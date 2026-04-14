Sun Group công bố căn hộ biển sở hữu lâu dài tại tâm điểm Blanca City

Tháng 4, Sun Property (thành viên Sun Group) chính thức giới thiệu Beacon Tower, mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đại đô thị giải trí biển Blanca City.

Nhà phát triển bất động sản cao cấp Sun Group kiến tạo dòng căn hộ Beacon “3 trong 1”, vừa là không gian sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa khai thác dòng tiền bền vững từ nguồn khách du lịch đến với Vũng Tàu, vừa là “mỏ neo” tích sản an toàn theo đà phát triển và hội nhập quốc tế của đô thị biển.

Beacon Tower - căn hộ định vị chuẩn sống mới bên biển Bãi Sau

Tọa lạc trên trục đường huyết mạch 3/2, Beacon Tower nắm giữ vị trí đắc địa bậc nhất của quần thể đô thị Blanca City quy mô 96 ha, kết nối trực tiếp mạng lưới hạ tầng đô thị hiện hữu, mở ra khả năng tiếp cận “siêu tốc” đến tuyến cao tốc trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, sân bay quốc tế Long Thành và lõi trung tâm TP.HCM.

Sun Property giới thiệu Beacon Tower - tổ hợp căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại Vũng Tàu. Ảnh phối cảnh.

Ngay nội khu, dưới chân các tháp căn hộ Beacon là trục thương mại - giải trí, kéo dài từ dãy nhà phố Casa nhộn nhịp đến công viên nước Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure quy mô 15 ha, trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất khu vực, biển Bãi Sau, chuỗi công viên chủ đề, khách sạn 5 sao… Tất cả hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm.

Đặc biệt, nhờ thế đất “tựa phố hướng hải” hiếm có, chủ nhân căn hộ Beacon sở hữu “khối tài sản vô hình” là góc ban công “triệu USD” lãng mạn bậc nhất Vũng Tàu, đón trọn ánh dương lung linh của Bãi Sau, Bãi Trước đến ánh sáng phồn hoa của đô thị biển.

Lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn hải đăng cổ xưa nhất xứ Đông Dương, tiếp nối mạch nguồn của vùng thương cảng phồn thịnh, Sun Property kỳ vọng “phác họa” Beacon Tower như biểu tượng dẫn lối, giao thoa giữa giá trị lịch sử và hơi thở đô thị biển hiện đại.

Các tháp căn hộ tọa lạc vị trí đẹp tại Blanca City, kết nối trực tiếp mạng lưới giao thông trọng điểm.

Để xứng tầm với vị trí và ý nghĩa biểu tượng, Beacon Tower được đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới từ Aedas, Ong&Ong… chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế nội - ngoại thất. So với phân khu đã mở bán trước đó, Beacon Tower mang đến danh mục sản phẩm đa dạng vượt trội: Dòng căn hộ studio, căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ và đặc biệt là bộ sưu tập giới hạn căn duplex “giữa tầng không”.

Chủ nhân Beacon Tower sở hữu tầm nhìn “triệu USD” bao quát toàn cảnh biển trời Vũng Tàu. Ảnh phối cảnh.

Ngoài “bộ sưu tập” bất động sản, Sun Property cũng gây ấn tượng mạnh khi dành cho cư dân Beacon đặc quyền tiện ích riêng hiếm có. Bên trong các tòa nhà, cư dân được thụ hưởng “resort” thu nhỏ giữa đô thị biển như khối đế thương mại sôi động, hồ bơi chuẩn Olympic 50 m, hồ bơi trẻ em, bồn sục jacuzzi, lounge thư giãn, quầy bar bên hồ, cùng sân thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, vườn trên cao và đài ngắm cảnh… Đáng chú ý, phân khu Beacon được quy hoạch đến 3 tầng hầm để xe, đảm bảo sự tiện nghi cho cư dân.

Cơ hội sở hữu tài sản mang tính truyền đời

Nếu vị trí, thiết kế và hệ tiện ích tạo nên giá trị sống khác biệt, thì pháp lý là “bệ đỡ” quyết định giá trị bền vững của một tài sản.

Hệ sinh thái giải trí sầm uất, kết nối trực tiếp công viên nước Sun World quy mô 15 ha.

Tại thị trường Việt Nam, căn hộ ven biển sở hữu lâu dài được xem là khan hiếm, dòng tài sản thực được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ có pháp lý lâu dài trên trục phát triển du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, không chỉ bảo chứng cho sự minh bạch mà còn tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường.

Beacon Tower sở hữu pháp lý lâu dài, mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền và sinh lời bền vững.

Sở hữu sổ hồng trao tay, chủ nhân Beacon nắm trong tay “cỗ máy sinh lời” đều đặn mỗi ngày qua việc kinh doanh, cho thuê lưu trú. Sự hội tụ của vị trí hiếm có, pháp lý sở hữu lâu dài góp phần định vị Beacon Tower như “của hiếm” trên thị trường bất động sản Vũng Tàu giai đoạn hiện nay.