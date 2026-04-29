Bán thẻ 2,5 triệu đồng tham quan ga Đà Lạt 100 lần

  29/4/2026
  • 11:57 29/4/2026

Từ ngày 30/4, ga Đà Lạt triển khai thẻ tham quan giá 2,5 triệu đồng cho 100 lần tham quan, rẻ một nửa so với mua vé lẻ thông thường.

Ga Đà Lạt là nhà ga xe lửa cổ nhất Việt Nam và Đông Dương, cao 1.500 m trên cao nguyên Lâm Viên. Ảnh: @vines_huyenan.

Ngày 28/4, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải đường sắt), đơn vị đang quản lý và khai thác ga Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết chính thức triển khai thẻ tham quan đa năng từ ngày 30/4.

Mức giá 2,5 triệu đồng/thẻ cho 100 lượt tham quan, tương đương chỉ 25.000 đồng/lượt, thấp hơn 50% so với giá vé niêm yết hiện hành (50.000 đồng).

Thời hạn sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành, sử dụng linh hoạt cho nhiều đối tượng khách như gia đình, đoàn khách du lịch và các doanh nghiệp lữ hành thường xuyên tổ chức tham quan ga Đà Lạt.

Theo đơn đơn vị quản lý, việc ứng dụng các giải pháp linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ và đa dạng hóa trải nghiệm của du khách và đơn vị lữ hành khi đến tham quan công trình.

Du khách check-in tại ga Đà Lạt cuối năm 2025. Ảnh: @nht_duonggg, @hangnhim.2206_.

Khi sử dụng thẻ nhiều lượt, du khách không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn chủ động lịch trình. Tối ưu thời gian chờ mua vé tại quầy, đồng thời tránh cảnh ùn tắc vào mùa cao điểm.

Thông qua đổi mới này, ga Đà Lạt tiếp tục cam kết phát huy giá trị di sản gắn liền với phát triển du lịch bền vững.

Trước đó, ngày 9/9/2024, Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn ra thông báo tăng giá vé vào cổng ga Đà lạt - Trại Mát lên gấp 10 lần, áp dụng chính thức 50.000 đồng/vé đối với người lớn (trên 6 tuổi), đồng thời miễn phí vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi (cao dưới 1,32 m) và người khuyết tật đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Vé có giá trị tham quan, vui chơi và sử dụng một số dịch vụ miễn phí tại ga, không bao gồm dịch vụ vận chuyển hành khách. Việc tăng giá vé nhằm bổ sung kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa, tôn tạo nhà ga cũng như tăng thêm dịch vụ tiện ích khác phục vụ du khách.

Sau khi xem xét ý kiến của du khách, đơn vị vẫn giữ nguyên giá vé vào cổng từ ngày 1/10/2024 và áp dụng đến hiện tại.

Ga Đà Lạt sáng đèn về đêm. Ảnh: Dalat Traveler.

Ga Đà Lạt được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến năm 1938 với tổng diện tích 43.686 m2. Di tích kiến trúc ga Đà Lạt đã được nhà nước xếp hạng là di tích kiến trúc cấp quốc gia vào ngày 28/12/2001.

Ngày 21/6/2024, UBND Lâm Đồng (cũ) đã ra quyết định số 1061/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch "ga đường sắt Đà Lạt".

Hiện nhà ga hoạt động đa dạng loại hình dịch vụ tuyến ga Đà Lạt - Trại Mát và ngược lại, bao gồm "Dalat Coffee Train" khởi hành 7h15 hàng ngày với trải nghiệm uống cà phê nóng trên tàu và "Hành trình đêm Đà Lạt" khởi hành 18h15 và 20h20, đưa du khách tham quan nhà lồng rực sáng kèm biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra, các khung giờ 9h55, 14h05, 16h10 cũng có tàu chạy hàng ngày.

Trúc Hồ

