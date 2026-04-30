Câu văn đặc biệt trên cây cầu 'săn hoàng hôn' ở Phú Quốc

Du khách thích thú khi phát hiện câu văn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được khắc trên Cầu Hôn (Phú Quốc), nơi có gần 400 câu thơ, câu văn, ca dao Việt Nam và quốc tế.

Câu văn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trên Cầu Hôn, Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Phương.

Cuối tháng 4, Fanpage của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đăng tải hình ảnh "ai đó đã khắc câu văn lên Cầu Hôn ở Phú Quốc". Câu trích: "Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người" trong tác phẩm Khói trời lộng lẫy được khắc lên hàng lang cầu.

Dưới phần bình luận, nhiều du khách bày tỏ bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh này tại công trình nổi tiếng ở Phú Quốc. Một số người chia sẻ hình ảnh từng chụp bên câu văn trong các chuyến du lịch trước đó.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, du khách Hoàng Phương (Hà Nội) cho biết đã từng chụp ảnh bên câu văn của tác giả Nguyễn Ngọc Tư trong chuyến đi Phú Quốc đầu năm 2024. Khi phát hiện câu trích nổi tiếng này trên Cầu Hôn, du khách cho biết không quá bất ngờ song mang lại cảm giác thích thú.

Theo Hoàng Phương, hành lang Cầu Hôn có nhiều câu trích dẫn khác nhau, không chỉ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mà còn của các tác giả khác như nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Trần Tiến. "Vừa đọc những câu trích dẫn, vừa ngắm cảnh biển và nghe nhạc mang lại cảm giác dễ chịu, lãng mạn và sáng tạo", cô nói.

Câu trích dẫn của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trần Tiến trên Cầu Hôn, Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Phương.

Theo đơn vị quản lý, hành lang Cầu Hôn được khắc gần 400 câu văn, ngạn ngữ và thơ tình đến từ nhiều quốc gia, sử dụng 22 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Các câu chữ được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang thông điệp về tình yêu, sự gắn kết và những cảm xúc tích cực của con người.

Nhiều câu thơ, câu văn, lời bài hát của các tác giả Việt Nam xuất hiện tại đây như: "Lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỷ/Gặp hôm nay nhưng hạn đã ngàn xưa" (Huy Cận), "Việt Nam đất nước ta ơi/Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn" (Nguyễn Đình Thi), "Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi/Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng" (Trần Tiến), "Thuyền về có nhớ bến chăng/Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền" (Ca dao); "Những ngày không gặp nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ" (Xuân Quỳnh).

Dọc theo hành lang cầu, du khách có thể cảm nhận không gian đậm chất thi ca, được miêu tả "là nơi những câu chữ hòa quyện cùng gió biển và âm thanh sóng nước".

Cầu Hôn nằm trong thị trấn Hoàng Hôn, một trong những khu vực có cảnh quan đặc sắc của Phú Quốc, nổi bật với bờ biển dài, công trình nghệ thuật và không gian ngắm hoàng hôn. Công trình được khởi công năm 2021, hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2023, nhanh chóng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của đảo ngọc.

Du khách "săn" hoàng hôn tại Cầu Hôn, Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cầu Hôn được thiết kế với hai nhánh cầu vươn ra từ hai phía và dừng lại cách nhau khoảng 30 cm, tượng trưng cho sự kết nối trong tình yêu. Công trình do kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti thiết kế, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ kết hợp tư duy kiến trúc hiện đại.

Ngoài ý nghĩa biểu tượng, vị trí và thiết kế của cầu còn được tính toán để tạo hiệu ứng đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn, khi ánh mặt trời rơi đúng vào khoảng trống giữa hai nhánh cầu, tạo nên khoảnh khắc được ví như "nụ hôn của mặt trời".

Cầu Hôn hiện mở cửa đón khách từ 7h-23h hàng ngày, với nhiều khung giờ tham quan khác nhau trong ngày. Giá vé dao động theo thời điểm, từ 50.000-100.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ em dưới 1 m. Du khách thường lựa chọn thời điểm chiều muộn để ngắm hoàng hôn.

