Những trò chơi kỷ lục thế giới nên trải nghiệm ở Sun World Vũng Tàu

Đón kỳ nghỉ lễ từ Giỗ tổ Hùng Vương tới 30/4, công viên nước Aqua Adventure - Sun World Vũng Tàu mở cửa tất cả ngày trong tuần từ 17/4, mang tới những trải nghiệm đẳng cấp.

Dưới đây là những trải nghiệm mà bạn nhất định phải thử khi đến công viên giải trí biển lớn nhất Đông Nam Bộ dịp này.

Những trò chơi nhất định nên thử

Thuyền nhân giao đấu

Là một trong những trải nghiệm cảm giác mạnh thú vị nhất tại Sun World Vũng Tàu, “Thuyền nhân giao đấu” đạt kỷ lục “siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới”. Những đường trượt “tách nhập” xuất thần sẽ mang đến cuộc đua tốc độ đầy hồi hộp và kịch tính, cho phép 10 người cùng lúc tham gia tranh tài.

“Thuyền nhân giao đấu” là một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại công viên nước Aqua Adventure - Sun World Vũng Tàu.

Từ đỉnh tháp, du khách sẽ lao xuống những đường trượt dốc với tốc độ chóng mặt. Với hệ thống đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, mỗi lần trượt đều có thể trở thành một cuộc đua cạnh tranh quyết liệt. Nếu đi cùng đội nhóm, tiếng cổ vũ bên ngoài, hòa với tiếng hét phấn khích trong đường trượt sẽ tạo nên không khí đầy hứng khởi.

Ốc đảo phiêu lưu

Là tổ hợp 8 đường trượt cho trẻ em, trong đó đường trượt kỷ lục dài gần 100 m, thiết kế theo mô hình water coaster (tàu lượn nước) dành riêng cho trẻ em, “Ốc đảo phiêu lưu” mang đến trải nghiệm khác biệt so với các máng trượt thông thường. Đường trượt uốn lượn không chỉ tạo sự thú vị về thị giác mà còn mang lại cảm giác khám phá khi trẻ đi xuyên qua các đoạn ống có hình dáng khác nhau.

“Ốc đảo phiêu lưu” mang đến trải nghiệm khác biệt so với các máng trượt thông thường.

Du khách sẽ di chuyển trên những chiếc thảm đóng vai trò như một toa tàu nhỏ, lướt qua những địa hình được mô phỏng theo nhịp điệu của tàu lượn siêu tốc. Thiết kế theo công nghệ giải trí hiện đại sẽ giúp du khách nhí cảm nhận lực hướng tâm nhẹ nhàng khi qua các khúc quanh và sự thay đổi cao độ một cách nhịp nhàng.

Vịnh phồn hoa

Bể tạo sóng khổng lồ rộng 6.000 m2 tại Sun World Vũng Tàu ứng dụng công nghệ hiện đại tạo ra những con sóng cao tới 2,2 m, mang đến cảm giác như đang tắm biển thực sự. Được bố trí thành hai khu vực riêng biệt cho người lớn và trẻ em, các bé có thể thoải mái chơi đùa giữa những con sóng nhân tạo an toàn. Trong khi đó, bố mẹ vẫn có không gian trải nghiệm bể tạo sóng riêng.

Hải lưu vô cực

Lần đầu tiên tại Việt Nam, du khách sẽ được chu du trên những chiếc phao để vượt qua dòng nước xiết, thác ghềnh và các chướng ngại vật bất ngờ trên dòng sông thử thách. Mỗi khúc cua, dốc dựng đều ẩn chứa những thử thách mới, đòi hỏi du khách linh hoạt xử lý tình huống và đón nhận sự phấn khích của trò chơi.

Du khách sống trong bầu không khí đầy kịch tính xuyên suốt hành trình.

Sông lười 650 m

Sau những trò chơi mạnh mẽ, du khách có thể nghỉ ngơi và thư giãn trên sông lười dài 650 m - dài nhất trong hệ thống công viên nước Sun World. Trên những chiếc phao tròn, du khách sẽ được dòng nước nhẹ nhàng đưa đi qua những khu vườn xanh mát bóng dừa, những cây cầu nhỏ xinh.

Thả mình trôi theo dòng nước ở sông lười.

Đây là khoảng thời gian lý tưởng để hồi sức, ngắm nhìn thiên nhiên và hít thở gió biển Vũng Tàu, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn khó quên.

Thế giới trò chơi đa dạng cho mọi lứa tuổi

Trên diện tích 15 ha phủ bóng 10.000 gốc dừa, công viên nước Aqua Adventure của Sun World Vũng Tàu còn nhiều trò chơi hiện đại. Du khách yêu thích cảm giác mạnh có thể thử sức với những đường trượt mang lại tâm thế chinh phục sự mạo hiểm như “Rắn nước trở mình”, “Huyền thoại sóng khơi” và “Trăn nước kỳ thú”. Các gia đình có trẻ nhỏ sẽ yêu thích “Ốc đảo phiêu lưu”, “Đại thủy chiến thuyền thúng” và “Cù lao kỳ thú”. Trong khi “Xoáy nước cồn phụng” và “Mê lộ rừng tràm” mang đến những trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa phiêu lưu và thư giãn.

Đánh dấu cột mốc là công trình đầu tiên của Sun Group vận hành tại TP.HCM, Sun World Vũng Tàu áp dụng chính sách giá vé các ngày trong tuần chỉ 199.000 đồng/người. Đặc biệt, sinh viên mua vé trực tiếp tại quầy sẽ được giá ưu đãi 100.000 đồng/người. Combo vui chơi kèm buffet có giá 450.000 đồng/người lớn; 350.000 đồng/trẻ em.

Dịp thứ bảy, chủ nhật và lễ Tết, Sun World Vũng Tàu áp dụng giá vé 300.000 đồng/người lớn, 250.000 đồng/trẻ em. Combo vui chơi kèm buffet trong dịp này có giá 550.000 đồng/người lớn, 450.000 đồng/trẻ em.

Chuỗi nhà hàng buffet đáp ứng đa dạng nhu cầu ẩm thực của du khách.

Bên cạnh hệ thống trò chơi kỷ lục, Sun World Vũng Tàu được đầu tư đồng bộ hệ sinh thái tiện ích hiện đại với chuỗi nhà hàng buffet trong nhà và ngoài trời, đáp ứng nhu cầu cho hàng nghìn du khách, các outlet ẩm thực và quầy dịch vụ tiện nghi.

Với những trải nghiệm độc đáo, công viên nước Aqua Adventure - Sun World Vũng Tàu hứa hẹn trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách khi đến TP.HCM. Đặc biệt, với công suất phục vụ hàng chục nghìn du khách, được thiết kế với khả năng vận hành 24/7, Sun World Vũng Tàu sẽ đáp ứng nhu cầu giải nhiệt của hàng triệu du khách tại vùng biển du lịch Vũng Tàu danh tiếng trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè sắp tới.