Bất lực trước trào lưu vắt vẻo ôm cây chụp ảnh ở Hong Kong

Nhiều du khách trèo, ôm cây để chụp ảnh tại các điểm du lịch Hong Kong khiến một số cây bị cong, lộ rễ và hư hại, làm dấy lên tranh cãi về văn hóa check-in bất chấp cảnh báo.

Du khách đánh đu lên cây để chụp ảnh tại Long Ke Wan, thuộc Công viên Quốc gia Đông Sai Kung. Ảnh: Xiaohongshu.

Trào lưu ôm, vắt vẻo trên cây chụp ảnh đang gây tranh cãi ở Hong Kong (Trung Quốc), thường được thực hiện tại các cây xanh trên đường mòn MacLehose, khu Long Ke Wan và một số khu vực thuộc vùng nông thôn Sai Kung. Hành động khiến một số cây tại đây bị cong, nghiêng, lộ rễ hoặc có dấu hiệu hư hại do liên tục chịu sức nặng từ người leo trèo.

Theo tờ HK01, vụ việc khiến dư luận bức xúc vì nhiều khu vực đã được chính quyền Hong Kong đặt biển cảnh báo, yêu cầu du khách không leo trèo do nguy hiểm và có thể gây hư hại cây. Tuy nhiên, một số người vẫn phớt lờ, tiếp tục tiếp cận các cành cây bị rào chắn để chụp ảnh.

Người địa phương cho biết từng chứng kiến du khách xếp hàng chờ ôm cây. Thậm chí, khi được nhắc nhở, một số người phản ứng gay gắt.

Cây tại nhiều điểm du lịch ở Hong Kong trở thành "nạn nhân" của trào lưu ôm cây chụp ảnh. Ảnh: @greenhopehk/Threads.

Tại đường mòn MacLehose, các hình ảnh chia sẻ cho thấy nhiều cành cây rũ xuống, thân cây cong lệch và phần rễ trồi lên khỏi mặt đất. Với cây non hoặc cây có thân nhỏ, việc du khách liên tục bám, kéo và đè lên có thể làm giảm khả năng đứng vững, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Long Ke Wan, thuộc Công viên Quốc gia Đông Sai Kung. Ngày 18/4, một video lan truyền Threads cho thấy nhiều người trèo cây, thậm chí dùng cành cây để đu người như tập hít xà nhằm chụp ảnh.

Trước đó, nhóm bảo vệ môi trường Green Hope tại công viên cho biết từng phát hiện một cây non trong khu vực này bị nghiêng rõ rệt sau khi nhiều du khách ôm và tạo dáng liên tục.

Theo Chương 96 của luật Hong Kong về rừng và vùng nông thôn, việc tự ý chặt phá, hủy hoại hoặc làm hư hại cây cối, thực vật trên đất thuộc sở hữu chính phủ, bao gồm các công viên quốc gia, là hành vi bị cấm. Người vi phạm có thể bị phạt tối đa 25.000 HKD và phạt tù một năm.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về ý thức của du khách tại các điểm đến tự nhiên. Các nhóm môi trường kêu gọi người tham quan tuân thủ cảnh báo, giữ khoảng cách với cây cối bị rào chắn và không biến thiên nhiên thành đạo cụ để phục vụ ảnh check-in.