VUI-Fest Ha Long: Điểm đến đa trải nghiệm hút khách dịp 30/4-1/5

Một trong những sức hút lớn nhất của VUI-Fest là hệ thống gần 100 kiosk ẩm thực đa dạng, quy tụ từ đặc sản Quảng Ninh đến món ăn quốc tế. Nhiều du khách gọi nơi đây là “chợ đêm nhiều đồ ăn ngon nhất Quảng Ninh”, bởi chỉ trong tuyến phố ngắn, họ có thể thưởng thức từ hải sản tươi sống, đồ nướng, trà sữa, dừa dầm đến đặc sản “đất mỏ”. Ẩm thực tại VUI-Fest Ha Long không chỉ để ăn, mà còn là một phần của trải nghiệm du lịch. Những quầy hàng mở, bếp nướng nghi ngút khói, tiếng mời chào tạo nên tinh thần của thương cảng sầm uất giữa đời sống hiện đại. Đặc biệt, du khách có thể tham gia trải nghiệm thú vị như câu mực tại chỗ rồi chế biến món đơn giản như mì tôm mực, mực hấp với giá chỉ từ 50.000 đồng.