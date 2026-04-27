'Công chúa Kpop' xả loạt ảnh đón sinh nhật ở Phú Quốc

  • Thứ hai, 27/4/2026 18:55 (GMT+7)
"Công chúa Kpop" Jessica Jung chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật bên bạn bè tại Phú Quốc, kết hợp nghỉ dưỡng sau concert tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngày 26/4, Jessica Jung đăng loạt ảnh đón sinh nhật tại Phú Quốc. Trên trang cá nhân gần 12 triệu người theo dõi, ca sĩ Hàn Quốc viết: "Đón sinh nhật lấp lánh bên những 'thiên thần' của tôi. Cảm ơn vì lúc nào cũng ở bên, nâng tôi bay cao hơn".

"Công chúa Kpop" lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Quốc, nằm trong danh sách Michelin Key 2025 - hạng mục vinh danh các khách sạn nổi bật. Trước đó, cô có mặt tại TP.HCM để tổ chức concert Reflections đúng dịp sinh nhật. Đêm nhạc diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình với quy mô hàng nghìn khán giả. Trong khoảng 2 giờ, nữ ca sĩ trình diễn loạt ca khúc gắn với thời kỳ hoạt động cùng Girls' Generation và các sản phẩm solo, kết hợp hát, nhảy và giao lưu với người hâm mộ.

Nhóm bạn đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc cùng Jessica Jung đón sinh nhật bên bãi biển tại Phú Quốc, trong không gian riêng tư, thoáng đãng. Cả nhóm đi dạo dọc bãi biển, check-in hoàng hôn trứ danh tại hòn đảo.

Những năm gần đây, Phú Quốc là điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng. Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, cho biết đảo ngọc nổi lên như điểm nghỉ dưỡng cao cấp, hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực. Theo bà, du khách Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến các khu nghỉ dưỡng ven biển tại Đà Nẵng và Phú Quốc, nhờ mức giá hợp lý, sự tương đồng văn hóa và tính hiếu khách của người dân địa phương.

Cựu thành viên SNSD đi dạo dọc bãi biển Phú Quốc. Theo The Korea Herald, chi phí cạnh tranh cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang giúp Phú Quốc trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình Hàn Quốc, trong bối cảnh các hòn đảo Guam và Saipan của Mỹ đang dần đánh mất lợi thế.

Jessica Jung, 37 tuổi, tên thật Jung Soo-yeon, hoạt động với nhiều vai trò gồm ca sĩ, diễn viên, người mẫu, doanh nhân. Người đẹp nổi tiếng khi ra mắt trong đội hình Girls' Generation (SNSD) vào năm 2007, do công ty SM Entertainment quản lý. Cô được ví von là biểu tượng tiêu biểu của Kpop, được khán giả gọi với danh xưng "công chúa Kpop" hay "công chúa băng giá".

Năm 2014, Jessica rời nhóm và theo đuổi con đường solo. Tên tuổi của cô không quá bùng nổ như trước, tuy nhiên vẫn là gương mặt được các thương hiệu, nhãn hàng thời trang săn đón.

Năm 2023, cô mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc qua show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, đoạt Á quân. Gần đây, Jessica chọn nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam để tổ chức concert kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật.

10:59 27/4/2026

09:09 27/4/2026

Châu Sa

Ảnh: @jessica.syj/instagram

