mờ dần trong ánh hoàng hôn rực rỡ trước khi nhường chỗ cho màn đêm.

Hẹn hò với chính mình và ngắm pháo hoa từ tầng 66

Tối nay, tôi muốn chiêu đãi bản thân bằng một bữa ăn lãng mạn tại nhà hàng buffet hải sản nằm ở tầng 66. Trong không gian sang trọng, tôi nhờ nhân viên gợi ý một chỗ ngồi lý tưởng và may mắn được sắp xếp tại góc bàn sát cửa kính. Từ đây, tầm nhìn thu trọn trung tâm thành phố thân quen. Từng con đường hiện ra như bức tranh ánh sáng với những tòa nhà rực rỡ và dòng xe cộ nối đuôi nhau như những dải lụa màu bất tận.

Vé buffet hải sản ngày thường tại đây có giá khoảng 1,8 triệu đồng, nhưng vào dịp lễ tăng lên 2,6 triệu đồng, chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ. Với mức giá này, tôi đặt kỳ vọng khá cao vào chất lượng món ăn.

Khu vực buffet được bày trí gọn gàng, ánh sáng vừa đủ để tôn lên màu sắc của từng món. Nguyên liệu quen thuộc trong phân khúc cao cấp như tôm hùm, bò Wagyu, cua Cà Mau, hàu Pháp… xuất hiện đầy đủ, được chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Vốn là một tín đồ của hải sản, tôi bắt đầu "khai tiệc" với tôm hùm. Tôi chọn cả hai cách chế biến vị nguyên bản để cảm nhận độ tươi và nướng phô mai béo ngậy. Để đi kèm với món chính, tôi chọn trà me, thức uống sáng tạo riêng của nhà hàng. Vị ngọt của thịt tôm hùm khi kết hợp với vị ngọt thanh từ me tạo cảm giác khá hài hòa. Đặc biệt, độ chua nhẹ của me giúp cân bằng phần béo từ phô mai, khiến tôi có thể ăn thêm mà không bị ngán.

Ngoài hải sản, menu buffet khá đa dạng. Quầy xà lách có nhiều loại rau củ tươi, quầy khai vị nổi bật với sushi và các món ăn kèm như bò hầm, sườn xào chua ngọt, gà nướng. Khu súp và món nóng cũng có nhiều lựa chọn.

Đặc biệt, tôi không thể bỏ lỡ món "phở chọc trời" danh tiếng. Để không bị quá no, tôi nhờ nhân viên làm một tô nhỏ. Trải nghiệm đáp ứng kỳ vọng khi nước dùng trong, ngọt thanh và thịt bò Wagyu mềm, trọn vẹn hương vị.

Vừa thưởng thức bữa tối, tôi vừa ngắm nhìn phố phường tấp nập bên dưới. Khi tôi chuyển sang quầy tráng miệng với bánh ngọt và kem cũng là lúc bầu trời đêm bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ. Cả nhà hàng như ngừng lại một nhịp, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa kính. Trong không gian hân hoan, chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tôi khép lại buổi hẹn hò với chính mình bằng món bánh su kem hạt điều tại quầy tráng miệng. Vị bùi thơm của hạt điều hòa cùng lớp kem béo nhẹ, ngọt thanh như một nốt nhạc cuối dịu dàng, kết thúc trọn vẹn một ngày tận hưởng đầy cảm xúc.

Dù cách bố trí bàn ghế đẹp mắt và có khoảng cách, song vì không gian được thiết kế kính bao quanh, tiếng ồn từ các cuộc trò chuyện hân hoan cộng hưởng lại đôi khi khiến không khí trở nên hơi náo nhiệt quá mức so với mong đợi về một bữa tối lãng mạn.

Nhìn chung, với mức chi phí tổng cộng cho cả phòng nghỉ và bữa tối buffet thượng hạng, đây vẫn là trải nghiệm xứng đáng để đầu tư cho bản thân. Dù còn vài điểm chưa trọn vẹn do dịp lễ đông khách, nhưng khoảnh khắc ngắm pháo hoa từ trên cao đủ để bù lại tất cả.

Sau bữa tối, tôi trở về căn phòng “trên mây” và thả mình vào chiếc nệm êm ái, ngủ một giấc thật sâu. Mọi lo toan được để lại sau cánh cửa, chỉ còn lại sự thư thái để sẵn sàng thức dậy vào sáng mai, đắm mình trong làn nước ấm tại hồ bơi vô cực tầng 47 và đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới.