Khách Trung Quốc đã khác vào 'tuần lễ vàng' 1/5

Chi phí nhiên liệu hàng không leo thang cùng những bất ổn về các đường bay quốc tế đang thúc đẩy xu hướng chuyển dịch từ du lịch nước ngoài sang trong nước tại Trung Quốc.

Du khách mặc trang phục thời nhà Thanh tạo dáng chụp ảnh trước Tháp Trống tại Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2025.

Kỳ nghỉ lễ Lao động tại Trung Quốc năm nay kéo dài 5 ngày (1-5/5). Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Qunar cho thấy lượng đặt các chuyến đi nội địa đường dài, trên 800 km, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng đặt phòng khách sạn tại các thành phố hạng 3 và các đô thị nhỏ tăng gấp đôi.

Theo báo cáo của nền tảng du lịch Tuniu, lượng đặt tour trọn gói nội địa dịp này tăng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các tour tự lái tăng hơn 50%, còn du lịch tự túc tăng gần 20%, China Daily đưa tin.

Khi du lịch nước ngoài trở nên khó dự đoán, nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn các trải nghiệm nội địa mang tính thư giãn và "đắm mình" hơn. Một trong những xu hướng nổi bật là "du lịch nằm yên", nghĩa là tận hưởng kỳ nghỉ nhẹ nhàng tại các thành phố nhỏ, lưu trú ở khách sạn cao cấp với chi phí chỉ bằng một phần so với các đô thị lớn.

Qi, một nhân viên văn phòng tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), đã chọn Gia Ngư, một huyện nhỏ cách nhà khoảng một giờ lái xe. "Quyết định đi du lịch ngay gần nơi mình sống khiến tôi cảm thấy thoải mái", cô nói, cho biết đã đặt được khách sạn rất đẹp với giá chỉ bằng 1/3 so với ở thành phố lớn, tiết kiệm khoảng 1.000 nhân dân tệ ( 146 USD ).

Một du khách khác tên Lữ Thanh sống tại Bắc Kinh, vốn thường đưa con ra nước ngoài mỗi dịp nghỉ, lần này chọn Lô Châu (tỉnh Tứ Xuyên) vốn là điểm đến ít được biết đến. "Bay sang châu Âu quá đắt nếu không quá cảnh Trung Đông, còn các đường bay Đông Nam Á thì thiếu ổn định", cô cho biết.

Du khách đi bộ trên sân ga tại ga tàu hỏa Nam Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc, trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày, năm 2025.

Dữ liệu từ Qunar cho thấy lượng đặt khách sạn tại Định An (Hải Nam) tăng 8,7 lần so với cùng kỳ, Lô Châu tăng gấp 5 lần và Trung Sơn (Quảng Đông) tăng gấp 4 lần. Giá trung bình của khách sạn cao cấp tại các thành phố nhỏ thấp hơn hơn 40% so với Bắc Kinh và Thượng Hải, thậm chí một số khách sạn hạng sang cấp huyện chỉ khoảng 300 nhân dân tệ mỗi đêm trong cao điểm lễ.

Tuniu cho biết làn sóng du lịch tại Chiết Giang dự kiến khởi động sớm nhờ kỳ nghỉ xuân, tạo nên kỳ nghỉ kéo dài kiểu "3+5" (3 ngày nghỉ xuân kết hợp 5 ngày nghỉ lễ). Trong giai đoạn này, lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa tăng 135% so với cùng kỳ.

Theo Qunar, số chuyến đi vào các cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ tăng 20%, trong khi giá vé máy bay khứ hồi rẻ hơn khoảng 40% so với bay vào ngày 30/4 hoặc 5/5. Đồng thời, lượng đặt hành trình nhiều điểm đến tăng 118%, còn du lịch tự lái tăng gần 60%.

Chu Vĩ Hồng, Phó tổng giám đốc Spring Tour - công ty du lịch thuộc Tập đoàn Spring có trụ sở tại Thượng Hải - cho biết du lịch nội địa nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế trong dịp này. "Số lượng chuyến đi nội địa đặt qua nền tảng của chúng tôi tăng 20% so với cùng kỳ", ông nói.

Lữ Ninh, Viện trưởng Khoa Du lịch, Đại học nghiên cứu quốc tế Bắc Kinh, nhận định sự chuyển dịch từ du lịch nước ngoài cao cấp sang các chuyến đi nội địa đường dài sẽ thúc đẩy đổi mới sản phẩm du lịch trong nước.

"Du lịch tham quan truyền thống đang dần nhường chỗ cho trải nghiệm đắm mình, điểm đến ngách, kỳ nghỉ 'xa xỉ nhẹ' và các hành trình tự lái dạng vòng cung", bà nói, nhận định du khách ngày càng ưu tiên yếu tố an toàn, trải nghiệm sâu và giá trị chi tiêu. Họ cũng đánh giá cao hơn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa trong nước.

Du khách mặc trang phục thời nhà Thanh tham quan Cung Vương Phủ Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2025.