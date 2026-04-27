Bến cảng đi Cô Tô, Quan Lạn đông nghịt khách

  • Thứ hai, 27/4/2026 10:59 (GMT+7)
Trong 2 ngày nghỉ giỗ Tổ, bến cảng Ao Tiên thuộc đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón gần 20.000 lượt người dân, khách du lịch ra đảo và làm lệnh xuất bến cho gần 150 chuyến tàu.

Dịp nghỉ lễ kéo dài, người dân và khách du lịch từ khắp nơi đổ về Bến cảng cao cấp Ao Tiên thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để bắt tàu ra các đảo du lịch như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu... để nghỉ dưỡng.
Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, thời tiết tại đặc khu Vân Đồn có nắng nhẹ, thuận tiện cho hoạt động nghỉ dưỡng trên biển. Bãi xe tại bến cảng chật kín các phương tiện cá nhân từ các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội... đến gửi để ra đảo.
Khuôn viên nhà chờ đông đúc khách du lịch chờ đến giờ tàu chạy.
Theo dự báo từ cơ quan chức năng, dịp nghỉ lễ dài ngày nên người dân và du khách có xu hướng đổ về các đảo để nghỉ dưỡng, du lịch.
Nhóm du khách từ Hà Nội đến Quảng Ninh và lựa chọn ra đảo Cô Tô thuộc đặc khu Cô Tô để nghỉ dưỡng. "Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu và dự định sẽ khám phá hết ẩm thực cũng như cảnh quan trên đảo", đại diện nhóm chia sẻ.
Ông Lê Minh Mạnh, Cảng trưởng Bến cảng quốc tế Ao Tiên, cho biết trước thời điểm vào mùa du lịch, nhiều hãng tàu đã tân trang hoặc đóng mới những con tàu có sức chứa lớn, lên đến 300 khách, đồng thời tổ chức hoạt động chuyên nghiệp hơn.
Cảng cũng tổ chức đội ngũ vận hành từ khu vực bến đỗ xe, quầy bán vé, soát vé, bố trí thêm ghế ngồi cho khách trong thời gian chờ tàu.
Ngoài ra, giá vé tàu đi các tuyến đảo đều được niêm yết công khai ngay tại khu vực sảnh để đảm bảo tính minh bạch và tạo thuận tiện cho du khách khi sử dụng dịch vụ.
Theo đại diện bến cảng, tổng lượng khách trong 2 ngày đầu nghỉ lễ vào khoảng gần 20.000 du khách. Bến cảng đã làm lệnh xuất bến cho gần 150 chuyến tàu đưa khách du lịch ra đảo.
Cùng với đó, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 319.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 294.170 lượt; khách quốc tế ước đạt 24.830 lượt; khách lưu trú ước đạt 129.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 989 tỷ đồng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Quảng Ninh 'bội thu' ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Quảng Ninh ghi nhận 160.000 lượt khách, doanh thu ước đạt gần 500 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến trọng điểm.

20 giờ trước

Chính thức mở tour thuyền buồm đỏ 3 vách hiếm thấy trên vịnh Hạ Long

Ba thuyền buồm truyền thống của ngư dân Quảng Ninh sẽ phục vụ du khách trên tuyến ven bờ vịnh Hạ Long từ ngày 25/4, kỳ vọng tạo sản phẩm mới dịp cao điểm lễ 30/4-1/5.

18:43 20/4/2026

Không còn phòng trống ở đảo Cô Tô dịp lễ 30/4

Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) ghi nhận công suất phòng gần như đạt tối đa trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, với khả năng phục vụ khoảng 12.500-13.000 khách.

16:27 19/4/2026

Cảnh du khách ùa vào Đại nội Huế như 'ong vỡ tổ'

Tối 26/4, đông đảo du khách ùa vào Đại nội Huế tham dự chương trình miễn phí "Hoàng cung huyền ảo". Sự kiện diễn ra từ 20h các tối 25-28/4, tái hiện không gian cung đình kết hợp trình diễn ánh sáng và nghệ thuật.

Quốc Nam/Tiền Phong

