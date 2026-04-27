Bến cảng đi Cô Tô, Quan Lạn đông nghịt khách

Dịp nghỉ lễ kéo dài, người dân và khách du lịch từ khắp nơi đổ về Bến cảng cao cấp Ao Tiên thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để bắt tàu ra các đảo du lịch như Cô Tô , Quan Lạn, Minh Châu... để nghỉ dưỡng.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, thời tiết tại đặc khu Vân Đồn có nắng nhẹ, thuận tiện cho hoạt động nghỉ dưỡng trên biển. Bãi xe tại bến cảng chật kín các phương tiện cá nhân từ các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội... đến gửi để ra đảo.

Theo dự báo từ cơ quan chức năng, dịp nghỉ lễ dài ngày nên người dân và du khách có xu hướng đổ về các đảo để nghỉ dưỡng, du lịch.

Nhóm du khách từ Hà Nội đến Quảng Ninh và lựa chọn ra đảo Cô Tô thuộc đặc khu Cô Tô để nghỉ dưỡng. "Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu và dự định sẽ khám phá hết ẩm thực cũng như cảnh quan trên đảo", đại diện nhóm chia sẻ.

Ông Lê Minh Mạnh, Cảng trưởng Bến cảng quốc tế Ao Tiên, cho biết trước thời điểm vào mùa du lịch, nhiều hãng tàu đã tân trang hoặc đóng mới những con tàu có sức chứa lớn, lên đến 300 khách, đồng thời tổ chức hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Cảng cũng tổ chức đội ngũ vận hành từ khu vực bến đỗ xe, quầy bán vé, soát vé, bố trí thêm ghế ngồi cho khách trong thời gian chờ tàu.

Ngoài ra, giá vé tàu đi các tuyến đảo đều được niêm yết công khai ngay tại khu vực sảnh để đảm bảo tính minh bạch và tạo thuận tiện cho du khách khi sử dụng dịch vụ.

Theo đại diện bến cảng, tổng lượng khách trong 2 ngày đầu nghỉ lễ vào khoảng gần 20.000 du khách. Bến cảng đã làm lệnh xuất bến cho gần 150 chuyến tàu đưa khách du lịch ra đảo.

Cùng với đó, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 319.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 294.170 lượt; khách quốc tế ước đạt 24.830 lượt; khách lưu trú ước đạt 129.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 989 tỷ đồng .

