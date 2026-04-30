Xếp hàng đông nghịt ở cửa khẩu Lào Cai chờ du lịch Trung Quốc

Ngay từ sáng sớm 30/4, cửa khẩu quốc tế Lào Cai ghi nhận hàng nghìn du khách xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Lượng khách tăng mạnh so với kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.

'Biển người' xếp hàng ở cửa khẩu Lào Cai chờ du lịch Trung Quốc Lượng khách qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ngày 30/4 được ghi nhận đông nhất trong hai kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4.

6h48 ngày 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng dài du khách đổ về Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Lượng khách được ghi nhận tăng mạnh so với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "một số công ty du lịch xếp hàng từ 22h ngày 29/4" để giữ chỗ.

"Cơ quan chức năng yêu cầu tất cả rời đi và chỉ bắt đầu xếp hàng từ 7h ngày 30/4", Ngọc Châm, đại diện công ty Top One Travel, chuyên tour đường bộ Trung Quốc, nói với Tri Thức - Znews.

Đơn vị này phục vụ khoảng 700 khách trong ngày 29/4 và khoảng 1.300 khách trong ngày 30/4, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ. Ngoài Lào Cai, các tuyến qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh) cũng được khai thác.

Theo Ngọc Châm, các đoàn đi bằng hộ chiếu tại cửa khẩu Lào Cai có thời gian thông quan nhanh do hồ sơ được chuẩn bị trước. Đoàn sớm nhất xuất cảnh khoảng 7h40, trong khi các đoàn muộn hoàn tất sau 9h. Với khách sử dụng sổ thông hành, thời gian xếp hàng bắt đầu từ khoảng 8h30 và hoàn tất trước 12h.

Khách Việt xếp hàng đông nghịt chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc sáng 30/4. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Tại cửa khẩu Hữu Nghị và Móng Cái, thời gian thông quan kéo dài hơn do hạn chế số làn nhập cảnh phía Trung Quốc, với đoàn muộn nhất hoàn tất vào khoảng 14h. Thời gian chờ dao động tùy điểm, tại Lào Cai khoảng 2 tiếng, trong khi Hữu Nghị và Móng Cái có thể từ 1,5-5 tiếng, nhất là với các đoàn đông.

"Dù lượng khách tăng cao và các đoàn phải xếp hàng kéo dài, không xảy ra tình trạng quá tải. Công tác phân luồng và điều tiết tại cửa khẩu được duy trì ổn định", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết hơn 5.000 người đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc trong sáng 30/4, cao gấp ba lần so với ngày 29/4. "Đây có thể là ngày cao điểm nhất trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, vượt cả dịp Giỗ Tổ Hùng Vương", vị này nhận định.

Theo Ngọc Châm, lượng khách Việt đi Trung Quốc bằng đường bộ năm nay tăng mạnh, ước tính có thể gấp đôi so với năm trước. Các tour phổ biến kéo dài 3-7 ngày, với tuyến Bình Biên - Mông Tự có giá từ khoảng 3,9-5,9 triệu đồng, trong khi tuyến Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila dao động 7,5-13 triệu đồng tùy lịch trình.

Các đoàn khách Việt đổ xô đi du lịch Trung Quốc bằng đường bộ sáng 30/4. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Xu hướng khách Việt du lịch Trung Quốc bằng đường bộ bùng nổ những năm gần đây nhờ nhiều yếu tố. Thứ nhất, điều kiện xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu giữa hai nước được cải thiện, giúp thủ tục thuận tiện hơn. Các tuyến du lịch đường bộ cũng đã được khôi phục và đa dạng hóa sau thời gian gián đoạn.

Thứ hai, yếu tố chi phí đóng vai trò quan trọng trong quyết định của du khách. So với đường hàng không, tour đường bộ có giá thấp hơn, phù hợp với nhiều nhóm khách, đặc biệt gia đình hoặc khách đi theo đoàn. Lịch trình linh hoạt, ít biến động hơn so với tour bay, vốn phụ thuộc vào giá vé và kế hoạch khai thác của hãng hàng không, cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu.

"Ngoài ra, khách đi đường bộ thường có xu hướng đặt dịch vụ sát ngày khởi hành nhưng vẫn dễ dàng tìm được tour phù hợp. Trong bối cảnh giá vé máy bay biến động và chi phí tăng cao, xu hướng chuyển sang du lịch Trung Quốc bằng đường bộ ngày càng rõ nét", Ngọc Châm nói.

Toàn cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. Ảnh: Việt Linh.

