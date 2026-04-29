VUI-Fest Ha Long: Điểm đến đa trải nghiệm hút khách dịp 30/4-1/5

Tọa lạc tại Sun Porto Town, Sun Elite City và khu vực ngọn hải đăng (đường Kỳ Quan, Bãi Cháy), VUI-Fest Ha Long khai trương ngày 25/4 thu hút hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan mua sắm và trải nghiệm. Sự kiện hứa hẹn là điểm đến cực hot tại Quảng Ninh trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Tổ hợp giải trí - ẩm thực - nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình ảnh “thương cảng phồn hoa”, tái hiện tinh thần giao thương sầm uất của Hạ Long xưa trong diện mạo hiện đại, quy tụ hàng trăm gian hàng trải dài theo tuyến phố ven biển. Không gian mở hướng thẳng ra bến du thuyền giúp nơi đây trở thành chợ đêm duy nhất tại Việt Nam vừa nằm bên biển, vừa kết nối với trải nghiệm du lịch đường thủy.
Ngay từ tối khai trương, tuyến phố đi bộ đông kín người, tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói tạo nên nhịp sống sôi động tại Bãi Cháy. VUI-Fest Ha Long được tổ chức như tổ hợp trải nghiệm tổng hợp, nơi mỗi bước chân mở ra hoạt động mới: Xem biểu diễn nghệ thuật, khám phá ẩm thực, mua sắm quà tặng hay đơn giản là dạo biển trong không khí lễ hội.
Một trong những sức hút lớn nhất của VUI-Fest là hệ thống gần 100 kiosk ẩm thực đa dạng, quy tụ từ đặc sản Quảng Ninh đến món ăn quốc tế. Nhiều du khách gọi nơi đây là “chợ đêm nhiều đồ ăn ngon nhất Quảng Ninh”, bởi chỉ trong tuyến phố ngắn, họ có thể thưởng thức từ hải sản tươi sống, đồ nướng, trà sữa, dừa dầm đến đặc sản “đất mỏ”. Ẩm thực tại VUI-Fest Ha Long không chỉ để ăn, mà còn là một phần của trải nghiệm du lịch. Những quầy hàng mở, bếp nướng nghi ngút khói, tiếng mời chào tạo nên tinh thần của thương cảng sầm uất giữa đời sống hiện đại. Đặc biệt, du khách có thể tham gia trải nghiệm thú vị như câu mực tại chỗ rồi chế biến món đơn giản như mì tôm mực, mực hấp với giá chỉ từ 50.000 đồng.
Bên cạnh món ăn địa phương, khu vực mini bar với phong cách thùng gỗ ven biển cũng thu hút du khách. Không gian giúp trải nghiệm đêm tại Hạ Long trở nên trọn vẹn hơn: Không chỉ ăn uống, vui chơi mà còn là tận hưởng nhịp sống thư thái bên biển. Đó là điều mà trước đây du khách thường phải tìm đến thành phố du lịch quốc tế mới có thể cảm nhận.
Song song với khu ẩm thực, gian hàng sáng tạo mang đến nhiều sản phẩm thủ công, quà lưu niệm thiết kế riêng và hoạt động tương tác thú vị. Tinh thần giao thương của “thương cảng phồn hoa” được tái hiện qua từng khu trải nghiệm. Du khách không chỉ mua sắm, mà còn trực tiếp tham gia vào câu chuyện văn hóa các vùng miền.
Tâm điểm của đêm khai trương là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ - biểu tượng của du lịch miền di sản. Sáu chiếc thuyền buồm đỏ xuất hiện trong đội hình đồng bộ, di chuyển trên mặt nước cùng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng, hợp thành hình tượng “con rồng ánh sáng” vươn mình trên vịnh. Hình ảnh cánh buồm đỏ không chỉ tạo ấn tượng thị giác mà còn gợi nhắc ký ức về Hạ Long của những chuyến thuyền mộc no gió, của thương cảng xưa từng sầm uất trên tuyến giao thương vùng Đông Bắc. Ngay sau thủy diễn là màn pháo hoa tầm cao kéo dài với hàng nghìn quả pháo cùng hơn 50 hiệu ứng đa tầng, biến VUI-Fest thành chợ đêm duy nhất tại Việt Nam có trình diễn pháo hoa nghệ thuật ngay trong không gian hoạt động thường nhật.
Đây không chỉ là show giải trí mà còn được xem như món quà Sun Group tặng người dân Quảng Ninh và du khách nhân dịp lễ lớn, đồng thời kỷ niệm Ngày Giải phóng Vùng mỏ 25/4. Chị Đinh Thúy Hòa, du khách từ Hà Nội, cho biết: “Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng, đặc biệt là khoảnh khắc bài hát Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai của Tùng Dương vang lên phần cuối chương trình, khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào, tự hào dân tộc tràn ngập trong tim. Hình ảnh chiếc thuyền buồm đỏ xuất hiện dưới màn pháo hoa rợp trời càng làm tôi ấn tượng. Đã rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy hình ảnh cổ kính, đặc trưng của Hạ Long nhưng được khôi phục, làm mới và làm đẹp hơn”.
Nhiều du khách tập trung ở khu vực khán đài và phía trước ngọn hải đăng để chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h30 hàng ngày. Khoảnh khắc hàng nghìn người dân và khách du lịch cùng ngước nhìn bầu trời pháo hoa bên bến du thuyền tạo hình ảnh rất khác của du lịch Hạ Long: Trẻ trung, hiện đại và giàu trải nghiệm hơn.
Khu vực ngọn hải đăng, “trái tim” của VUI-Fest Ha Long, tiếp tục trở thành điểm nhấn mới khi show 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” dự kiến ra mắt đầu tháng 5. Câu chuyện vùng đất di sản sẽ được kể bằng ánh sáng, công nghệ và nghệ thuật trình diễn hiện đại ngay trên nền cảnh quan thiên nhiên của vịnh. Với VUI-Fest Ha Long, Quảng Ninh không chỉ có thêm chợ đêm, mà đang từng bước định hình “thành phố không ngủ” bên bờ di sản - nơi du khách có lý do ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều và quay trở lại nhiều lần.