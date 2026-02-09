Bà Nà tự ươm trồng 1 triệu bông tulip cùng 36 giống hoa mừng Tết 2026

Sun World Ba Na Hills bước vào mùa lễ hội tulip quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng một triệu bông tulip đồng loạt khoe sắc trên đỉnh núi đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Lễ hội diễn ra liên tục từ ngày 5/2 đến 31/3, kéo dài suốt 2 tháng - quãng thời gian trưng bày hiếm thấy đối với một lễ hội hoa tulip ngoài trời tại Việt Nam.

Lễ hội tulip lớn nhất với một triệu bông đủ màu sắc

Lễ hội tulip trên mây 2026 không chỉ gây ấn tượng về quy mô mà còn đánh dấu bước chuyển mới trong cách Bà Nà tổ chức các mùa hoa. Thay vì giới hạn trong một khu vực riêng biệt, tulip năm nay hiện diện trên toàn bộ đỉnh núi.

Từ các vườn hoa trung tâm, quảng trường lớn, những lối đi đến khu vực lâu đài với không gian mở, sắc tulip trải dài liên tục, khiến hành trình tham quan trở thành dòng chảy liền mạch của mùa xuân giữa mây trời.

Khoảng một triệu bông tulip đồng loạt khoe sắc trên đỉnh Sun World Ba Na Hills.

Quy mô và chủng loại hoa là yếu tố tạo nên khác biệt rõ nét cho lễ hội năm nay. Tổng cộng 36 giống tulip nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan được tuyển chọn, ghi nhận số lượng giống và màu sắc nhiều nhất từ trước đến nay tại Bà Nà.

Bảng màu trải rộng từ những gam quen thuộc như đỏ, vàng, hồng đến tím, cam và trắng, được bố trí luân phiên giữa các khu vực, tạo nên sự chuyển sắc mềm mại trong không gian núi cao. Trong đó, các giống tulip đỏ, vàng và hồng giữ vai trò chủ đạo nhờ khả năng tạo điểm nhấn thị giác mạnh và phù hợp với điều kiện trưng bày ngoài trời.

Toàn bộ củ tulip đều được tuyển chọn theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kích thước và chất lượng nhằm đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, hoa nở đúng màu và giữ được độ bền trong suốt thời gian trưng bày. 100% số hoa được chính đội ngũ cán bộ, nhân viên Sun World Ba Na Hills trực tiếp ươm trồng và chăm sóc suốt 60 ngày.

Khí hậu mát mẻ quanh năm là lợi thế giúp tulip có thể sinh trưởng và nở hoa tự nhiên tại Bà Nà - điều không dễ thực hiện ở nhiều điểm đến khác trong nước. Tuy vậy, trồng tulip trên núi cao cũng đi kèm không ít thách thức, từ mưa nhiều, sương mù dày đến những biến động thời tiết khó lường. Để hoa có thể nở đồng loạt đúng dịp Tết, đội ngũ kỹ thuật phải theo dõi sát sao từng ngày và điều chỉnh linh hoạt các yếu tố trong suốt quá trình chăm sóc.

36 giống tulip nhập khẩu từ Hà Lan tạo nên bảng màu rực rỡ.

Kéo dài suốt 2 tháng, quy tụ khoảng một triệu bông tulip, sở hữu 36 giống hoa nhập khẩu từ Hà Lan và được ươm trồng hoàn toàn tại chỗ, lễ hội Tulip trên mây 2026 tại Sun World Ba Na Hills tạo nên các “đường hoa trên mây” đầy màu sắc, giúp du khách được dạo bước giữa một không gian mang hơi thở châu Âu thu nhỏ trong những ngày đầu năm.

Từ một triệu bông hoa đến lễ hội chơi xuân rực rỡ tại Bà Nà

Đến Bà Nà dịp Tết Nguyên đán 2026, bên cạnh lễ hội tulip, du khách còn được bước vào hành trình khám phá bốn vùng đất với sắc thái trải nghiệm khác nhau. Vùng đất Diệu Kỳ mang không khí tươi vui, rộn ràng, Vương quốc Mặt Trời sôi động và giàu năng lượng, Vương quốc Mặt Trăng lãng mạn, huyền ảo, trong khi Vùng đất Nguồn Cội (khu tâm linh) là điểm dừng chân cho những ai tìm kiếm sự an yên đầu năm.

Mỗi vùng đất đều được “gửi gắm” những thông điệp may mắn thông qua lời chào xuân, quà tặng nhỏ hay các hoạt động cầu may, tạo cảm giác khởi đầu nhẹ nhàng cho năm mới.

Chuỗi show diễn ngoài trời liên tục tái hiện không khí xem hội ngày xuân.

Song song với đó, chuỗi show diễn ngoài trời diễn ra liên tục suốt mùa lễ hội, góp phần tái hiện không khí “xem hội” ngày xuân. Từ show diễn Love in the sky tràn ngập sắc màu tình yêu, Solar Warrior với những bước nhảy La Mã và tiếng trống malambo mạnh mẽ, nghệ sĩ saxophone biểu diễn giữa không gian mở tại Vùng đất Diệu Kỳ, đến các màn trình diễn xiếc tại Lâu đài Mặt Trăng. Đặc biệt, show cabaret 18+ After Glow được tăng lên ba suất mỗi ngày, giúp du khách dễ dàng sắp xếp lịch trải nghiệm trong ngày.

Lễ hội tulip trở thành điểm hẹn du xuân cho những ai muốn tìm kiếm cảm hứng đầu năm.

Sắc màu Tết cổ truyền tiếp tục được mở ra trong hành trình trải nghiệm với Không gian nghệ thuật Lân sư rồng, nơi không khí xem hội ngày xuân hiện diện rõ nét qua các hoạt động trình diễn và tương tác văn hóa. Những màn múa lân rộn ràng, các cuộc rước lân và hoạt động vẽ mặt nạ truyền thống mang đến cảm giác quen thuộc của Tết Việt, đồng thời gửi gắm thông điệp cầu may, đón lộc, khởi đầu năm mới bình an.

Bà Nà mở ra một năm mới đầy màu sắc để du khách cảm nhận trọn vẹn tinh thần mùa xuân.

Kéo dài suốt 2 tháng, quy tụ khoảng một triệu bông tulip, sở hữu số lượng giống và màu sắc nhiều nhất từ trước đến nay và được ươm trồng hoàn toàn tại chỗ, lễ hội Tulip trên mây 2026 trở thành điểm nhấn trung tâm trong chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên đán tại Sun World Ba Na Hills.

Không gian hoa phủ khắp đỉnh núi kết hợp cùng các vùng trải nghiệm theo chủ đề mùa xuân và chuỗi show diễn ngoài trời diễn ra liên tục đã tạo nên bức tranh du xuân trọn vẹn, nơi du khách vừa dạo bước giữa những “đường hoa trên mây”, vừa hòa mình vào không khí xem - chơi hội rộn ràng, cảm nhận đầy đủ sắc xuân và tinh thần khởi đầu năm mới trên đỉnh Bà Nà.