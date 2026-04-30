Pháo hoa 'ôm trọn' bầu trời TP.HCM tối 30/4

Tối 30/4, bầu trời TP.HCM bừng sáng với màn pháo hoa rực rỡ, sắc màu lan tỏa khắp không gian, tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách chiêm ngưỡng.

Pháo hoa "thắp sáng" sông Sài Gòn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, TP.HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp trải đều từ trung tâm thành phố, Bình Dương đến Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đúng 21h, bờ sông Sài Gòn trở thành tâm điểm khi những màn pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời. Từ bãi bắn đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) đến tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), các điểm trình diễn hòa nhịp, tạo nên bức tranh ánh sáng trải dài, ôm trọn không gian đô thị. Những chùm pháo rực rỡ liên tiếp bung nở, phản chiếu xuống mặt nước, thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về chiêm ngưỡng, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa lòng thành phố.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông kín người

Từ khoảng 19h tối 30/4, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân và du khách đổ về tham quan, vui chơi và chờ xem pháo hoa. Dòng người đổ về phố đi bộ từ khá sớm khiến khu vực nhanh chóng đông kín. Nhiều người lựa chọn di chuyển bằng metro để tránh ùn tắc, rút ngắn thời gian đi lại. "Tôi đi metro mất khoảng 30 phút, đến nơi từ sớm nhưng đã thấy rất đông. Không khí rất vui, ai cũng háo hức đi chơi lễ", Phan Tuyết Nhi (23 tuổi, phường Long Bình) nói. Không gian phố đi bộ được trang trí rực rỡ với chương trình "Tình Ca Đất Nước", kết hợp hệ thống ánh sáng nổi bật về đêm, góp phần tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách. Nhiều du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự thích thú khi hòa mình vào bầu không khí sôi động tại đây.